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Наука побеждать: каким был полководец Александр Суворов

21:54. 30 ноября 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: rt.com @ Святослав Князев, Максим Лобанов

290 лет назад родился выдающийся русский полководец — генералиссимус Александр Суворов. Специалисты называют его одним из наиболее прославленных военачальников в истории России. За свою военную карьеру он командовал войсками примерно в 60 крупных сражениях и не потерпел ни одного поражения. Суворов отличался заботой о солдатах и доходящей до аскетизма неприхотливостью в быту. По словам экспертов, ряд побед военачальника имели для России судьбоносный характер.

Выдающийся русский полководец Александр Суворов родился 24 ноября 1730 (по некоторым данным — 1729) года. Большинство исследователей склоняются к тому, что он появился на свет в Москве. Его отец, Василий Суворов, был крестником Петра I и начал свою карьеру денщиком у императора, дослужившись впоследствии до звания генерал-аншефа и должности сенатора.

Александр рос слабым и болезненным ребёнком. Суворов-старший опасался, что сыну не хватит сил для военной карьеры, и готовил его к гражданской службе. Но Александр мечтал о сражениях и увлекался чтением военных книг.

На наклонности мальчика обратил внимание друг семьи Суворовых — Абрам Ганнибал. Наблюдая за играми Александра (по другой версии — за тем, как тот отмечает на картах передвижение войск из прочитанной им книги), он уговорил Василия Суворова отдать сына в армию. Настроившись на военную карьеру, Александр стал закаляться и заниматься физическими упражнениями.

Восхождение полководца

В 1742 году Василий Суворов, как было принято в то время, записал сына рядовым в лейб-гвардии Семёновский полк. Кроме того, Александр посещал классы Сухопутного шляхетного кадетского корпуса.

Действительную службу в полку Александр начал в чине капрала. Военный историк Александр Петрушевский описывал случай, когда императрица Елизавета Петровна обратила внимание на отдавшего ей честь Суворова и захотела вручить ему серебряный рубль. Александр отказался, объяснив это тем, что часовым по уставу запрещено брать деньги. Императрица похвалила молодого человека за знание своих обязанностей и потрепала его по щеке, а рубль оставила на земле.

Историки подчёркивают, что опыт солдатской службы был далеко не у всех молодых дворян того времени — многие приходили в части сразу офицерами. Как отметил в разговоре с RT член Академии военных наук Андрей Кошкин, служба капралом и сержантом сильно повлияла на мировоззрение Суворова.

В 1754 году он в звании поручика был направлен в Ин­гер­ман­ланд­ский пехотный полк.

«В первые годы службы Суворов выполнял свои обязанности в тылу. Только четыре года спустя он был переведён в армию, принимавшую в это время участие в Семилетней войне. Суворов был комендантом Мемеля и офицером главной квартиры армии. В этом статусе он впервые принял участие в бою и с отрядом кавалерии обратил в бегство немецких драгун», — рассказал Кошкин.

Абрам Ганнибал и Александр Суворов (Illustrated Naval and Military Magazine) © Wikimedia Commons

В дальнейшем Суворов участвовал в Кунерсдорфском сражении и во взятии Берлина 1760 года. Вернувшись с фронта, он получил чин полковника и командовал Астраханским и Суздальским пехотными полками.

«В этот период Суворов подготовил труд, имевший научно-практический характер, — инструкцию по подготовке войск, известную как «Полковое учреждение»», — рассказал Кошкин.

Весной 1769 года Суворов во главе бригады из трёх полков был направлен в Речь Посполитую, где в это время разгорелся мятеж Барской конфедерации. Там Суворов одержал ряд побед, самой заметной из которых стал разгром Михаила Огинского в бою при Столовичах.

«900 суворовских солдат и офицеров застигли врасплох и разгромили пятитысячный отряд Огинского, потеряв 80 человек погибшими, против 1 тыс. убитых солдат противника. Эти события заставили Литву отвернуться от Барской конфедерации и резко приблизили завершение боевых действий», — отметил Кошкин.

Александр Коцебу. Взятие Берлина 28 сентября 1760 года

Именно войска Суворова вынудили капитулировать франко-польский гарнизон, удерживавший Краковский замок. После Польши его направили проводить инспекционные мероприятия на границе со Швецией, но он снова попросился в действующую армию и получил перевод на юг, где в это время шла Русско-турецкая война.

«Наука побеждать»

Вскоре после прибытия на новый театр военных действий Суворов берёт крепость Туртукай. При этом он требует от своих подчинённых «весьма щадить жен, детей и обывателей, хотя бы то турки были, но не вооружённые». Победа была одержана, несмотря на четырёхкратное численное преимущество противника.

В дальнейшем Суворов разгромил османские войска в битве при Козлуджи, потеряв около 200 человек против 1,2 тыс. убитых у противника. Эта победа приблизила завершение войны на крайне выгодных для России условиях.

С турецкого фронта Суворова отправили на подавление восстания Пугачёва. К моменту его прибытия повстанцы были уже разбиты, и военачальнику осталось лишь конвоировать главу мятежников. Как отмечал в своей «Истории Пугачёва» Александр Пушкин, Суворов лично беседовал с лидером повстанцев, заинтересовавшись его военными успехами в прошлом.

Прослужив несколько месяцев в Санкт-Петербурге, Суворов получил назначение в Крым и пресёк беспорядки, инспирированные Турцией на полуострове. Затем, командуя кубанским корпусом, в сжатые сроки выстроил систему обороны южных границ империи.

В 1778 году Суворов не допустил высадки в Ахтиарской бухте (современный Севастополь) турецкого десанта, лишив Османскую империю шансов на восстановление контроля над Крымом.

Во время Русско-турецкой войны 1787—1791 годов военачальник возглавил Кинбурнский корпус, сохранив для России Черноморское побережье и крепость Кинбурн. Затем во главе русско-австрийского отряда разгромил турецкие войска под Фокшанами и при Рымнике, причём в последнем случае силы союзников потеряли около 600 человек, а турки — не менее 20 тыс. Он также взял штурмом считавшуюся неприступной крепость Измаил.

Сдача Краковского замка. Французские офицеры отдают А.В. Суворову шпаги. Гравюра Р.В. Кюфнера с рисунка И.Д. Шуберта

После завершения войны Суворов был назначен командующим войсками на юге России и руководил укреплением границ с Османской империей. Он разгромил участников нового восстания в Речи Посполитой и вынудил капитулировать Варшаву, что привело к завершению боевых действий. За это Суворов был произведён в фельдмаршалы и назначен командующим 80-тысячной армией, базировавшейся в западных регионах империи.

В это время он написал свою знаменитую «Науку побеждать».

«Несмотря на высокое положение, Суворов вёл практически аскетический образ жизни, часто ел из солдатского котла, много ходил, занимался гимнастикой», — подчеркнул Андрей Кошкин.

В 1796 году на российский престол вступил Павел I, сторонник прусской военной системы. Суворов реагировал на реформы императора иронично. «Пудра не порох, букля не пушка, коса не тесак, и я не немец, а природный русак», — говорил он.

Вскоре фельдмаршал был отправлен в отставку и выслан в своё имение под надзор местных властей.

Русско-турецкая война 1787—1791 годов. Штурм Измаила 11—22 декабря 1790 года под командованием А. Суворова. Гравюра. Государственный исторический музей РИА Новости

Через год Павел вызвал Суворова из ссылки. Россия вошла в состав антифранцузской коалиции и нуждалась в талантах выдающегося военачальника.

«Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рассчитываться. Виноватого Бог простит. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии», — написал император фельдмаршалу.

Суворов вернулся на военную службу. Он разгромил французские войска в Северной Италии и предложил развить наступление на Францию. Однако союзники, которых спасли суворовские войска, испугались усиления позиций России в Средиземноморье. От русских частей потребовали выдвинуться в Швейцарию без артиллерии и обозов. Австрийцы бросили их практически без снабжения, предоставив при этом русскому командованию ложные данные о численности французских войск и топографии местности.

«В Швейцарском походе Суворов и русские войска совершили невозможное. Мало того, что они громили считавшуюся одной из лучших в мире и превосходящую по силам французскую армию, так ещё и брали штурмом совершенно неприступные позиции — например в районе Чёртова моста. Испытывавшие острую нехватку боеприпасов суворовские войска громили французов в штыковых атаках. Причём потери французской армии были в три-четыре раза больше русских. Это было настоящее чудо», — заявил Андрей Кошкин.

Василий Суриков. Переход Суворова через Альпы

Суворов был удостоен звания генералиссимуса и ряда высоких наград. Однако, по не выясненным до конца причинам, по пути в Россию полководец опять попал в опалу. Павел отменил торжественную встречу и даже не принял Суворова.

Подорвавший здоровье в Швейцарском походе 69-летний полководец умер 18 мая 1800 года в доме у своих родственников в Санкт-Петербурге и был погребён при большом стечении народа в Александро-Невской лавре.

«Суворов участвовал за свою карьеру в 20 кампаниях и командовал войсками более чем в 60 крупных сражениях, ни одно из которых он не проиграл. При этом он оставался чутким, отзывчивым человеком, солдаты считали его родным отцом. При нём они всегда были накормлены, одеты и обуты», — рассказал в разговоре с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

По словам эксперта, Суворов применял всё новое, что существовало в военной науке его времени: рассыпной строй, манёвренный бой, наступление колоннами.

Памятник Александру Суворову в Санкт-Петербурге © Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Как отметил писатель и историк Дмитрий Володихин, ряд побед Суворова имели для России судьбоносный характер. Прежде всего это касается Рымникского сражения и взятия Измаила.

«Это был человек, влюблённый в армию и обладавший уникальным даром, сделавшим его одним из наиболее успешных полководцев не только России, но и мира», — заключил Володихин.

Обложка: Луиджи Скьявонетти. Суворов во время битвы при Адде / Йозеф Крейцингер. Портрет фельдмаршала Суворова. 1799 год  / © Wikimedia

Метки: чит.клуб

Источник: https://nstarikov.ru/nauka-pobezhdat-kakim-byl-polkovodec-aleksandr-suvorov-121762

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