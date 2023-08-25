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Атака беспилотников на Крым 25.08.2023

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Ночью противник попытался осуществить масштабную атаку на Крым, отправив в направлении полуострова 42 беспилотника.
Средства ПВО и РЭБ уничтожили все дроны.
9 уничтожены огнем систем ПВО.
33 уничтожены средствами РЭБ.
Несколько подавленных РЭБ и сбитых дронов упали недалеко от мыса Херсонес.
Жертв и разрушений в городе нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8590172.html
Метки: бпла, война на украине, дроны, крым, пво, Россия, РЭБ, севастополь
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