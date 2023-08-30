Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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”’&”’ Privet`ik ”’&”’
Пропаганда(ОТ_ВСЕХ),пропаганда – до-чего-ж ТЫ “хороша”…
ОТ твоей “ПРАВДЫ” – “поёт-И-радуется” душа,но про-это:ЦЫЦ-и-ША!
* что ОТ-ТЕХ…что ОТ-этИХ,в-основном – ПОЛИТическая “ЛАПША”…
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СОРЕВНУЮТСЯ – “иваны-И-мыколы” – СВОИМ – социУМЫ “окормить”…
И-ТЕ,И-ТЕ стремятся – ВНУШИТЬ и оДУРИТЬ…
СВОИ взгляды,ОБЕ-стороны – Стремятся “ВСЕМ” ВНУШИТЬ…
* ИМ верить ЭТО КАК – СИВУХИ-ПАЛЁНОЙ исПИТЬ… :-( :-)
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…на “святОЙ” руси,как и В\НА “незалежнай” – ширятся ПАГОСТЫ…
…Повсеместно ТАМ – Устанавливают’ся – всё новые-и-НОВЫЕ кресты…
…МАССОВО БЕГУТ из “неньки”(и-КЕМ-становятся)- В ЕС невесты…
…СОЦ-условия В россии “УЛУЧШАЮТся” – ВОПЯТ все Инфо-ТЕСТЫ…
…СЛАВЯНский социум – УНИЧТОЖАЕТСЯ – ТОТАЛЬНО – УТИЛИЗИРУЕТСЯ!!! :-(
—> ВО–”ЧТО-и-КЕМ”…Территория Жизни СЛАВЯН – превращается,,, :-(
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Интернет-пространство – ОТ Правды ЗАЧИЩАЮТ !
Правдивые(о Реалиях) Комментарии – НЕ пропускают !
“свободаю” слова,И-ТАМ,И-ТАМ – “это” ПРИКРЫВАЮТ…!
*** Что В россии,что В\НА украине – Правду(В-комм-ях)- НЕ поощряют!!! :-(
—> Социм Славян’ский – Умышленно,Осознанно – ОБМАНывают… :-( :-( :-(
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- Критиковать(говорить Правду О…)власть-И-религию – “вдруг” НЕЗЬЗЯ…
Оказывается И-ТАМ,И-ТАМ – “слуги” народа И – “ОКОРМЛЕННЫЕ-друзьзя”…
* “ХОМУТ” ПРИНУДИТЕЛЬНОГО “согласия” – НА “всех-одеют” – И-там-И-тут…
* ПОЛИТ-структуры и “ИВАНов-и–МЫКОЛ” – Повсеместно ЛГУТ! :-( :-( :-(
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! Хорошо,что Нам НЕ запрещают – Молвить Правду – У нас вот Тут!!!
! У нас,В Канаде,ВСЁ Гораздо Лучше – и Это – ВСЕ в Мире приЗНАЮТ!!! :-)
:-)хотя КТО “знает”…Что Правду ОЖИДАЕТ…”КТО-то” – МНОГОе Меняет…
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 30__8__23.
P.S. Ну – а КАК у Вас…Правда Приветствуется ИЛИ – Цензуры АТАСС…