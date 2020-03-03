Катыноведы — от иностранных агентов до иностранных же пропагандистов

На русском сайте радиостанции «Свобода» не нашёл не только перевод размещённой на объединённом сайте «Свободная Европа / Свобода» статьи «In Removal Of Plaques Marking Katyn Massacre, Critics See Russian Campaign To Rewrite History», но и сведения об её авторе Matthew Luxmoore. Поэтому в нижеприведенном материале, присланном мне на редактирование специалистами по добросовестному изучению (и неизбежному при этом опровержению) версии, опубликованной немцами весной 1943-го, и её дальнейшего тошнотворческого развития, цитаты приводятся в переводе авторов.

Как мистер Лаксмор съездил в Тверь и попытался плюнуть в российскую историю

В канун Нового года на сайте «Радио свобода» вышла статья московского корреспондента этого сетевого издания «В снятии мемориальных досок, отмечающих катынскую резню, критики видят российскую кампанию по переписыванию истории». Если коротко, то мистер Лаксмор, сообщает о решении прокуратуры Центрального района Твери демонтировать со здания тверского медуниверситета (ТГМУ) мемориальную табличку в память якобы расстрелянных в этом здании в 1940 году тысячах польских военнопленных.

Надзорный орган приводит свою аргументацию, не найдя фактического и документального подтверждения фактам массовых убийств в здании ТГМУ, где ранее было управление НКВД по Калининской области. Прокурор резонно считает: если нет улик и документов, то на каком основании эта табличка вообще появилась? Лаксмор смотрит на ситуацию со своей колокольни. Он апеллирует к эмоциям и застарелым клише времён «холодной войны».

Чтобы понять и объяснить позицию мистера Люксмора, а также СМИ, где он работает, нужно разобрать его статью подробнее.

У каждого русского человека вызывает раздражение (но чаще улыбку), когда он видит в продукции западной киноиндустрии, как показаны наши соотчественники. Если это военный, то обязательно в какой-то нелепой форме, напоминающей костюм румынского лесничего. Если гражданский, то обязательно бандит или олигарх, а если женщина, то непременно проститутка.

Сначала, лет 30 назад, когда западная культура хлынула на просторы наших телеканалов, это воспринималось как нелепость или небрежность к деталям со стороны западных киношников. Но со временем ситуация начала вызвать тревогу. Карикатурность русских независимо от мизансцены или, напротив, их звериная сущность начали наводить на мысли, что это делается специально, что таким нехитрым способом создаётся негативный образ целой нации — граждан России, а ранее Советского Союза.

Так рождаются стереотипы, штампы и клише, а называется всё это пропаганда. Отец этого явления, главный идеолог фашизма Йозеф Геббельс когда-то изрёк: «Чем чудовищней и нелепей ложь, тем охотнее и быстрее в неё поверят». А если ложь ввести в обиход, то вскоре для многих она станет правдой. Вот и Мэтью Лаксмор взял на вооружение старые рецепты «свободной» журналистики и закусил удила на теме Медного.

Он начинает свою статью с того, что здание ТГМУ сегодня служит спасению человеческих жизней, а раньше служило противоположной цели. То есть с первых строк автор настраивает читателя, что раньше в этом здании жизни только отнимали. Так он выносит приговор советскому НКВД, чтобы у читателя создалось ощущение, что эта организация занималась исключительно убийствами невинных граждан.

Далее в тексте он называет НКВД «тайной полицией советского диктатора Иосифа Сталина». Звучит нелепо, но это не мелочи. Начать хотя бы с того, что такого понятия, как «тайная полиция» в СССР вообще не существовало, а НКВД соединял в себе функции министерства внутренних дел, Госбезопасности и Пенитенциарной системы. Сегодня эти функции выполняют разные ведомства, а в 1930-е годы они все были сконцентрированы в НКВД. Но для автора это детали, не стоящие внимания. Кто захочет углубляться в нюансы советской правовой системы. В системе координат «Радио Свобода» всё просто: есть кровавый диктатор Сталин и его тайная полиция, которая отнимала жизни невинных людей в здании на улице Советской, 4 города Калинина.

Оглянитесь вокруг и увидите массу похожих примеров, когда авторы подменяют понятия, пренебрегают фактами, а иногда намеренно искажают их, чтобы всего парой слов настроить свою аудиторию на нужный им лад. Даже советской послевоенной пропаганде, когда она была самая яростная и прямолинейная, далеко до современных западных образцов.

Нужно понимать, что такие методы чаще действуют на людей, не знающих мировую, да и свою собственную историю. Не задающихся вопросом: а почему тот же Сталин — диктатор? Или почему НКВД — тайная полиция? И почему автор сразу заявляет, что в здании ТГМУ занимались какой-то антигуманной деятельностью? Люди нелюбопытные, с узким кругозором такими вопросами даже не зададутся. Сказано «чёрное» — значит, «чёрное». А вот человек нормально развитый и психически здоровый, наоборот, обратит внимание на формулировки. За ними скрывается истинный смысл сказанного. А он в том, чтобы подготовить читателя к истории про убийство.

Идём дальше. Мэтью Лаксмор делает экскурс в советскую историю и сообщает, что в здании Управления НКВД, в подвале размещалась тюрьма для врагов режима Сталина. Как будто не было у НКВД других дел, кроме как бросать в тюрьму врагов режима. Для справки: в те годы подследственных и некоторых заключённых содержали в здании тюрьмы — старого корпуса СИЗО-1 города Твери. Там же приводились в исполнение приговоры к высшей мере наказания. Это не просто какой-то «известный факт», как любят говорить наши либералы, не имея на руках доказательств, а факт подтверждённый документами.

Вообще вся история со зданием бывшего НКВД — это одна сплошная страшная сказка. Ныне покойный исследователь катынско-медновской тематики Сергей Стрыгин, а также известный журналист и эрудит Анатолий Вассерман, каждый в своё время, пытались изучить внутреннее устройство подвала здания на Советской, 4. Они хотели понять, как физически было возможно здесь организовать массовые убийства. И каждый независимо друг от друга пришёл к выводу, что сделать это было невозможно — по крайней мере так, как это описано в многочисленной литературе сторонниками вины СССР в гибели поляков. Это страшную сказку подтвердить нельзя, но бояться её очень интересно и выгодно.

Лаксмор в своих излияниях о «большом терроре» сталинской эпохи ссылается на безымянных историков, свидетелей и документы. Якобы они подтверждают, что в подвале НКВД было уничтожено более 6 тысяч поляков.

Также он упоминает, что мемориальные таблички на здание медуниверситета были установлены в 1991 году, и каждый год сюда приезжает польская делегация, чтобы возложить цветы в память о погибших.

Далее корреспондент сокрушается, что за два дня до церемонии возложения цветов в этом году власти Твери распорядились снести мемориальные доски. Местная прокуратура сообщила, что в архивах отсутствуют важнейшие документы, касающиеся происхождения мемориальных досок. Их надписи, по его словам, «не основаны на документальных фактах».

Что ж, действительно, и. о. прокурора Центрального района Твери Эльвин Байдин в своём предписании о демонтаже табличек на здании ТГМУ ссылается на результаты проверки от 1995 года. В них сотрудники тогдашней ФСК (нынешнее ФСБ) сообщают об отсутствии каких-либо документальных подтверждений массовых расстрелов в подвале управления НКВД.

С правовой точки зрения, никто не давал разрешения на установку одной из табличек, посвящённой погибшим полякам. В нашей стране такие вещи регламентируются федеральными и муниципальными законами, и если соответствующих разрешений нет, то и объект нужно демонтировать, как установленный без необходимых для этого правовых и фактических оснований.

Возможно, общество «Мемориал», которое в своё время было инициатором увековечения несуществующих жертв «кровавого» режима, надеялось на то, что поднять вопрос о мемориальных табличках просто никому не придёт в голову, а если придёт, то сделать это никто не посмеет. Судя по всему, в угаре охаивания всего советского они искренне считали, что со временем их точка зрения восторжествует как истина в последней инстанции, которую не нужно доказывать и обосновывать.

Но всё вышло не так. Чем дальше, тем больше вопросов и сомнений возникает вокруг деятельности общества «Мемориал» и обоснованности возведения ГМК «Медное», где поимённо увековечены польские полицейские, якобы, расстрелянные в Калинине.

Теперь и прокуратура — надзорный, не политизированный орган — усомнилась в законности увековечения памяти таким вот образом. Говоря простым языком, прокуратура спросила: где доказательства?

В ответ мы имеем статью Мэтью Лаксмора, состоящую из стереотипов времён «холодной войны», клише вроде «диктатора и его режима», намёков на преступную сущность Советского Союза, вступившего в сговор с Гитлером и положившего начало Второй Мировой войне.

Эту тему, кстати, в последнее время усиленно продавливают различные западные «свободные» СМИ. Прямо говорит об этом и автор статьи: «в преддверии грандиозных торжеств по случаю 75-й годовщины победы над нацистами во Второй мировой войне в мае следующего года российское правительство обвиняется в согласованной кампании по переписыванию аспектов прошлого военного времени таким образом, чтобы преуменьшить советское сотрудничество с Германией и масштабы преступлений Сталина, подчёркивая при этом жертвы солдат Красной Армии, которые противостояли вторжению Адольфа Гитлера в СССР в 1941 году и освободили большую часть Восточной Европы от нацистской оккупации».

То есть, по словам автора, мы хотим преувеличить роль в победе над фашизмом. И здесь, как нельзя кстати, вспоминается приведённая выше фраза Геббельса о чудовищной лжи, становящейся правдой.

Мысль Лаксмора и подобных ему деятелей как раз и заключается в переписывании истории. Это не Россия её усиленно переписывает, а группка переобувшихся после перестройки стран Восточной Европы и особо горячие головы в «цивилизованном мире».

Какой бы дикой и чудовищной нам ни казалась такая драматургия, в долгосрочной перспективе она имеет шансы реализоваться. Тогда уже нас — победителей — обвинят в развязывании той войны, потребуют раскаяться и заплатить. Деньгами, разумеется.

Для подкрепления своей позиции автор далее утверждает, что «Великая Отечественная война является краеугольным камнем национальной идентичности и исторической политики правительства президента Владимира Путина, что часто преуменьшает вклад западных союзников в победу над нацистами. Критики говорят, что это также подпитывает стремление исказить историю, затемнить факты и приглушить альтернативные методы лечения прошлого».

А каким ещё событием эта война может быть в отечественной истории и при чём тут Путин? 27 миллионов погибших, разрушенная европейская часть России, истощённая и обескровленная экономика. Нам что перевернуть эту страницу и забыть о ней? Восхищаться ролью союзников, которые вступили в войну за год до её окончания, когда судьба нацистов уже чётко просматривалась?

Основной удар фашистской военной машины приняла именно наша страна, именно Красная армия сломала хребет гитлеровской империи. Союзникам, конечно спасибо за тушёнку и технику, но давали они всё это отнюдь не бесплатно, а за расчёты в золоте [Строго говоря, платные поставки были дополнением к условно бесплатным и составили, по разным подсчётам с учётом различия цен аналогичных изделий из разных источников, от четверти до трети общего объёма — А.В.].

Идём дальше. После реляций о роли СССР в самой страшной мировой войне в истории, автор переходит к ещё одной дате — 80-летию катынской резни. Он утверждает, что «Москва взяла на себя ответственность за это злодеяние в 1990 году, после десятилетий отрицания, признав также свой пакт 1939 года с гитлеровской Германией, который проложил путь для двух тоталитарных держав, чтобы расчленить Польшу и сделать эту резню возможной».

Здесь, на этом участке статьи, читатель уже должен быть уверен, что СССР был преступным государством, раз уж договорился с Гитлером, разделил Польшу и отправил на тот свет поляков. Войну, в начале которой виноват тот же СССР, за него выиграли союзники. Историческая справедливость, которую попытались восстановить в Твери — это фальсификация истории, которую проводит Россия, потому что память о Великой Отечественной войне — это всего лишь краеугольный камень путинской пропаганды. Такова картина мира Мэтью Лаксмора.

Просто и понятно, как детский фильм, в котором всё элементарно, и он про интересное. А обвинять кого-то — особенно целую страну — очень интересно. А некоторым гражданам этой самой страны очень интересно присоединиться к этому хору обвинений, чтобы чувствовать себя на рубль дороже остального населения — по их мнению, «быдла».

В общем-то, так и работает вся эта квазилиберальная идеология. Она активно и открыто поддерживается западными СМИ вроде «Радио Свобода», в которых от настоящей свободы — только название. Это СМИ в своё время было создано, как антисоветский орган пропаганды и с годами свой вид деятельности не изменило.

Так считает профессор из университета американского штата Нью-Джерси Монклер Гровер Ферр — автор множества научных работ по истории СССР. В сферу интересов Гровера Ферра входит и катынская тематика. Он убеждён, что поляков в Катыни уничтожили фашисты, а история расстрелов в Калинине вообще миф от начала и до конца.

Вот что он ответил Мэтью Лаксмору после этой публикации (русский перевод — самого Ферра, изначально специализировавшегося на русской филологии):

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Дорогой Мистер Лаксмор.

Я автор книги 2018 года «Тайна Катынской резни. Улики, решение проблемы». В этой книге я объективно изучаю все первичные свидетельства. Совершенно ясно, что Советский Союз не мог иметь отношения к убийствам поляков, известных под общим названием «Катынская резня».

История советской вины была мошенничеством с тех пор, как она возникла в 1943 году с помощью немецкой пропаганды и антикоммунистического польского правительства в изгнании.

В книге я доказываю, что так называемые авторитетные исследования Катыни являются мошенническими. Апологеты вины СССР никогда не пытались выяснить, кто был виновен в гибели поляков. Вместо этого они тщательно подбирают доказательства, чтобы представить виновными Советы. Им совершенно не хватает объективности.

В науке это называется «ошибкой подтверждения». Без научного подхода и критериев объективности её практически невозможно избежать.

Общество «Мемориал» тоже нисколько не заинтересовано в объективности.

В своей книге «Убиты в Катыни» руководитель польского проекта «Мемориала» господин Гурьянов признаёт, что он «принимает на себя» вину за смерть военнопленных поляков Козельского лагеря. Книга Гурьянова не является научно-исследовательской работой. Это список, информация в нём неверна, некоторые из них перечисленных имён намеренно внесены в список.

Я работаю с жителями Твери, которые поставили под сомнение законность создания польского мемориала в Медном. В Твери вышел перевод моей книги о Катыни.

В определённых политически мотивированных кругах моя точка зрения и позиция моих единомышленников считается запрещённой. Делать вывод о том, что Иосиф Сталин не был виновен ни в каком преступлении, считается недопустимым. Но разве ему когда-либо предъявляли обвинение, независимо от улик?

Так обстоит дело и с Катынью. В данном преступлении виновны немцы, а не советы. Истина в этом вопросе не нужна антикоммунистам. Тем не менее все доказательства указывают на то, что СССР не виновен.

Искренне ваш, Гровер Ферр

США, Монклер Государственный Университет

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Профессор из США искреннее написал это письмо Мэтью Лаксмору, в надежде что тот, как настоящий журналист заинтересован в изучении различных точек зрения и ответит ему. Но автор статьи ему не ответил.

Мы спросили Гровера Ферра об его отношении к «Радио Свобода» и статье Мэтью Люксмора, и вот что он нам ответил: ««Радио Свобода» — это пропагандистское агентство правительства США. По этой причине ему запрещено вещание по радио на территории США». Гровер Ферр подчеркнул, что статья Люксмора предвзята, тенденциозна, она отражает одну точку зрения по указанной проблеме. Свою позицию по катынскому вопросу профессор Ферр изложил в письме, приведённом выше.

Человек с таким именем действительно приезжал в Тверь и собрал материал для статьи о снятии табличек со здания ТГМУ. Он даже встретился с тем, кто первоначально заявил в администрацию города Твери о неправомерности размещения этих табличек на здании вуза. Это руководитель тверского отделения партии «Коммунисты России» Илья Клеймёнов. В июне прошлого года он написал письмо в администрацию, она передала его в прокуратуру, а та уже вынесла решение, наделавшее столько шума.

Илья подтвердил Лаксмору, что «Нет никаких прямых или даже косвенных доказательств того, что эти события происходили в здании на Советской улице, в городе Калинине и особенно в Медном».

Собственно английский корреспондент привёл в своей обширной публикации только этот кусок. По словам самого Клеймёнова, он читал публикацию на сайте «Радио Свобода» и 90% всего сказанного им Мэтью Лаксмор оставил за скобками.

А как могло быть ещё, если с Клеймёновым он встречался для формы, чтобы сохранить видимость журналистского расследования. В прокуратуру господин Лаксмор не обращался — так же как и к другим экспертам, коих в Твери достаточно.

Их мнение не интересно, если поставлена чёткая цель: напомнить, насколько преступна история СССР, память о войне — путинская пропаганда, а истину знает только приснопамятный «Мемориал». А вот комментариев членов общества «Мемориал», официально признанного в России иностранным агентом, в статье очень много. И это не удивительно: ведь именно эти деятели сейчас отражают нужную точу зрения, унижающую и обвиняющую Россию. Конечная цель — переписать историю под свои нужды. Чтобы этого не допустить, нужно чётко понимать, что происходит, и начать задавать простые, но важные исторические вопросы.

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На всякий случай напоминаю: «Amtliches Material zum Massenmord von KATYN» не только содержит данные, сомнительные для экспертов. Он содержит также данные, бесспорно и однозначно доказывающие: польских офицеров, откопанных немцами под Катынью, убили сами немцы не ранее конца августа 1941-го. Немецкие составители «Официальных материалов к массовому убийству в Катыни» допустили такую ошибку потому, что опубликованные им сведения обретают доказательную силу только в сочетании с некоторыми фактами, не известными немцам к моменту публикации.

В дополнение — ещё несколько публикаций из другого источника: «Катынское дело: точность — вежливость либерала» + «Катынское дело: Почему либералы против раскопок в Медном?» + «Катынское дело: Записка Берии» + «Катынское дело: Записка Шелепина» + «Катынское дело: Ещё 2000 расстрелянных» + «Польская подлость Катыни» (на всякий случай напомню: лондонское правительство Польши сформировано без участия — и даже без учёта рекомендаций — правительства, бежавшего из Польши 1939-09-17, а посему не имело правопреемственности и вообще какой бы то ни было легальности, хотя и было до некоторой степени легитимным, ибо часть граждан Польши — как на её территории, так и за её пределами — подчинялась некоторым его указаниям) + «Катынское дело: Мотивы СССР» (и о мотивах Германии) + «Катынское дело: Третья версия» + «Архивы Катынского дела» + «Катынское дело: Могила № 9» + «Катынское дело: Двойное дно тверского «Мемориала»»… Продолжение несомненно следует.

Источник: https://nstarikov.ru/katynovedy-ot-inostrannyh-agentov-do-inostrannyh-zhe-propagandistov-113589