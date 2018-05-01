Как реформы Александра II повлияли на историю России

Источник: russian.rt.com

29 апреля 1818 года в Москве родился будущий император Всероссийский, царь Польский и великий князь Финляндский Александр II. Он вошёл в историю как монарх-реформатор. Ряд историков называет его инициатором наиболее масштабных преобразований в России со времён Петра I. При этом эксперты отмечают, что многие из них были противоречивыми: он отменил крепостное право, но не решил земельный вопрос, присоединил Туркестан и Дальний Восток, однако отдал Аляску и Курилы, проводил либеральные реформы и усиливал полицейский надзор. О «перестройке» Александра II — в материале RT.



Путь к престолу

Будущий император Александр Николаевич появился на свет 29 апреля 1818 года в Николаевском дворце Кремля. С 1725 года он стал единственным правителем России, родившимся в Москве.

Наследник престола получил блестящее домашнее образование. Русскому языку его учил поэт Василий Жуковский, праву — один из основателей российской юридической науки Михаил Сперанский, математике — академик Эдуард Коллинз, химии — академик Герман Гесс. Кроме того, юный Александр свободно говорил на трёх иностранных языках, хорошо рисовал и делал успехи в фехтовании.

В молодом возрасте будущий император был очень романтичен и влюбчив. Он увлекался фрейлинами, из-за любви к одной из них — польской дворянке Ольге Калиновской — Александр даже якобы был готов отречься от престола. Ухаживал наследник российского трона и за юной королевой Великобритании Викторией, хотя впоследствии их отношения как политиков были весьма прохладными. При выборе невесты Александр остановился на принцессе Гессенской, принявшей после перехода в православие имя Мария.

Николай I старался основательно подготовить сына к управлению государством. Отец ввёл Александра в Сенат, Синод, Государственный совет, Комитет министров, способствовал развитию его военной карьеры. Во время Крымской войны наследник лично командовал столичным гарнизоном.

Франц Рубо «Оборона Севастополя»

В 1855 году на фоне неутешительных новостей из Крыма, где защитники Севастополя с большим трудом удерживали город, несмотря на многократное численное превосходство противника, Николай I скоропостижно скончался — по одной версии от пневмонии, по другой — от последствий травмы, полученной в Пензенской губернии. Последними словами императора, обращёнными к сыну, были: «Держи крепко…»

Сторонник глубоких реформ

Взойдя на престол, Александр в полной мере осознал разрушительное воздействие Крымской войны на Россию и принял решение в срочном порядке завершить боевые действия. Император согласился на условия Парижского мира 1856 года, которые, впрочем, оказались для России вовсе не столь болезненными, как изначально планировали западные союзники. Россия отказалась от содержания флота на Чёрном море, отдала Молдавии часть южной Бессарабии, а Турции — несколько ранее завоёванных крепостей, но не платила контрибуции и получила назад все захваченные коалицией населённые пункты. На фоне ухудшающихся отношений России с большей частью европейских монархий, в 1856 году Александр провёл тайную встречу со своим дядей Фридрихом Вильгельмом, королём Пруссии, с которым договорился о союзе.

Проанализировав нестабильное военно-политическое положение России в 1850-е годы, которое в том числе привело к поражению в Крымской войне, Александр II решил начать в стране масштабные реформы, в частности — изменить систему управления государством и структуру общества.

«Кто-то из российских историков-эмигрантов писал, что до 1850-х годов Россия была «страной наших предков». Однако с 1860-х годов — это наша Россия. В результате этих реформ государство изменилось наглядно и окончательно. Оно действительно встало на новый путь развития», — рассказал в интервью RT кандидат исторических наук, профессор кафедры истории России МПГУ Леонид Ляшенко.

По словам эксперта, самой важной инициативой стала отмена крепостного права («крестьянская реформа»). Однако помимо неё Александр провёл ещё целый ряд реформ (земская, городская, судебная, военная, образовательная и другие). Впрочем, историки оценивают их весьма неоднозначно.

Реформа 1861 года формально подарила крестьянам личную свободу, но заставила большинство из них выплачивать колоссальные выкупы за свои участки, ведь без земельного надела крестьянам попросту было не на что жить. Поэтому де-факто их зависимость от помещиков сохранялась ещё долго. И уже формально свободных земледельцев продолжали подвергать телесным наказаниям. Дворовые люди вовсе не имели права на землю и были обречены идти в батраки или наниматься чернорабочими в городах.

Борис Кустодиев «Освобождение крестьян» (1907)

Согласно земской реформе, полномочия в сфере местного хозяйства, медицины, начального образования и налогов передавались выборным уездным и губернским земским управам. На первый взгляд, это было важным демократическим преобразованием. Однако цензы и квоты были разработаны таким образом, что большинство мест в управах заняли дворяне и купцы. Но по мере того, как осложнялась внутриполитическая ситуация в стране, выборы постепенно превратились в фикцию. В управы просто назначали помещиков и верных им кулаков.

Городская реформа заменила сословные управления на выборные думы. Последствия этого шага также были неоднозначны. Из-за имущественных цензов в органах самоуправления преобладали промышленники и купцы, заботившиеся о благоустройстве центральных частей городов в ущерб пригородам и слободам. Кроме того, централизованным стало управление полицией.

Судебный устав 1864 года, который формально ввёл равенство людей перед законом, историки единогласно называют прогрессивным. Однако для крестьян были созданы волостные суды, выносившие приговоры о телесных наказаниях, а по политическим делам производство шло в особом порядке, без привлечения присяжных. Также в последние годы царствования Александра II из-за нарастания террора и антимонархической пропаганды чрезвычайные полномочия получили военные и полицейские власти, приговоры выносились трибуналами, а решения об обысках, арестах и ссылках принимались без согласования с судами.

В сфере образования Александр II подарил автономию университетам, расширил сеть народных училищ, создал гимназии. В стране поощрялось стремление молодёжи самостоятельно мыслить и принимать решения. Однако для поступления в высшие учебные заведения необходимо было сдавать экзамены по греческому и латинскому языку, которые в гимназиях, как правило, не изучались. Как следствие, у выходцев из народа фактически не было возможности получить высшее образование.

Реформа, предполагавшая создание системы казначейств и органов контроля, определила развитие финансовой системы страны на долгие годы и снизила уровень коррупции.

Историки в большинстве своём положительно оценивают и военную реформу. В 1857 году Александр II ликвидировал изжившую себя систему военных поселений, а в 1860—70-е годы заменил рекрутские наборы всеобщей воинской повинностью, создал систему резерва и запаса, военные округа и принципиально новые военные учебные заведения, инициировал массовое перевооружение. Армия стала гораздо более мобильной, эффективной и хорошо управляемой.

Победы и поражения

Окрепшая российская армия одерживала одну победу за другой. Александр II, сочетая дипломатию и военную силу, присоединил к России Туркестан, горный Северный Кавказ и Дальний Восток, обезопасил южные границы страны от набегов племён с территории Афганистана, подавил польское восстание. В Азии Россия одержала ряд побед в так называемой Большой игре — холодной войне между Лондоном и Санкт-Петербургом, — оттеснив британцев к границам Индии.

Однако самой масштабной победой царя стал разгром Турции в 1877—1878 годах. Турецкая армия была разбита на Балканах и в Закавказье, Константинополь не был взят только из-за вмешательства Запада.

Николай Дмитриев-Оренбургский «Захват Гривицкого редута под Плевной» (1885)

Сан-Стефанский мирный договор подтверждал независимость Сербии, Черногории и Румынии, даровал широкую автономию Болгарии, включавшей Мёзию, Фракию и Македонию. Россия через Болгарию получала прямой выход в Средиземное море.

Однако Берлинский трактат, отменивший Сан-Стефанский мир, стал значительным дипломатическим поражением Александра II. Против России в очередной раз объединилась вся Европа. Автономия Болгарии была ограничена, сама Болгария — разделена, Фракия и Македония, имевшая выход к Адриатике и Эгейскому морю, — возвращены Турции. Австро-Венгрия получила право на оккупацию Боснии и Герцеговины. Фактически возникла расстановка сил, приведшая к Первой мировой войне. Тем не менее благодаря победе России над Турцией и позиции Санкт-Петербурга на международных переговорах, возникла Болгарская автономия, на основе которой позже было создано независимое государство. За это болгарский народ благодарен Александру до сих пор. Его в Болгарии называют Освободителем.

Многие в окружении Александра II с восхищением и преклонением смотрели на стремительно развивавшиеся в тот период Соединённые Штаты Америки. До определённого момента молодое государство из-за его былых противоречий с Лондоном рассматривали как противовес Великобритании. Однако Вашингтон в это время, согласно доктрине Монро, вёл экспансию по всему Западному полушарию и уже давно проявлял интерес к Аляске. Поэтому, опасаясь, что Штаты сами «отберут» у России её часть Америки, Александр под влиянием окружавших его советчиков продал богатейший северный край за сумму меньшую, чем американские власти потратили в те же годы на возведение трёхэтажного здания Окружного суда Нью-Йорка. А ведь российские исследователи тогда уже обнаружили на Аляске месторождения золота.

Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года © Wikimedia Commons

Кроме того, в 1875 году Александр II в обмен на отказ от претензий на Сахалин передал Японии Курильские острова, тем самым открыв доступ к тихоокеанскому побережью России.

«Хотел как лучше»

Несмотря на ряд успешных реформ и военно-политических достижений на международной арене, внутриполитическая и экономическая ситуация в России при Александре II постепенно усложнялась.

Из-за либеральной торговой политики и отказа от протекционизма страдала промышленность, страна погрузилась в затяжной экономический кризис. Сельское хозяйство из-за половинчатой крестьянской реформы оставалось неэффективным.

Используя народное недовольство, активизировались радикальные организации левого и либерального толка, а также сепаратисты с окраин империи. А когда власти стали прибегать к репрессивным мерам, революционеры развернули террор.

«Реформы Александра II шли сверху, общество было исключено из процесса их проведения. Именно поэтому уже к середине 1860-х годов ко всем этим преобразованиям стали относиться как к правительственной «игрушке». Если говорить о радикалах, то для них реформы представляли опасность потому, что разваливали общину, традиционную деревню. Из-за этого и усилилось революционное движение», — рассказал в беседе с RT Ляшенко.

Эксперт напоминает, что когда народническая молодёжь пошла «в деревню» в 1874 году, то многих участников «хождения в народ» очень скоро арестовали, устроив масштабный «процесс ста девяноста трёх».

«Однако там не было ни организации, ни программы, ни единого центра действий. И когда правительство начало этот процесс, оно тем самым показало, что считает романтически настроенных молодых людей серьёзными политическими врагами. Симпатии общества перешли на сторону радикалов», — добавил историк.

Дошло до того, что, согласно ряду свидетельств, о свержении Александра II или принуждении его сменить политический курс, говорил даже один из его сподвижников — Михаил Скобелев, знаменитый Белый Генерал, участвовавший в присоединении Центральной Азии и разгроме Турции.

«Национальная политика Александра II часто зависела от места и ситуации. Например, в Финляндии поддерживали финский язык в противовес шведскому, а на Украине, боясь инспирирования Западом националистических проявлений, делали всё наоборот. Многие внутренние решения были продиктованы царю внешнеполитическими факторами», — рассказала в беседе с RT доктор исторических наук, профессор РГГУ Александра Бахтурина.

После того как императору из перехваченных документов стало известно, что польские радикалы пропагандируют среди жителей Малороссии идеи национальной инаковости (идентичности) с целью спровоцировать в России масштабный внутренний кризис, Александр II подписал Валуевский циркуляр и Эмский указ, запрещавшие использование малороссийского наречия в сфере образования. Но это не спасло ситуацию — украинскую идею с целью ослабления России тут же взяли на вооружение австрийские власти.

«Александр II хотел как лучше, только это «лучше», понималось разными слоями населения по-своему», — пояснил Ляшенко.

Как отмечали очевидцы, на фоне нарастания внутриполитических проблем император стал нервным и раздражительным. Его близкий соратник, экс министр внутренних дел и председатель Комитета министров Пётр Валуев в своём дневнике назвал Александра «коронованной полуразвалиной».

В 1860—70-е годы император пережил целый ряд покушений. В итоге 13 марта 1881 года в Санкт-Петербурге он получил тяжёлые ранения в результате взрывов, организованных народовольцами, и скончался от потери крови.

По мнению историков, если бы роковое покушение провалилось, Россия могла бы стать высокоразвитой державой в кратчайшие сроки. Однако есть и другая точка зрения: некоторые специалисты полагают, что если бы Александр II выжил, то революция произошла бы гораздо раньше — и империя пала бы в считанные годы.

Авторы: Святослав Князев, Анастасия Агеева

Источник: nstarikov.ru