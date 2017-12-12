Редкие кадры великого императора Александра III

10 марта 1845 г. в Крыму родился человек по имени Александр. Он именовался Третьим. Но по своим делам был достоин называться Первым. А может быть, даже единственным.

Именно о таких царях вздыхают нынешние монархисты. Возможно, они правы. Александр III был по-настоящему великим. И человеком, и императором.

Впрочем, некоторые диссиденты того времени, в том числе и Владимир Ленин, довольно зло шутили над императором. В частности, прозвали его «Ананас». Правда, Александр сам дал к тому повод. В манифесте «О Нашем Восшествии на Престол» от 29 апреля 1881 г. было чётко сказано: «А на Нас возложить Священный долг». Так что при оглашении документа царь неизбежно превращался в экзотический фрукт.

Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве. Картина И. Репина (1885—1886)

На самом деле это несправедливо и нечестно. Александр отличался удивительной силой. Он легко мог сломать подкову. Мог запросто гнуть в ладони серебряные монеты. Мог на плечах поднять коня. И даже заставить его сесть по-собачьи — это зафиксировано в мемуарах современников.

На обеде в Зимнем дворце, когда австрийский посол завёл разговор о том, что его страна против России готова сформировать три корпуса солдат, согнул и завязал узлом вилку. Бросил её в сторону посла. И сказал: «Вот так я поступлю с вашими корпусами».

Рост — 193 см. Вес — более 120 кг. Неудивительно, что крестьянин, случайно увидевший императора на железнодорожной станции, воскликнул: «Вот это царь так царь, чёрт меня подери!» Нечестивого мужика тут же схватили за «произнесение неприличных слов в присутствии государя». Однако Александр велел отпустить сквернослова. Более того — наградил его рублём с собственным изображением: «Вот тебе мой портрет!»

А его взгляд? Борода? Корона? Помните мультфильм «Волшебное кольцо»? «Ампиратор чай пьють. Самовар матерушший! У кажного прибору ситного хлеба фунта по три!» Это всё про него. Он действительно мог съесть за чаем 3 фунта ситного хлеба, то есть примерно 1,5 кг.

В домашней обстановке любил носить простую русскую рубаху. Но обязательно с шитьём на рукавах. Штаны же заправлял в сапоги, по-солдатски. Даже на официальных приёмах позволял себе выходить в поношенных брюках, тужурке или полушубке.

Александр III на охоте. Спала (Царство Польское). Конец 1880-х — начало 1890-х гг. Фотограф К. Бех. РГАКФД. Ал. 958. Сн. 19.

Часто повторяют его фразу: «Пока русский царь удит рыбу, Европа может подождать». В реальности же было так. Александр был очень корректен. Но очень любил рыбалку и охоту. Поэтому, когда германский посол потребовал немедленной встречи, Александр сказал: «Клюёт! Клюёт у меня! Германия может подождать. Приму завтра в полдень».

На аудиенции с британским послом Александр сказал:

— Я не допущу посягательства на наших людей и нашу территорию.

Посол ответил:

— Это может вызвать вооружённое столкновение с Англией!

Царь спокойно заметил:

— Ну что ж… Наверное, сдюжим.

И мобилизовал Балтийский флот. Он был в 5 раз меньше тех сил, которыми располагали британцы на море. И всё же войны не случилось. Англичане успокоились и сдали свои позиции в Средней Азии.

После этого английский министр внутренних дел Дизраэли назвал Россию «огромным, чудовищным, страшным медведем, который нависает над Афганистаном, Индией. И нашими интересами в мире».

Для того чтобы перечислить дела Александра III, нужна не газетная полоса, а свиток длиною в 25 м. К Тихому океану дал реальный выход — Транссибирскую магистраль. Дал гражданские свободы старообрядцам. Дал реальную свободу крестьянам — бывшие крепостные при нём получили возможность брать солидные кредиты, выкупать свои земли и хозяйства. Дал понять, что перед верховной властью все равны — лишил привилегий часть великих князей, сократил им выплаты из казны. Между прочим, каждому из них полагалось «пособие» в размере 250 тыс. руб. золотом.

О таком государе и впрямь можно тосковать. Старший брат Александра Николай (он умер, так и не взойдя на престол) сказал о будущем императоре так:

«Чистая, правдивая, хрустальная душа. В нас, остальных, есть что-то неправильное, лисье. Александр же один правдив и правилен душой».

В Европе о его кончине говорили примерно так же: «Мы теряем арбитра, который всегда руководился идеей справедливости».

Император и Самодержец Всероссийский Александр III Александрович Романов

Самые крупные деяния Александра III

Императору приписывается, и, судя по всему, небезосновательно, изобретение плоской фляжки. И не просто плоской, а гнутой, так называемой «засапожной». Александр любил выпить, но не желал, чтобы о его пристрастиях знали окружающие. Фляжка такой формы идеальна для тайного употребления.

Именно ему принадлежит лозунг, за который нынче можно серьёзно поплатиться: «Россия — для русских». Тем не менее его национализм не был направлен на третирование национальных меньшинств. Во всяком случае Еврей­с­кая депутация во главе с бароном Гинцбургом выразила императору «беспредельную благодарность за меры, принятые к ограждению еврейского населения в настоящее тяжёлое время».

Начато строительство Транссиба — до сих пор это чуть ли не единственная транспортная артерия, которая хоть как-то связывает всю Россию. Император также учредил День железнодорожника. Его не отменила даже советская власть, несмотря на то что Александр назначил дату праздника на день рождения своего деда Николая I, при котором у нас начали строить железные дороги.

Активно боролся с коррупцией. Не на словах, а на деле. В позорную отставку за взятки были отправлены министр путей сообщения Кривошеин, министр финансов Абаза. Не обошёл и своих родственников — из-за коррупции своих постов были лишены великий князь Константин Николаевич и великий князь Николай Николаевич.

Император Александр III с семьей в Собственном садике Большого Гатчинского дворца.

История о заплатке

Невзирая на своё более чем знатное положение, располагавшее к роскоши, мотовству и весёлому стилю жизни, который, например, Екатерина II успевала сочетать с реформами и указами, император Александр III был до того скромен, что эта черта его характера становились любимой темой разговоров его подданных.

Например, имел место казус, который один из приближённых царя записал в свой дневник. Довелось ему находиться в один из дней рядом с императором, а тут со стола неожиданно упал какой-то предмет. Александр III нагнулся к полу, чтобы поднять его, а придворный с ужасом и стыдом, от которого даже макушка приобретает свекольный цвет, замечает, что на месте, которое в обществе не принято называть, у царя красуется грубая заплата!

Здесь нужно отметить, что царь не носил штаны из дорогих материалов, предпочитая им грубые, военного кроя, вовсе не потому, что желал экономить, как это делала будущая супруга его сына – Александра Фёдоровна, которая отдавала платья дочек старьёвщикам на продажу, предварительно споров дорогие пуговицы. Император в быту был прост и невзыскателен, донашивал мундир, который давно уже пора было выбросить, а порвавшуюся одежду отдавал своему денщику, чтобы он починил да заштопал, где нужно.

Нецарские предпочтения

Александр III был человеком категорического склада и не зря его прозвали монархистом и ярым защитником самодержавия. Он никогда не позволял, чтобы подданные ему перечили. Однако поводов для этого было предостаточно: император существенно сократил штат министерства двора, а балы, которые давали в Петербурге регулярно, сократил до четырёх в год.

Император Александр III с супругой Марией Федоровной 1892 г

Император не только демонстрировал равнодушие к светскому веселью, но и проявлял редкое небрежение к тому, что многим доставляло удовольствие и служило предметом культа. Вот, например, еда. По воспоминаниям современников, он предпочитал простую русскую пищу: щи, уху и жареную рыбу, которую ловил сам, уезжая вместе с семьёй на отдых в финские шхеры.

Одним из любимых лакомств Александра была «гурьевская» каша, придуманная крепостным поваром отставного майора Юрисовского Захаром Кузьминым. Каша готовилась просто: манную крупу варили на молоке и добавляли туда орехи – грецкий, миндаль, лещину, затем вливали сливочную пенку и щедрой рукой засыпали сухофруктов.

Изысканным французским десертам и итальянским лакомствам царь всегда предпочитал это нехитрое блюдо, которое ел за чаем у себя в Анничковом дворце. Зимний дворец с его помпезной роскошью царь не любил. Впрочем, на фоне заштопанных штанов и каши это неудивительно.

Сила, которая спасла семью

У императора была одна пагубная страсть, которая, хоть он с ней и боролся, иногда одерживала верх. Александр III любил выпить водочки или крепкого грузинского или крымского вина — именно ими он заменил дорогостоящие заграничные сорта. Для того, чтобы не травмировать нежные чувства своей горячо любимой супруги Марии Фёдоровны, он тайком закладывал в голенище широких кирзовых сапог фляжку с горячительным напитком и прикладывался к ней, когда императрица не могла этого видеть.

Александр III и императрица Мария Фёдоровна. Петербург. 1886 г.

Говоря об отношениях супругов, нужно заметить, что они могут служить примером трепетного обращения и взаимопонимания. Тридцать лет они прожили душа в душу – робкий, не любивший многолюдных сборищ император и весёлая жизнерадостная датская принцесса Мария София Фридерика Дагмар.

Поговаривали, что в юные годы она любила заниматься гимнастикой и выделывала перед будущим императором виртуозные кульбиты. Впрочем, царь тоже любил физическую активность и славился на всё государство как человек-богатырь. Ростом 193 сантиметра, с крупной фигурой и широкими плечами, он пальцами гнул монеты и сгибал подковы. Его удивительная сила даже однажды спасла жизнь ему и его семье.

Осенью 1888 года царский поезд потерпел крушение у станции Борки, в 50 километрах от Харькова. Семь вагонов оказались разбитыми, были тяжелораненые и умершие среди слуг, однако члены царской семьи остались невредимы: они на тот момент находились в вагоне-столовой. Однако крыша вагона всё-таки обвалилась, и, по словам очевидцев, Александр держал её на плечах до тех пор, пока не подоспела помощь. Следователи, выяснявшие причины крушения, резюмировали, что семья чудом спаслась, а если царский поезд и дальше будет ездить на такой скорости, то чуда во второй раз может и не произойти.

Осенью 1888 года царский поезд потерпел крушение у станции Борки. Фото: Commons.wikimedia.org

Царь-художник и поклонник искусств

Невзирая на то, что в быту он был прост и непритязателен, бережлив и даже экономен, огромные средства тратились на приобретение предметов искусств. Ещё в юности будущий император увлекался живописью и даже занимался рисованием у известного профессора Тихобразова. Однако царские хлопоты отнимали много времени и сил, и император был вынужден оставить занятия. Но свою любовь к изящному сохранил до последних дней и перенёс её на коллекционирование. Неспроста его сын Николай II после смерти родителя основал в его честь Русский музей.

Император оказывал покровительство художникам, и даже такое крамольное полотно, как «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Репина, хоть и вызвало недовольство, но не стало причиной травли передвижников. Также царь, который был лишён внешнего лоска и аристократизма, неожиданно хорошо разбирался в музыке, любил произведения Чайковского и поспособствовал тому, чтобы на сцене театров звучала не итальянская опера и балеты, а произведения отечественных композиторов. Он до самой смерти поддерживал русскую оперу и русский балет, получивший мировое признание и почитание.

Сын Николай II после смерти родителя основал в его честь Русский музей.

Наследие императора

За время правления Александра III Россия не была втянута ни в один серьёзный политический конфликт, а революционное движение стало в тупик, что было нонсенсом, так как в убийстве предыдущего царя видели верный повод к началу нового витка террористических актов и смене государственного порядка.

Император ввёл ряд мер, которые облегчили жизнь простого народа. Он поэтапно отменял подушную подать, уделял особенное внимание православной церкви и повлиял на завершение строительства Храма Христа Спасителя в Москве. Александр III любил Россию и, желая отгородить её от неожиданного вторжения, укреплял армию.

ЕГО ВЫРАЖЕНИЕ: «У РОССИИ ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВА СОЮЗНИКА: АРМИЯ И ФЛОТ» СТАЛО КРЫЛАТЫМ.

Также императору принадлежит другая фраза «Россия для русских». Однако упрекнуть царя в национализме нет причин: министр Витте, жена которого была еврейского происхождения, вспоминал, что деятельность Александра никогда не была направлена на третирование национальных меньшинств, что, к слову, изменилось в период правления Николая II, когда черносотенное движение нашло поддержку на государственном уровне.

В честь императора Александра III в Российской империи было установлено около сорока памятников

Всего лишь 49 лет судьба отмерила этому самодержцу. Память о нём жива в названии моста в Париже, в Музее изящных искусств в Москве, в Государственном Русском музее в Петербурге, в посёлке Александровский, положившем начало городу Новосибирску. И в нынешние тревожные дни Россия помнит крылатую фразу Александра III: «Во всём свете у нас только два верных союзника — армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас».

Великие князья Владимир Александрович (стоит), Александр Александрович (второй справа) и другие. Кёнигсберг (Германия). 1862 г. Фотограф Г. Гессау.

Великий князь Александр Александрович. Петербург. Середина 1860-х гг. Фотограф С. Левицкий.

Александр III на палубе яхты. Финские шхеры. Конец 1880-х гг.

Александр III и императрица Мария Фёдоровна с детьми Георгием, Ксенией и Михаилом и другие на палубе яхты. Финские шхеры. Конец 1880-х гг..

Александр III и императрица Мария Фёдоровна с детьми Ксенией и Михаилом на крыльце дома. Ливадия. Конец 1880-х гг.

Александр III, императрица Мария Фёдоровна, их дети Георгий, Михаил, Александр и Ксения, великий князь Александр Михайлович и другие за чайным столом в лесу. Халила. Начало 1890-х гг.

Александр III с детьми поливает деревья в саду. Конец 1880-х гг

Цесаревич Александр Александрович и цесаревна Мария Фёдоровна со старшим сыном Николаем. Петербург. 1870 г. Фотограф С. Левицкий.

Александр III и императрица Мария Фёдоровна с сыном Михаилом (верхом) и великий князь Сергей Александрович на прогулке в лесу. Середина 1880-х гг.

Цесаревич Александр Александрович в форме лейб-гвардии Стрелкового батальона Императорской Фамилии. 1865 г. Фотограф И. Ностиц.

Александр III с императрицей Марией Фёдоровной и её сестрой, принцессой Уэльской Александрой. Лондон. 1880-е гг. Фотоателье «Маул и К°»

На веранде — Александр III с императрицей Марией Фёдоровной и детьми Георгием, Ксенией и Михаилом, граф И. И. Воронцов-Дашков, графиня Е. А. Воронцова-Дашкова и другие. Красное Село. Конец 1880-х гг.

Цесаревич Александр Александрович с цесаревной Марией Фёдоровной, её сестрой, принцессой Уэльской Александрой (вторая справа), их братом, наследным датским принцем Фридериком (крайний справа) и др. Дания. Середина 1870-х гг. Фотоателье «Рассел и сыновья