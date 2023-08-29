В этой войне с «сарацинами» Иван Грозный ВОЗВРАТИЛ руссам царский венец своих предков и титул «царь», когда-то принадлежавший им. А до него мы видим странную картину в «Лицевом своде летописей Ивана Грозного 16 в.»- Иван Грозный душевно встречает в Москве пленённого им «сарацинского» «царя» Алекама с царицей и на них огромные золотые венцы и роскошная одежда в отличие от простецкой одежды Ивана Грозного. Такие же золотые венцы мы видим на Ахмате и самом Ярославе Мудром, и Рогнеде. «Поганые», «сарацины» имеют титул «Царь», а у Ивана Васильевича (Грозного) титул пониже «Великий князь».

Кому верить

Меня хотят уверить, что эти светловолосые товарищи в ЗОЛОТЫХ ВЕНЦАХ, как у Ярослава Мудрого (Алекам, Сафа Гирей, Ахмат) это и есть «монголо-татары». Вы можете себе представить их в золотых венцах, коими венчаются на царство только Западноевропейские короли, русские цари и сам Ярослав Мудрый с Рогнедой.

Меня хотят уверить, что эти товарищи в золотых венцах и есть орды узкоглазых монгол, которые на многочисленных картинках в интернете с озверелым выражением лица, как индейцы апачи, скачут на конях на бедную Русь собирать дань, и она несчастная унижается перед ними приклоненная. Эти выдумки с экзотическими персонажами «монголо-татар» «не лезут ни в какие ворота», когда начинаешь читать первоисточник.

- Действительно, открываю летопись «Казанская история» и вижу совсем другую картинку. Обнаруживается, что в «Казанской истории» в элите НЕТ никаких «монгол», нет никаких «татар». Но во 2-ой менее древней части текста они всё-таки упомянуты 2 раза в рядах иноязычных служилых: «И пошел царь великий князь (Иван Грозный) по большому чистому полю к Казани с русскими и со многими ИНОЯЗЫЧНЫМИ воинами, СЛУЖАЩИМИ ему: с ТАТАРАМИ, и с черкасами, и с мордвой, и с фрягами, с немцами и с ляхами – с огромной и очень грозной силой – тремя путями». «Татары» тут "служилые». Во втором случае они «служилые» с «черемисой» у противника- казанского царя.

-Далее открываю «Летописный свод Ивана Грозного 16 в.» и вижу, что все персонажи на картинках бородатые, светловолосые, а монголоидов нет. Принадлежность их к монголам отпадает автоматически- у монгол нет бороды от природы. А те жалкие бородёнки, пририсованные монголам на выдуманных картинках, просто жалкая попытка хоть как-то подогнать их под «летописный персонаж». «Сарацины, христиане и тартары носили бороды» пишет открытым текстом Марко Поло.

-Далее я вижу на иллюстрации «Летописного свода Ивана Грозного 16 в.», что «летописные татары» все ходят в огромных золотых венцах славянских царей и роскошной одежде и называются царями, а не ханами. И названия их земель «Царство Казанское», «Царство Астраханское», а не «ханство» (п.35).

В итоге можно сказать, что тут явно «летописные татары в золотых венцах» в «Летописном своде» (они же сарацины, поганые, басурмане в «Казанской истории») и современные этнические мусульманские татары совсем РАЗНЫЕ народы. Судя по документам, «современные татары» официально появились только в 1920 г. указом Ленина (мусульманскую диаспору г. Казани вдруг наименовали «татарами», а Казанскую губернию «Татарией»).

А до этого «Тартарами»- (искажённое на «татары»)-историки неофициально называли в последнее время всех пришельцев с Тихого океана ( от древнего названия океана Тара-Фара-Луч Света Восхода Солнца, по версии автора). Именно они и должны быть описаны во всех летописях.

Как много значит-«правильно» назвать племя. Раз- и историческое «сарацинское» великое «предивное» Казанское царство «демонов» исчезло, а его древняя история уже принадлежит не царям сарацинским, а их «служилым» (служилым татарам). Поменялись местами.

А кто они?

Тут я вижу ДВЕ ГРУППЫ, которые имеют разные веры, одни верят в Солнце-Хриса, другие в Дивов Змея Дракона (они- Сафа Гирей, Алекам, Ахмат с красным знаменем на картинке, см. ниже). И они –«белые» и «красные», сцепились между собой за власть и за веру. «Цари» Орды «демонической» веры ходят в золотых венцах и венчаются на царство. И власть и сила пока в их руках, в руках Демонов- «Волков воющих», так названных в вещем сне казанского «сеита» (сията-сиятельства? ).

«В ту же ночь видел сон и казанский сеит: будто бы стекались многочисленные большие стаи разнообразных зверей, свирепо рычащих: ЛЬВОВ, и ГЕПАРДОВ, и МЕДВЕДЕЙ, и ВОЛКОВ, и РЫСЕЙ. И наполнились ими все луга и поля казанские. Навстречу же им выскакивали из города небольшие стада единошерстных зверей – ВОЛКОВ ВОЮЩИХ». «ТЁМНЫЙ МЕСЯЦ, плохой, – это ты, царь (Казанский), а светлый месяц – московский царь великий князь, которым будешь ты схвачен и сведен в плен. А различные звери толкуются как многие народы, РУССКАЯ СИЛА, а единошерстные ВОЛКИ – это казанцы единоверные, и расплачиваются они за свое царство своими же головами, и заботятся они воистину сами о себе. А то, что съели СЕРЫХ ПЕСТРЫЕ ЗВЕРИ, означает, что одолеют ныне русские казанцев».

«Русская сила» тут-это «пёстрые»- львы, гепарды, медведи, волки, рыси, прямо как в библии в книге пророка Даниила, и они из клана Светлого Месяца. ИоАнн (Иван), судя по имени, был из рода этого Светлого Месяца- Луны (Ио на эллинском), то есть «Лунным Аном»-ИоАном. А вторая группа-это «Серые Волки» из клана Тёмного Месяца и они воют на тёмный месяц. В книге Даниила вместо Волка Серого присутствует Дракон.

Венец Ивана Грозного

Эту ситуацию с венцами царей разъясняет «Казанская история». «До него (Ивана Грозного) ведь НИКОГО из его прадедов не называли в России ЦАРЁМ, и НЕ СМЕЛ никто из них ВЕНЧАТЬСЯ на царство и зваться тем именем, остерегаясь зависти и НАПАДЕНИЯ на них поганых и неверных царей» (гл.22). Цари эти «неверные» и «погАные»-«поросль Анны», потому что имели другую веру в Дива-Демона (п.35). Оказывается, за это «самозванство» (назваться царём в Московии) можно было стать наказанным «погаными». «Дивы» (поганые) были сильнее Москвы и царили в Евразии. Иван Грозный победил «поганых» и теперь по праву титул «царь» и ВЕНЕЦ перешёл от них к Москве. Оказалось, именно «поганые» и были «царями», а в Москве правили «князья» рангом пониже. Князьями обычно назывались сыновья Царя.

ИТАК. На арену истории выходят словено-русы. Это смесь славян ( соловых-«жёлтых») и руссов Ивана Грозного и они решают отобрать ВЕНЕЦ у «Дракона», который раньше принадлежал «Иванам». А почему он очутился у «Змея-Дракона»? Об этом пишет Марко Поло.

Держава Попа Ивана и атрибут их царей Венец

Титул «царь» и их атрибут Золотой ВЕНЕЦ у «поганых» может удивить, если не читать Марко Поло. В книге Марко Поло в 1100 г. существовала русская держава Попа Ивана (Льва) на Ледовитом и Тихом океане. Вот там правитель величался «царь»-«государь» и столица там так и называлась по-русски «Царский город» («Камбалу» при Кублае, часть города была «изумрудной»-зелёной, п.18). Москву и Царьград на Охотском море соединяла «Царская дорога», которая и существует до сих пор-это «Сибирский тракт».

ВЕНЕЦ и титул «Государь» переходит к Чингисхану и Великим Хамам от прежнего царя «Попа Ивана». Вот они на иллюстрациях в книге Марко Поло в ВЕНЦАХ. У «Великого Хама» Кублая он надет прямо на шапку. Тут «интеллигент» Великий Хам (Кублай) с острой бородкой и «грустный» Чингис абсолютно европейского типажа.

Вот этот ВЕНЕЦ , упавший с обезглавленной головы «Попа Ивана", и пришлось возвращать обратно руссам Иваном Грозным.

Иван Грозный и прародина Орда-Царство

Если, судя по рассказу Марко Поло, предки Ивана Грозного вышли из державы Попа Ивана –из Белой Орды на Востоке, то становится понятным на первый взгляд странное утверждение в «Казанской истории», что Иван III был происхождением из Орды. Это утверждение появляется в рассказе о «сарацинском» царе Золотой Орды Ахмате, где Иван III хотел полностью истребить «Большую Орду» Ахмата в своём знаменитом «стояние на Угре» в 1481 г., но его остановил Облаз. Когда Ахмат узнал, что Иван громит его тыл, он срочно повернул с Угры на защиту тыла. «Улан (Старший, автор) же царя городецкого, Облаз, обольстил своего царя (Ивана III), говоря ему так: «Что творишь ты, о царь, не пристало тебе до конца разорять БОЛЬШОЕ ЦАРСТВО это (Большую Орду ), в котором и сам ТЫ РОДИЛСЯ, и МЫ все. Ведь это ИСКОНИ земля наша и ПРЕДКОВ ТВОИХ» (Казанская история). «При этом же царе Ахмате, по божьей воле, окончательно пришла в запустение Большая Орда. Перевелись в ней цари». Гл.3, 5. (1481 г.).

Это выше объясняет Марко Поло, когда рассказывает о свержении «Попа Ивана» и подчинении его державы Темучжином. Тогда, по версии автора, вся «белая» знать Ивана должна была убежать в Москву. Так в Московии появляются пришельцы из Белой Орды «Васильичи»: Василий1, Василий 2 Тёмный, Иван3, Василий3 (Гавриил)- предки Ивана Васильевича Рюрика (Грозного). Само имя Василеос говорит о двух смешанных родах Васов и Лео-львов. А Армия –русская Белая Орда (клан Георгия, Геналеи, «Хунаны»-гуны) осталась у Темучжина, деваться было некуда, она присягнула Темучжину и воины взяли себе вторые «змеиные» имена.

ИТАК. Из Белой русской Северной Орды Попа Ивана на Ледовитом океане оказались происхождением предки Ивана Грозного-Васильичи. Поэтому становятся понятным слова Облаза о том, что Иван III «искони» происхождением из Орды. А перевелась Большая Орда ещё и потому, по версии автора, что просто сама ушла от надвигающейся природной катастрофы со своих тихоокеанских земель на Запад ещё в 1300 г. искать новое пристанище.

Рождение Ивана Грозного

«Иван 4 (Грозный) стал первым сыном великого князя Василия III от второй жены Елены Глинской (судя по фамилии, она из рода «Великого Гончара» «Глиняного Века», автор), после долгих лет бездетности. Родившись 25 августа, он получил имя Иван в честь святого Иоанна Предтечи (по версии автора это Поп Иван, который лишился головы, его убил Темучжин), день Усекновения главы которого приходится на 29 августа. В некоторых текстах той эпохи изредка упоминается также с именами Тит и Смарагд (Зелёный Изумруд, греч. σμάραγδος, зелёный, автор)»-википедия.

В «Казанской истории» его просто сравнили с римлянином Титом. Тит превращается в русскую фамилию Титов. Что оно значит-непонятно. У греков есть похожее имя Тидей***.

Отца Ивана Грозного Василия арабы называли Великий Гамаюн по второму имени Попа Ивана- Хам Ун. Про птицу Гамаюн говорили, что она прилетела с Востока (с Тихого океана, автор).

Самара и Смарагд

Странно, в честь Ивана Грозного не назван ни один город, а обязательно должен быть из-за его огромного значения в истории России. Так может это город Самара-Самарград-Смарагд-Изумрудный город. Хотя он женского рода. Здесь протекает одноимённая река Самара. Был ещё один древний речной порт Самаров, так раньше назывался город Ханты-Мансийск. Имеется река Самарга, она впадает в Та(р)тарский пролив Тихого океана и село Самарга. Это не случайные совпадения. От самого Тихого океана от Самарги через города Самаровы-«Изумрудные», через Васюганскую низменность (великие болота) и города Васильсурск и Нижний Новгород шли «Василии»-«ВасиЛеосы»-обезглавленные Львы в Москву с остатками Белой Орды-небольшой преданной Василиям дружиной белой Орды руссов, бежавших от Темучжина из «Царьграда». Шли они по «Сибирскому тракту».

Как в сказке «Волшебник Изумрудного города» шли- Трусливый Лев (за храбростью), «Железный Дровосек» (за сердцем) и Соломенный Страшила (за мозгами) по «Жёлтой дороге» к Волшебнику Гудвину в страну Оз в Изумрудный город. А вела их девочка Элли.

Дыма без огня не бывает. Наверное, Василии были из рода Дровосеков с железными топорами-ВаАсы-Басы. «Зашипит Египет, как уползающий ЗМЕЙ, так как близятся вражьи войска, и пойдут они на него с ТОПОРАМИ, как ДРОВОСЕКИ» (Иеремия 46:22). «И вырубят ЛЕС его». И вырубили. Змея шипящего. Дровосеки.

Алекам послан в город Вологда.

По версии автора, Иван Грозный так полюбил царя Алекама, потому что тот был одного рода с Иваном Грозным из Белой Орды «Попа Ивана»-русским по крови. Чужую нерусскую кровь Иван Грозный не стал бы вводить в свою элиту по священному закону «крови» царских династий. Он привлекал только «рюриковичей» (словено-русов), формировал свой царский род с высокородной царской кровью, посторонним туда вход был воспрещён. Поэтому Алекам никак не может быть этническим «татарином»-те служилые, а не цари. Алекам согласился отречься от веры Магов в Змея-Дива и вернуться в свою древнюю веру Ивана –Хриса-Солнце. На радостях Иван Грозный послал Алекама в ВОЛОГДУ «в укрепление» своего Московского царства.

«Лета 6994 (1486) года, июля 9 дня, Государь Великий Князь Иван Васильевич всея Руси, по взятии Казанского царства, прислал КАЗАНСКОГО ЦАРЯ в УКРЕПЛЕНИЕ с матерью и ЦАРИЦЕЙ на Вологду за стражею» (Засецк. С. 37, Архангелогор. Лепот. С.195.).

А вот в «Казанской истории он был пленён и сослан в Вологду, а не послан «в укрепление».

«Живым был схвачен сам царь Алехам. И, войдя с ним в город, схватили русские мать его, и царицу, и двух братьев его и отвели их в Москву. Остальных же казанцев подчинили Московскому царству и сделали данниками.

И заточил великий князь царя Алехама с царицею его в ВОЛОГДЕ, мать же царя с двумя царевичами ее заточил на БЕЛОМ озере. Там, в заточении, и умерли царь, мать его и брат царя – царевич Малендар. Другой же царевич остался жив: великий князь освободил его из темницы, крестил и выдал за него замуж свою ДОЧЬ» ( Казанская история).

Этого царевича-брата Алекама назвали ПЁТР («Петра» значит «камень»). И этот Пётр должен где-то всплыть в дальнейшей русской истории и в истории Белоозера. Это «ветка» от словено-русов» и «демонов». Может от другого царевича Малендара возникла фамилия Маленков. Царевичи были младшего возраста, ещё не женатые и находились с матерью. Сам Алекам предположительно тоже может на 2 года был старше их, около 18 лет, так как у него уже была жена, но детей ещё не было.

Вологда

Любопытно, если в Вологде поселяется не абы кто, а высокородный ЦАРЬ-пришелец с Востока, то в Вологде об этом все должны говорить на каждом углу. Но-никто не говорит. Что очень странно. Наверняка, он был крещён другим христианским именем и должен был там быть САМЫМ ГЛАВНЫМ и возглавлять город в 1486 г. ПРЕЖНИЙ правитель куда-то делся! Оказалось, по версии автора, действительно, осталась от него ПАМЯТЬ и ещё какая память- это имя Софийского собора-«Асон»-«Насон» от имени Ясона и «Татарский Вал» (от «тартар»-тихокеанских восточников, так называли всех пришельцев с Тихого океана, название океана в древности Тара-Фара-Луч Света-Восход Солнца-Пламя Зари по версии автора).

Софийский собор в Вологде

Такое имя есть в греческих мифах –знаменитый Ясон. Такое же имя носит Ас (Злат, золотоволосый), возглавившего русскую Золотую Орду и ВАсы (Василии). Из этой династии Асов и был Алекам. Александр Македонский их называет Асаны (Ас Анны), Великосаны и Авесхасаны и считает «знатнейшим РУССКИМ коленом словенов» («Сказание о Словене и Руссе» п.13).

ИТАК, царь Алекам был крещён греческим именем Ассон и его происхождение должно быть от словено-русов. В «Казанской истории» царь Алекам видно ещё очень молод, у него жена, но ещё нет детей. Жива его мать и его два младших брата. Может поэтому-из-за молодого возраста Алекама, от его имени обороной Казани заправлял некий «перебежчик» от Ивана Грозного-«предатель» Чапкун. Он будет пойман и казнён жестокой казнью четвертованием. Алекам укрылся в «сарацинском» храме и сидел там в простой одежде посреди сарацинских сокровищ, готовый умереть. Но «жемчуг» под простой одеждой не спрячешь. Его распознали и привели к русскому князю. Так как Софийский собор назван Асон, то этот Царь Казанский Алекам похоронен именно там, вероятно, под полом или в стене. Об этом говорит следующая история.

9 «штырей» Алатыря и Софийские соборы.

«Есть один народ, который Геродот называет гипербореями. Нынешнее название этого народа — Мocкoвия», «В далекие времена пришли на Москву странники от самого Белого моря и принесли с собой БЕЛ-ГОРЮЧ КАМЕНЬ АЛАТЫРЬ. Камень был разбит на ДЕВЯТЬ частей. И лежат эти осколки камня алатырь в ОСНОВЕ ГРАНИЦ МОСКОВИИ. И схоронены они в СТЕНАХ ДЕВЯТИ городов»,—еще в XVII веке писал Адам Олеарий в своем «Описании путешествия в Московию» (интернет). Это отрывок из пророчества учёного и алхимика Ауреолу Тeoфpacту Бoмбacту Парацельсу.

Этими 9 АлаТырями Иван Грозный «приштырил» намертво границу своей Московии, «придавив» сверху «Камнями»-Соборами-АлаТырями. Этими «тырями» стали по версии автора Софийские соборы. Если следовать этой версии эти «горючие камни» некого «А Лая»-«Я Лай»- Св. НикоЛая –их мощи должны быть захоронены в стенах Софийских соборов, потому что Святой Николай это предок рода Росы-Луны.

Наберём в интернете ключевое слово «Софийский собор». И вот все 9 соборов (9 частей КАМНЯ АЛАТЫРЬ) появились в перечне. И в Вологде тоже.

Храмы Киевской Руси

1.Софийский собор — православный храм в Великом Новгороде.

2.Софийский собор — православный храм в Киеве.

3.Софийский собор — православный храм в Полоцке.

Россия

4.Софийский собор — православный храм в Вологде

5.Софийский собор — православный храм в Лаишево (рядом с Казанью).

6.Софийский собор — православный храм в Пушкине (Царском Селе).

7.Софийский храм в Средних Садовниках — православный храм в Москве.

8.Софийский собор (Софийско-Успенский кафедральный собор) — православный храм в Тобольске.

9.Софийский собор (Собор СОФИИ ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ) — православный храм в Самаре.

10.Софийский собор — не сохранившийся православный собор в Гродно.

11.Баря́тинский Софи́йский же́нский монасты́рь — несохранившейся православный монастырь Русской православной церкви в селе Барятино ныне Данковского района Липецкой области

Соединим эти Софийские соборы (красные кружки) линиями на современной карте и вот что получим. Уложились в древние границы Московии времён Ивана Грозного. Центр Москва. В этих городах гуляет легенда о падении неких "камней" Софийских соборов на голову Ивана Грозного.

АлеКам вёл происхождения из Белой русской Орды, о чём говорит само славянское выражение «Бел-горюч камень Алатырь». В библии это, вероятно, род «Нефилимы- «Неопалимые», потому что это ПЛАМЯ ЗАРИ на Тихом океане, там зачиналась Алая Заря. Он имеет прямое отношение к роду Россов-НикоЛаев, к роду Луны. Предварительно можно высказать предположение, что некий «словян» (славян) «ИоЛай» жил в Северной России, а его потомок или дочь (Коза) с реки Камы была отдана в жёны на Восток (Ледовитый и Тихий океан) за «руса Ивана» и дала род Алея (АлеКама) словено-русов на реке Алазея и Алдан. То, что Алекам был не «змеиного» рода, говорит то, что именно его «бел-камень» хотел сокрушить Темучжин, как противника. Об этом говорит сам Чжебе в нижеследующем главе.

Может этот Алекам, как частица этого рода словено- русов с Севера и стал первой «тырной»-«колючкой» Ивана Грозного (древней каплей царской крови словено-русов), которой он пригвоздил границу своего нового словено-русского царства Московии. «Тырнами»-колючками назывались иглы-шипы кустарника тёрн («търн» славянское), отсюда, по версии автора, произошло слово «штырь» и «БогаТырь»-Игла Бога или Шип Бога -Колючка Бога ( п. 29). Происхождение многих слов «тюркских» понятно именно из русского языка-«богатырь-Бога Тырна», «сарай- се Рай» (п. 35), «сеит-сиятельство», «сарацины-царя сыны», «Алау-Алый».

«Бел камень», «Синь камень» и «Чёрный камень».

Помимо Алатыря в истории всплывают и другие КАМНИ. В «Сокровенном сказании монголов» Чжебе (Пика) говорит Чингису: «вот как послужу ему (Чингису): "Перескочу ТИНИСТЫЕ воды, с налету разобью БЕЛ-камень. По приказу "вперед" - СИНЬ-камень сокрушу. По приказу "отбой" - ЧЁРНЫЙ камень в прах разнесу" (перевод Кафарова) (п.23-24).

Пика

«Бел камень», «Синь камень» и «Чёрный камень» принадлежали роду прежних царей державы БЕЛЫХ «Попа Ивана»-русам, если они противопоставлены Чингисхану. Их надо было сокрушить Чингису-Темучжину, чтобы стать властителем. «Бел камень»-камень Попа Ивана, «Синь камень» должен быть камнем Росы (словено-русов). «Чёрный камень», вероятно, тоже связан с первой ветвью от Луны (Мерганами-Добрынями) (п. 23,24).

Топоним Вологда

Топоним Вологда на первый взгляд непонятен (в википедии есть версии, например, это «река с белой водой» на вепском!?). По версии автора, обычно все города после победы Россов Луны в «Войне Богов» были названы-увековечены именами её ПРЕДКОВ, её соратников и союзников, участвовавших в её победе. Это имя очень значительно в истории, так как им назван сам город Вологда и река Вологда. Самое интересное, что другой похожий персонаж с именем Рогволод (Рог Волода-сын или брат Волода) правил в Полоцке (см. карту выше), его дочерью была знаменитая РогНеда, отказавшая Владимиру.

В Летописном своде именно она в Золотом Венце, а не её отец. У отца шапка в виде «пузыря», как на гербе Вологды со «слухами»-завязками, похожие на современные наушники Ангелов на иконах.

В ней была «царская» порода, поэтому Владимиру, чтобы стать законным царём нужна была именно Рогнеда в золотом венце. За таких НЕВЕСТ бились насмерть. И Владимиру пришлось биться насмерть и взять её силой, убить её отца, потому что тот отказался отдать ему дочь.

«В замужестве с Владимиром Рогнеда родила четырех сыновей, третий из которых до десятилетнего возраста просидел возле мамкиной юбки, поскольку родился с ортопедическим изъяном. Скромного мальчика звали Ярослав. Как известно, от Ярослава Мудрого пошла основная ветвь Рюриковичей, переросшая в 15 в. в московских великих князей и царей». Если венец у Ярослава Мудрого, как у «татар» в «Летописном своде», то перед нами не «татары», а «словены»-славяне. У них соловый (жёлтый) цвет волос.

ИТАК, Вологда имеет такое название от предка Рюриковичей-Вологда и потому не была переименована на карте. Он отец Рогволода, а тот в свою очередь отец Рогнеды, матери Ярослава Мудрого, от которого пошла ветка Ивана Грозного-рюриковичей. Судя по окончанию «огда», последний –Ог был их вождём. Действительно, в библии известен великий Вождь Ог и огромный «Железный Одр Царя Ога». Царя!! Возможно, это были «царские скифы» (Геродот).

Вероятно, дело обстояло так. Первыми пошли на Русь с реки Лены «Царские Скифы» (они там нанесены на карте Келлера). Они названы царскими и должны быть с царскими венцами. Они пришли на Русскую равнину и основали Вологду и Полоцк, поэтому Рогнеда в ВЕНЦЕ от «царской» матери («Неды»). Её отец без ВЕНЦА в шапке «пузырём». «Царскость» передаётся от Рогнеды и её матери к Владимиру и сыну Ярославу Мудрому. То, что скифы первыми пошли на Русь, написано в надписи на карте Келлера. Они шли с Востока. Потом навстречу им с Запада пошли Команы от Киева, но не удалось обоим выстоять против последнего пришельца с Востока- Аса (Злата). Команы подчинились Асу. Так написано у Марко Поло. Команы не были сплочёны и ссорились между собой.

Отдельный вопрос, а где была в этот момент центральная «Красная» Русь коренного русского правителя «Моикса» в Москве (не «белая» Ивана Грозного-он рядом в Александровской Слободе), почему она не смогла дать отпор ни тем, ни другим и, почему сюда пошли вдруг все народы. Там произошло что-то экстраординарное. Вероятно, пришельцами был убит «природный» правитель «Моикс» и настал хаос. В предверии природной катастрофы 1300г. (прилёта кометы) сюда хлынули все народы и начали биться между собой (версия) за новое место под солнцем.

Дворянские роды

Судя по летописи, вот что происходило. Вся русская Белая Орда- прямые потомки от предка Попа Ивана (Льва)-клана «Георгия Жора», ГенАлеи, переходит на сторону Ивана Грозного. Все они имеют двойные имена. Одни «змеиные», вторые русские, так как они русы по происхождению. Элита их «царская» имеет в жилах «кровь» древних царей (Ивана-Иоанна, Георгий его прямой 6 потомок). У них должен быть символ Лев от тотема Попа Ивана или тотемы его родственных кланов (Единорог и животных- львы, гепарды, медведи, волки, рыси). Их прежнее «змеиное» имя становится фамилией. Они стали говорить на втором «сарацинском» языке помимо русского. В «Летописном своде Ивана Грозного 16 в.» их называют общим именем «татары», это искажённое русскими слово «тартары»-пришельцы с Тихого океана от его древнего названия Тара-Фара.

И, когда в 1920 г. присваивается название «татары» волевым решением Советской власти мусульманской общине Казани, это даёт повод Льву Гумилёву считать происхождение многих русских дворянских родов России от этнических татар. По версии автора, как раз-таки в русских дворянских родах вообще не должно быть крови этнических татар, так как в «Казанской истории» говорится об «адовой утробе» (Ада первая жена Ноя, Луна вторая, от них пошли два мировых рода царей). При власти Дракона некоторые «Иваны» стали брать жён из высокородного «адового» рода Змеев-Драконов. Те южане. В «ивановских» царских элитах этнические татары, как инородцы и «служилые» люди, просто физически не могли присутствовать, элита царская у Ивана Грозного формировались из «словено-русов»- «рюриковичей» и только высшего сословия.

Сразу возникает вопрос-а какая южная примесь появилась в русских дворянских родах при власти Дракона-Змея. Так вот же они все перечислены на фреске «Изгнание Злых Сил» Николо Малицкого монастыря (п.17). Они в группе, которых возглавляет срощенный Дракон-Змея и «ДьяВол» с Пером на голове и с блондином царевичем «Иуда» у него на коленях. Самые знатные- это бородатые блондины «Жиди» в шапках «пузырях» и итальянских беретах и рядом с ними блондины «трефовые» «Священницы» без шапок. Сразу вспоминается «ересь жидовствующих» Елены Глинской –литовцев, с которой боролся Иван Грозный и загубил многих знатных их приверженцев. Далее возле Дракона-Змея нарисованы блондины знатные «Арии». В правой стороне отдельно группа -смуглые с чёрными бородами «Арапи» и чёрные индийцы в чалмах «Кезалбаши». Вот кто замешан в дворянских родах. В этих русских дворянах есть примесь крови от элиты «Драконидов». Татар нет.

Стали считать, что Иван Грозный даровал русские города якобы «татарам» и по идее там должно быть много татар и язык татарский. Но, когда кинулись искать их в дарованных Иваном Грозном городах (Касимов, Юрьев Поволжский, Вологда), там они не обнаружились. Во всех городах всё население оказались русские. Поэтому историки сейчас не могут понять, почему их нет в «дарованных» городах, ведь они же «татарами» названы в Летописном Своде. А их там и не должно быть, не об этнических татарах здесь идёт речь, а о «тартарах». Не им даровали города, а славянским ЦАРЯМ (словено-русам), перешедших из лагеря Змеев-сарацин в лагерь Ивана Грозного.

Татары известны, как торговые или служилые люди, поэтому их небольшое число осело во многих городах. Те, которые служили у Шигалея и у др. сарацин, вероятно, брали себе фамилии от «господина» и частью должны осесть в дарованных городах с их фамилиями. Теперь, чтобы приобрести историчность, решено было взять себе чужую древнюю историю «сарацин»-«драконидов»-«демонов» и русских дворян с «сарацинской» фамилией, заодно «до кучи» историю славян болгар и русской Золотой Орды. Запад это активно поддерживает, как изобретатель «монголо-татар», сам того не понимая, что отбирает у самого у себя древнюю историю своей прародины, ведь они (немцы, франки, кельты, англы, литовцы, поляки) тоже уходили с росами с Тихого океана, Севера и Юга «Змеиного», спасаясь от грядущей катастрофы.

Заключение

Из этой истории становится понятным, откуда в русских городах восточный стиль архитектуры. Архитектурный восточный стиль остался именно от тех пришельцев с Ледовитого океана и Тихоокеанского Востока- это Кремли «Бел-Камня» северных русов «Попа Ивана» («белокаменные»), а также от южан «драконидов-Змеев» и «сарацин» на юге.

В «Казанской истории» написано, что «сарацинские» (змеиные, демонические) храмы в Казани были заменены на христианские и они все перечислены конкретно. Об этом и о том, как строились ДВЕ Казани (на Змеиной Зилантовой горе Саином и современная) и кто её строил (фряги), как строился Свияжск и каким великим чудом считался «Кизилбашский Шатёр» (подарок от индийцев «Кезалбаши»), описано в «Казанской истории». А также многое другое о самом Иване Грозном, логике его поступков и странном сочетании его живой души («достоевщине») и железной воли, его железной поступи, неумолимо ведущей к своей главной конечной цели-восстановление единой Русской державы. О том, как он ещё с юности стал готовиться (организовывать военную силу) к своей решающей битве с Казанским «Змеем-Драконом», могущественными беловолосыми «трефовыми» магами и магами «Жиди» (см. «Изгнание злых сил», п.17) за веру христианскую.

Отступление.

Заключительное слово предоставляется Фёдору

Статьи на сайте «Ящик Пандоры»

37. «Лев, Барс, Дракон в книге пророка Даниила»

77. Александровская слобода и Сериф древнегреческий. От 31.05.2021г

107. Шапка Мономаха и её первообладатель. 11.12.2022г.

108. Фреска «Изгнание Злых Сил». Злые Силы названы поимённо. 13.12.2022г.

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

Статьи на «Дзен. Галина Тонких»

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть 1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 г.

25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

* «Казанская история. Библиотека литературы Древней Руси, т.10» (интернет).

«простирающеся на полунощие до Вяцкие земли и до Пермьския (север), а на полудень – до половецкихъ предел» (юг).

**Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к «Книге о разнообразии мира» Марко Поло.

Марко Поло «Книга о разнообразии мира».

*** Так как Роса была последним победителем в Войне с «Драконидами-Змеями», то её история самая новейшая. Это мифы «Древней Греции». Поэтому в мифах находятся все вышеперечисленные герои истории её эпохи. Поэтому можно ссылаться на мифы. Эта же история повторена в библии. Версия автора.