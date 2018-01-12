Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 января 2018

Фейки, потери и уроки

Источник: zavtra.ru

Война в Сирии продолжается, и она в самом разгаре

Согласно данным издания «КоммерсантЪ», российская авиабаза Хмеймим на территории Сирии 31 декабря 2017 года подверглась миномётному обстрелу со стороны террористических группировок. В результате обстрела якобы оказались потеряны семь самолётов, среди которых Су-24, Су-35С и Ан-72, а многие военнослужащие получили ранения.

Эта новость буквально взорвала 4 января Рунет. Получилось, что одним-единственным обстрелом боевики сравняли счета, как минимум, за год.

Сказать, что это был шок, – значит ничего не сказать! Потеря семи самолётов, из которых два новейших Су-35, — это ущерб на сотни миллионов рублей, а ещё полтора десятка раненых и двое погибших…

Враги России в соцсетях разве что не пировали среди обломков российских самолётов и трупов наших военнослужащих.

Но очень скоро выяснилось, что всё это, мягко говоря, неправда. Точнее — просто фейк! Никаких семи самолётов на Хмеймиме уничтожено не было. Откуда «КоммерсантЪ» взял эту информацию – совершенно неясно. Почему не проверил? Вопросы к руководству газеты и медиа-холдинга в целом.

Но дыма без огня не бывает. Обстрел Хмеймима был, и погибшие — тоже были.

Причём это далеко не первый и, видимо, далеко не последний обстрел нашего аэродрома. Обстреливают его с завидной регулярностью все два года. Обычно — из миномётов или «эрэсов», установленных в кузовах автомобилей. Просто теперь совпало несколько факторов: 31 декабря, точность накрытия, погибшие. А дальше понеслась сивая кобыла фейковых новостей…

Но что там происходит реально?

В реальности за последние две недели прошлого года обстрелы эти явно участились. Что это означает? Как минимум, что мы сильно расслабились. Красивые рапорты о разгроме ИГИЛ — не более чем пропаганда. Во-первых, нынешний «разгром» означает всего лишь окончание первого этапа антитеррористической войны – ликвидацию парагосударственного образования ИГИЛ, утратившего территории, которые находились под его полным контролем и служили базой для террористов. Но за этим следуют, как минимум, ещё два этапа:

разгром и ликвидация бандформирований до уровня мелких групп и бандподполья;

борьба против бандподполья и террора.

На первый этап у нас в Чечне ушло около года. На второй — примерно два года. Третий продолжается вплоть до сего дня, включая недавнее убийство в селе Автуры (Шалинский район) начальника территориального отделения полиции Абубакара Устарханова.

Это я к тому, что не стоит себя глушить победными хлопушками и речёвками. Война продолжается, и она в самом разгаре. О чём боевики нам весьма наглядно напомнили.

Провинция Латакия — это крайне сложная территория: слоёный пирог алавитских, суннитских и христианских поселений. Причём суннитов тут почти половина, и они уже довольно давно находятся в контрах с официальным Дамаском, который, по мнению суннитов, оккупировал Латакию алавитами. В середине прошлого века их тут было не более 10%, а теперь — более 50%. И местные сунниты давно симпатизировали боевикам, но, опасаясь репрессий, массово не примыкали к ним. При этом среди суннитских беженцев, укрывшихся в Латакии от войны, большинство поддерживало джихадистов, и многие, оставив тут семьи, сражались в их рядах. И вот теперь этот нейтралитет явно и открыто нарушен. Очевидно, что была задействована «спящая» сеть — та, которая готовилась на случай наступления боевиков извне и восстания изнутри. Теперь эту карту бросили на стол. Главная цель руководства боевиков (это, кстати, не ИГИЛ, а либо алькаидовский клон Джабхат ан-Нусра, либо, скорее, Джейш аль-Ислам — этакая джихадистская «армия Махно») перевести войну из позиционной, какой она была до сих пор, в партизанскую. И это, скорее всего, означает их переориентацию с турок и саудитов, многие годы поддерживавших террористов ранее, на некую новую силу.

Нельзя исключить, хотя это маловероятно, и рейда боевиков из районов, примыкающих к турецкой границе. От Хмеймима до ближайшего района, где действуют боевики, не больше 30 километров.

Причём обстановка осложнялась все последние недели. Боевики несколько раз обстреливали базу с помощью реактивных снарядов, которые перехватывались нашими ЗРК «Панцирь», и командование с победной гордостью отчитывалось об успехах. Боевики учли уроки и, подобравшись к базе почти в упор, на три–четыре километра, выбрав очень удачное время 31 декабря – в канун Нового года, обстреляли её из миномётов. Против мин «панцири» бессильны…

Мы получили весьма болезненный урок. При обстреле погибли двое наших военных, и в тот же день два лётчика погибли в авиакатастрофе Ми-24. Сирийская армия, которая отвечала за внешний периметр охраны Хмеймима, в очередной раз продемонстрировала свою крайне низкую эффективность и боеспособность.

Теперь — время анализа и выводов…

Автор: Владислав Шурыгин

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МО РФ за неделю

Самое интересное на тему работы ВКС РФ в Сирии в инфографику к сожалению не включили. Судя по активности в Идлибе, там немало самолето-вылетов было за неделю и большое кол-во уничтоженных боевиков, включая высокопставленных полевых командиров.

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Помощь в пути: Армия Сирии рвётся из Алеппо в Идлиб, чтобы захлопнуть «крышку котла» для «Аль-Каиды» (ВИДЕО, КАРТА)

Как сообщала «Русская Весна», сотни террористов с бронетехникой начали контрнаступление в провинции Идлиб. «Аль-Каида»* и ее союзники атаковали позиции САА в южном Идлибе. Сирийские войска потеряли ряд деревень, но остановили наступление врага, а в это время большие силы САА и ливанского Сопротивления стремительно движутся из Алеппо навстречу своим сослуживцам к стратегической авиабазе Абу-Духур в Идлибе. Медиа-крыло «Хезболлы» опубликовало видеоматериалы, показывающие продвижение сирийских проправительственных сил в юго-западной сельской местности провинции Алеппо на фоне общего бегства боевиков по всему региону. В четверг Сирийская Армия и союзные полувоенные формирования, дислоцированные вдоль дороги Итрия — Ханассер в юго-западной провинции Алеппо, выдвинулись со своих позиций и начали наступление в направлении провинции Идлиб. Из-за массового бегства террористических группировок из этого региона правительственные силы продвинулись через полдюжины городов без особых усилий, столкнувшись, по данным источников, с небольшим сопротивлением противника. Кадры ниже показывают, как бронетехника и автотранспорт САА продвигаются через городки Хаварин, Рамлех, Расм Аль-Шех и Наварра на пути в провинцию Идлиб. Наступление в юго-западном Алеппо идёт навстречу «Тиграм», наступающим на ключевую авиабазу и город Абу-Духур, что на юго-востоке провинции Идлиб. Благодаря этому стремительному продвижению Сирийские войска находятся уже в 7 км от армейцев у Абу-Духур. Читайте также: Армия Сирии уничтожила силы «Аль-Каиды»*, окружавшие военную базу под Дамаском (КАРТА) * Запрещенные в Российской Федерации террористические группировки

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ВСУ отреагировали на обвинения России в причастности к атаке на базу ВКС в Сирии

Министерство обороны Украины опровергает обвинения российского Генштаба о причастности Украины к атаке на базы РФ в Сирии. Об этом украинским журналистам заявила пресс-секретарь министра обороны Украины Виктория Кушнир. «Это не что иное как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения, и конечно, эта информационная атака делается прежде всего, чтобы прикрыть действия РФ сейчас в Крыму и в Донецке и Луганске, куда поставляют вооружение из РФ», — сказала Кушнир. Как ранее сообщала «Русская Весна», российские базы в Сирии пытались атаковать 13 ударных беспилотников, переданных террористам «одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации». 10 ударных БПЛА приближались к российской авиабазе «Хмеймим» и еще три — в пункт материально-технического обеспечения ВМС России в Тартусе. Российским военным удалось перехватить управление шестью БПЛА, еще семь беспилотников были уничтожены. Вчера, 11 января, Генштаб вооруженных сил России обвинил Украину в причастности к атаке на свои базы в Сирии. Так, начальник управления строительства и развития БПЛА генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков заявил: «Предыдущие исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, который превосходит по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе в Украине на Шосткинском заводе химических реактивов». По его словам, это вещество «не может быть изготовлено в кустарных условиях или изъято из других боеприпасов». Новиков заявил, что сейчас проводятся специальные исследования с целью установления страны-производителя. Он также обратил внимание на используемые на беспилотниках боеприпасы. Читайте также: Россия готова передать Украине десятки кораблей и боевых самолетов из Крыма (ВИДЕО) «Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, оснащенные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров. Каждый участвовавший в атаке беспилотник нёс 10 таких боеприпасов», — сказал Новиков. По его словам, проведенные исследования показывают, что установленное на беспилотники радиоэлектронное оборудование обеспечивало их автоматизированный, заранее запрограммированный полет и сброс боеприпасов, исключало постановку помех системам их управления. «Кроме того, координаты, заложенные в программах управления беспилотниками, по точности превышают общедоступные данные, которые можно получить, например, в интернете», — сказал Новиков. Он отметил, что появление дронов новых типов и модификаций у боевиков в Сирии фиксировалось буквально через считанные дни после поступления их в свободную продажу в разных странах. «Беспилотники, используемые боевиками для нанесения ударов по объектам вооруженных сил Российской Федерации в ночь на 6 января 2018 года, были применены впервые», — подчеркнул Новиков. Читайте также: Ад в Идлибе: Толпы боевиков с турецким вооружением ударили в тыл «Тиграм», идут жестокие бои — подробности (+ВИДЕО, ФОТО)

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Древний город Сирии: Российские военные и люди, говорящие на языке Христа (ФОТО)

В ущелье скалистых гор, обдаваемых горячими песками сирийской пустыни, раскинулась Маалюля — древний город, переживший не один десяток войн и потрясений. Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​ В истории мировой культуры и религии Маалюля знаменита тем, что в ней расположен один из самых древних христианских монастырей — православная обитель святой Фёклы, а в храме святых Сергия и Факха хранились уникальные старинные иконы. Жители Маалюли до сих пор между собой говорят на «мертвом» арамейском языке — родном языке Иисуса Христа. К сожалению, боевые действия в Сирии не обошли стороной и Маалюлю: христианские святыни были осквернены боевиками, иконы похищены, а большинство местных жителей убиты или взяты в плен. Читайте подробнее: Битва за центр православия Сирии: Как «Аль-Каида»* штурмовала Маалюлю (ВИДЕО) Но мир постепенно приходит на сирийскую землю, и после освобождения в растерзанный террористами город с гуманитарной помощью приехали российские офицеры из Центра по примирению враждующих сторон. «Во время освобождения Маалюли, церковь была разграблена боевиками. Было украдено 26 икон. Одну из них мы нашли. На иконе изображены архангелы Михаил и Гавриил. Мы видим последствия жуткого вандализма — на их ликах сбита штукатурка. Некоторые иконы террористы сожгли. Алтарь также был ими осквернен и уничтожен. Но благодаря помощи и работе нашей молодежи церковь удалось постепенно восстановить», — рассказала послушница храма святых Сергия и Вакха Рита Вахба. Акция проходила в детской школе-приюте для сирот, многие из которых потеряли родителей, родных и близких во время войны. Всего российские военнослужащие привезли с собой порядка трех тонн гуманитарной помощи. В состав продуктовых наборов вошли: рис, сахарный песок, мясные консервы, чай, школьные ранцы, канцелярские принадлежности, детская одежда, предметы личной гигиены. Кроме того, военным врачом из Центра примирения был развернут мобильный медицинский пункт. За квалифицированной помощью к медику обратились 106 человек, в том числе 35 детей. При раздаче продуктовых наборов дети пели песни и смеялись, а у преподавателей-воспитателей на глазах наворачивались слезы. Нечасто приходится видеть в этих местах искреннее детское счастье. Особенно обрадовались дети, когда им подарили ранцы и канцелярские принадлежности. Обнимая русских офицеров, они скромно и немного застенчиво говорили: «Шукран, руси». Уезжая из Маалюли, российские военнослужащие увозили с собой не только частичку святости, которой пропитан город, но и теплоту детских сердец, так нуждающихся в заботе и внимании взрослых. Читайте также: Как шейх 400-тысячного племени обратился к России, чтобы остановить боевиков (ФОТО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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Турция хочет уничтожить американских фаворитов в Сирии

Турция готовится решать «курдский вопрос» военным путем. И уже знает, как убедить Вашингтон и Москву не мешать ей в этом благородном деле. Анкара намерена начать военные действия против сирийских курдов в Африне и Манбидже. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе своего обращения к турецким парламентариям. Разрушим коридор «Пришло время окончательно уничтожить проект сепаратистской организации по созданию террористического коридора в Сирии», — заявил турецкий лидер. По всей видимости, он имеет в виду «курдский коридор», растянувшийся вдоль значительной части сирийско-турецкой границы, который, по мнению Эрдогана, будет дестабилизировать курдские территории по турецкую ее сторону, снабжая их и вооружая. Поэтому для недопущения метастаз Анкара и готова уничтожить опухоль в лице Сирийского Курдистана — для Эрдогана это уже давно вопрос национальной безопасности. Да, эту готовность Турция выражает уже очень давно. Да, вплоть до сегодняшнего дня последние турецкие предупреждения оставались лишь предупреждениями. Однако сейчас они как никогда близки к реализации. Ведь Турция упорно работает над тем, чтобы снять два основных препятствия для проведения операции, каковыми являются позиции США и России. Как известно, сирийские курды являются американскими фаворитами в Сирии. Вашингтон рассчитывал с помощью этих товарищей оказывать воздействие не только на внутриполитическую жизнь послевоенной Сирии, но и использовать их для влияния на соседние с Сирией государства, прежде всего Турцию и Ирак, а также Иран. Американцы рассматривают Сирийский Курдистан как свой региональный плацдарм и уже обустроили на нем целый ряд баз. Естественно (учитывая важность фаворитов для американской внешней политики), что США отказываются «сдавать» сирийских курдов Турции. Тем более — Турции Эрдогана, с которым у американцев все больше и больше расходятся взгляды на жизнь и регион. Амбициозная «неоосманская» Турция, проводящая самостоятельную политику на ближневосточном и европейском направлении, играющая на чувствах арабской улицы и посему занимающая резко антиизраильскую позицию, является уже не союзником и проводником, а угрозой американским интересам. Молчите или валите Однако именно системное расхождение во взглядах, как ни странно, и дает Эрдогану возможность снять «американскую проблему». Чем серьезнее оно становится, тем меньше у турецкого президента оснований «не усугублять» конфликт со Штатами. Американцы прямо играют против турецких интересов в Сирии, причем не только на курдском направлении, но и арабском. По данным турецкой прессы, США пытаются настроить арабские племена в зоне «Щита Евфрата», то есть территории, отжатой сирийскими боевиками при помощи Турции у ИГИЛ* в ходе операции с одноименным названием против Анкары. В частности, позиционируют турок как «оккупационную силу» и обещают поставки оружия для борьбы с турецкой армией. Эта поддержка приводит к тому, что в глазах турок американцы еще быстрее эволюционируют из помехи во врага. Обострение палестинского вопроса, вызванное признанием Иерусалима столицей Израиля со стороны Штатов, позволило туркам примерить на себя тогу регионального лидера не только антиизраильского, но и антиамериканского сопротивления. А оформленный на днях официально альянс правящей Партии справедливости и развития и турецких националистов (занимающих антикурдскую и неоосманистскую позицию) еще больше обязывает Эрдогана решать вопрос с сирийскими курдами военным путем. Поэтому турецкий президент, известный своей бойкостью, вполне может начать военную операцию и просто поставить Соединенные Штаты перед выбором-либо воевать с турками (союзниками по НАТО), либо запереться на своих базах и молча взирать на то, как курдов давит турецкая бронетехника, либо от греха подальше эти базы эвакуировать. И, учитывая все сложности Америки в регионе и мире, Трамп может поддаться на турецкий шантаж. Важный я Что же касается России, то тут прямой шантаж неприемлем. Если американцам турки могут подкладывать сколько угодно свиней (ну не выгонят же их из НАТО, в конце концов), то конфронтация с Россией для Турции чревата как минимум изгнанием Анкары из сирийских дел, а как максимум — тотальной изоляцией. Израильское издание «Хаарец» озаглавило свою статью вопросом: «С кем эрдогановская Турция сегодня не воюет?», и из великих держав это лишь Россия. Отчасти именно за счет нормальных, рабочих и конструктивных отношений с Москвой Турция остается в мировой повестке и может позитивно для себя влиять на региональные дела. Ну и, конечно, оказывать давление на Европу и США (например, угрозами пойти на более тесное сотрудничество с Россией, если Запад будет слишком сильно обижать Эрдогана). Однако проблема турецкого лидера в том, что у него не так много инструментов влияния на Россию — слишком уж слабы сейчас позиции Турции. Поэтому турецкому лидеру все-таки пришлось повышать ставки. И вот происходит цепь интересных событий. С подконтрольной турецким боевикам территории взлетает дюжина дронов и отправляется бомбить российскую авиабазу. Да, наши ПВО их сбили, однако определенная уязвимость российских объектов в Сирии для подобных атак стала всем очевидной. И что Турция может решить вопрос — но не за бесплатно. Затем турецкие власти вызывают российского и иранского послов в свой МИД для того, чтобы высказать им «фи» против «излишней активности» сирийско-иранских войск и российской авиации в Идлибе. «Под предлогом борьбы против Нусры силы режима наносят удары по умеренной оппозиции в Идлибе», — заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, давая понять, что Анкара готова защищать протурецких боевиков. Если, конечно, ей не предложат достойную компенсацию. Наконец, Эрдоган продолжает демонстрировать свою самую сильную карту — отказ признавать Асада легитимным президентом Сирии. Очевидно, что успеха межсирийских переговоров (столь важного для России в плане подтверждения ее претензий на роль мирового решателя конфликтов) сложно будет достичь до тех пор, пока Анкара не даст принципиальное согласие работать с нынешним сирийским руководителем. И Эрдоган готов его дать. Естественно, в обмен на что-то, куда более важное для него, — курдов. Россия — не США Чисто теоретически, конечно, Москва может спокойно отдать туркам курдов: эти ребята изначально сделали ставку на американцев — и пусть теперь платят за свои ошибки. Тем более что сирийские курды на сегодняшний день контролируют довольно значительную часть сирийской территории, сдавать ее под контроль Дамаска не хотят и посему являются одним из основных препятствий на пути восстановления территориальной целостности Сирии. И если вопрос с ними решится турецкой армией (которая, очевидно, не сможет оккупировать сирийскую территорию и будет вынуждена оттуда уйти по окончании операции), то тем проще будет сирийским вооруженным силам. Однако, как это обычно бывает в мировой политике, тут есть несколько «но». Во-первых, Москва дала курдам определенные гарантии. И она, в отличие от США, свое слово держит. Во-вторых, курды уже пытаются наладить отношения с Россией. Например, активно лоббируют свое участие в сирийском мирном процессе. Курды уже заявили, что готовы отдать территории и интегрировать свое ополчение в сирийские вооруженные силы в обмен на умеренную автономию. В-третьих, сохранение «курдского предохранителя» для малопредсказуемого партнера Эрдогана попросту разумно. В-четвертых, курдский вопрос будет и дальше осложнять американо-турецкие отношения — что опять же в интересах Москвы. И наконец, для абсолютного подтверждения своего статуса «решателя» Кремлю нужно найти дипломатический вариант решения конфликта в треугольнике Дамаск — Турция — сирийские курды. Чем Россия, в общем-то, сейчас и занимается. Геворг Мирзаян *запрещенная в России террористическая организация Читайте также: Боевики бегут, русские «Солнцепёки» сжигают «Аль-Каиду», освобождая базу ВВС Сирии в Идлибе (+ВИДЕО, ФОТО, КАРТА)

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Стал известен объем безвозмездной помощи для Сирии

В 2018 г. на оказание гуманитарной помощи сирийскому народу будет необходимо примерно 3,5 миллиарда долларов. Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок по итогам своего визита в САР, передаёт информационный центр ООН. По данным Лоукока, указанная сумма позволит облегчить страдания 13 миллионов жителей всех сирийских регионов. Кроме того, заместитель генсека ООН уточнил, что на восстановление страны потребуются сотни миллиардов долларов. В настоящее время около 70% сирийцев живут в крайней нищете, добавил чиновник. «Я разговаривал с теми, кто до войны работал в больницах, школах и других государственных учреждениях — все они хотят вернуться домой, продолжить работу, приносить пользу обществу и помогать другим людям оправиться от той тяжелейшей травмы, которую они пережили», — рассказал Марк Лоукок. Напомним, что Россия уже почти 2 с половиной года систематически отправляет сирийцам продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости, российские военные врачи оказывают нуждающимся медицинскую помощь. Как сообщалось, первый гуманитарный конвой Центра примирения враждующих сторон с помощью для сирийцев в район Восточная Гута в Дамаске был отправлен в июле 2017 года. О готовности оказывать помощь местному населению в 2017 году заявляли и США. Читайте также: МОЛНИЯ: Взрывчатку для атаки на российскую базу в Сирии могли изготовить на Украине, — Генштаб ВС РФ

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Ад в Идлибе: Толпы боевиков с турецким вооружением ударили в тыл «Тиграм», идут жестокие бои — подробности (+ВИДЕО, ФОТО)

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В четверг объединенные силы террористов начали мощное контрнаступление в провинции Идлиб и смогли отбить у армии ряд населенных пунктов. Главари банд, воспользовавшись тем, что самые боеспособные части САА наступают на авиабазу Абу Духур, нанесли удар в южной части Идлиба. Сотни хорошо экипированных боевиков с танками и БМП из группировок «Файлак аш-Шам», «Джейш аль-Изза», «Свободная армия Идлиба», «Джейш Нухба», «Нуреддин аз-Зинки» и т. д. обрушились на оборону армейцев. У террористов замечены современные бронеавтомобили Panthera F9. По всей вероятности, турки были сильно раздосадованы серьезным продвижением Армии САР и иранских сил при поддержке ВКС России. Спецслужбы Анкары мобилизовали множество банд для перелома ситуации на фронте и возврата потерянных за 2 недели обширных территорий в Хаме и Идлибе, пока можно утверждать, что они добились лишь временной отсрочки своего поражения. Военкор Олег Блохин, известный своими репортажами из Сирии, сообщает последнюю информацию об обстановке в провинции Идлиб, где идут жестокие бои Вооруженных сил САР с террористами. Идлиб — Хама. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Взять аэробазу Абу Духур, как и сам населенный пункт с одноимённым названием, пока не удалось. Садыки пока остановились в н. п. Тель Сальма эль Кибли. Ближайшие позиции духов находятся на аэробазе Абу Духур и н. п.Тель Сальма эш Шимали. Вчера ночью «Тигры» не стали с ходу брать штурмом ни аэробазу, ни населенный пункт Абу Духур. Как и предполагалось, там находится довольно хорошо оборудованный и укреплённый район с целой сетью подземных коммуникаций. Было принято решение для подготовки штурма подтянуть арту и дать поработать летунам. По работе последних был дан отбой, так как был получен радиоперехват с информацией о поставке духам турками ПЗРК. Коль уж коснулись этой темы, дополню информацию о ещё одном подгоне турками братушкам из «Нусры». В спешном порядке духам поставляются РСЗО, но интересен не только факт поставки этого. В этих системах сделаны некоторые изменения, а именно — уменьшена боевая составляющая и увеличена полётная. Теперь из них можно вести обстрел целей на расстоянии до 70 км. Так, сегодня в районе одной из позиций САА зафиксирован прилёт одной из таких игрушек. Облажались духи на пару сотен метров, но, если учесть, что установка, откуда был произведён обстрел, находилась в 45 км, то это не может не напрягать. Примерно с 10 утра начала работу арта, позже все-таки подключились и летуны. «Тигры» готовились к штурму базы. В их задачу входило взять сперва населенный пункт Абу Духур, затем с трёх сторон атаковать аэробазу. Во второй линии работали ополченцы «Лива Аль Кудс», которые должны были прикрывать фланги во время атаки и закрепляться на уже занятых территориях. Но почти в это же время происходят следующие события. По всей линии соприкосновения в Северной Хаме одновременно отмечаются попытки духов атаковать позиции садыков. Хотя, глядя на небольшую численность атакующих групп, скорее можно говорить о разведке боем или попытке ввести в блуд. Основной удар духов сегодня пришёлся на левый фланг наступающей на Абу Духур группировки. Из н. п. Газван, Эль Хараки, Аль Саяди, Мишерфе, Эм Хаяль, Эм Желяль практически в одно время начались атаки на позиции СА, плюс к ним подключилась большая группа чертей, прибывших из Мурека. В связи с этим ни о каком штурме Абу Духура на сегодня уже речи не шло. При этом арта и летуны продолжали работать по базе. Пока движение стало на тормоз. Идёт ускоренное усиление флангов. С востока на соединение с «Тиграми» движется группа Каттарджи. На сегодня их передовые позиции расположены в районе н. п. Им аль Салясель. В случае последующего удачного соединения подразделений «Тигров» и Каттарджи, окончательно оформится восточный котёл, в котором дружной семьей заживут «нусрята» и «даеши»*. Атака ИГИЛ Кстати, о последних. Сегодня они отбили у «Нусры»* в тех краях ещё три н. п. Табка (это не та, что возле Ракки, другая), Азизия и Жуб аль Усман. Известие об этом вызвало дружный хохот и шутливые возгласы: «Вы ж наши умнички, а мы уж за вас и забыть успели». Такое упорство «даешей» в этом районе одновременно и веселит и даёт понимание, насколько это упоротые и опасные парни. На сегодня пока все. Надеюсь, что ночь пройдёт без сюрпризов. Сирия, провинции Хама-Идлиб, 11 января 2018 год. Читайте также: Боевики бегут, русские «Солнцепёки» сжигают «Аль-Каиду»*, освобождая базу ВВС Сирии в Идлибе (+ВИДЕО, ФОТО, КАРТА) *запрещенная в РФ террористическая организация

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