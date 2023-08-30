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Ложь путинской пропаганды

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Главное в этом деле не выйти на самих себя.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8599943.html
Метки: идиоты, пропаганда, Украина, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1399 1103
    Valeriy Bondarik 6 мин. назад

      ”’&”’ Privet`ik ”’&”’

      Пропаганда(ОТ_ВСЕХ),пропаганда – до-чего-ж ТЫ “хороша”…
      ОТ твоей “ПРАВДЫ” – “поёт-И-радуется” душа,но про-это:ЦЫЦ-и-ША!
      * что ОТ-ТЕХ…что ОТ-этИХ,в-основном – ПОЛИТическая “ЛАПША”…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      СОРЕВНУЮТСЯ – “иваны-И-мыколы” – СВОИМ – социУМЫ “окормить”…
      И-ТЕ,И-ТЕ стремятся – ВНУШИТЬ и оДУРИТЬ…
      СВОИ взгляды,ОБЕ-стороны – Стремятся “ВСЕМ” ВНУШИТЬ…
      * ИМ верить ЭТО КАК – СИВУХИ-ПАЛЁНОЙ исПИТЬ… :-( :-)
      &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

      …на “святОЙ” руси,как и В\НА “незалежнай” – ширятся ПАГОСТЫ…
      …Повсеместно ТАМ – Устанавливают’ся – всё новые-и-НОВЫЕ кресты…
      …МАССОВО БЕГУТ из “неньки”(и-КЕМ-становятся)- В ЕС невесты…
      …СОЦ-условия В россии “УЛУЧШАЮТся” – ВОПЯТ все Инфо-ТЕСТЫ…
      …СЛАВЯНский социум – УНИЧТОЖАЕТСЯ – ТОТАЛЬНО – УТИЛИЗИРУЕТСЯ!!! :-(
      —> ВО–”ЧТО-и-КЕМ”…Территория Жизни СЛАВЯН – превращается,,, :-(
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^!!!!!!!!!!!!!^^^^^^^^^^^^^!!!!!!!!!!!!!!

      Интернет-пространство – ОТ Правды ЗАЧИЩАЮТ !
      Правдивые(о Реалиях) Комментарии – НЕ пропускают !
      “свободаю” слова,И-ТАМ,И-ТАМ – “это” ПРИКРЫВАЮТ…!
      *** Что В россии,что В\НА украине – Правду(В-комм-ях)- НЕ поощряют!!! :-(
      —> Социм Славян’ский – Умышленно,Осознанно – ОБМАНывают… :-( :-( :-(
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^!!!!!!!!!!!

      - Критиковать(говорить Правду О…)власть-И-религию – “вдруг” НЕЗЬЗЯ…
      Оказывается И-ТАМ,И-ТАМ – “слуги” народа И – “ОКОРМЛЕННЫЕ-друзьзя”…
      * “ХОМУТ” ПРИНУДИТЕЛЬНОГО “согласия” – НА “всех-одеют” – И-там-И-тут…
      * ПОЛИТ-структуры и “ИВАНов-и–МЫКОЛ” – Повсеместно ЛГУТ! :-( :-( :-(
      &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&!!!!!!!!!!!!

      ! Хорошо,что Нам НЕ запрещают – Молвить Правду – У нас вот Тут!!!
      ! У нас,В Канаде,ВСЁ Гораздо Лучше – и Это – ВСЕ в Мире приЗНАЮТ!!! :-)
      :-)хотя КТО “знает”…Что Правду ОЖИДАЕТ…”КТО-то” – МНОГОе Меняет…
      _ _ _ _ _
      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      = = = = =
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 30__8__23.

      P.S. Ну – а КАК у Вас…Правда Приветствуется ИЛИ – Цензуры АТАСС…

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