Попытки ВСУ играть в комбинированные атаки Крыма, сочетая действия ДРГ на катерах и лодках с применением морских и воздушных дронов, показывают, что противник тоже не стоит на месте и пытается искать методы повышения эффективности своих атак. С этой точки зрения необходимо учитывать, что возможные паузы в атаках могут быть вызваны не столько дефицитом дронов (которого у врага пока не наблюдается и, я подозреваю, не будет наблюдаться до конца войны или до момента, пока спонсоры не решат оставить Киев его судьбе, что в общем одно и то же), сколько желанием накопить запас для следующей комбинированной атаки.

В случае Крыма надо понимать, что этот регион важен для Украины с политической точки зрения, удары по нему не менее значимы, чем по Москве, но в силу близости Крыма куда более доступны. Поэтому плотность обороны на полуострове придётся повышать, обеспечивая перекрытие зон ответственности частей ПВО, что резко усложнит жизнь противнику: на прорыв в таком случае потребуется в разы больше сил.

Фактически на более высоком уровне эти атаки повторяют тактику, которую ВСУ использовали для маскировки ударов РСЗО HIMARS, — когда залп «американки» комбинировался с залпом советских РСЗО «Ураган», шедшим с некоторым опережением.

Средства против такой тактики есть: наращивать можно не только плотность боевых порядков, но и боекомплект средств ПВО. У многих современных систем нового образца число ракет на установке заметно возросло по сравнению с предшественниками.

Но главным залогом успеха остаётся раннее обнаружение целей и заблаговременное — и, главное, регулярное — уничтожение объектов, где ВСУ готовят беспилотники к атакам. И здесь работы ещё очень много.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

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Комментарий редакции

Основные выводы:

Паузы в атаках Украины на Крым могут быть вызваны желанием накопить силы для следующей комбинированной атаки, а не дефицитом дронов. Для Украины атаки на Крым политически важны, поэтому их плотность может только возрастать. России необходимо усилить оборону Крыма, в том числе повысить плотность прикрытия и боекомплект ПВО. Ключевыми задачами остаются ранее обнаружение целей и регулярное уничтожение объектов подготовки дронов на территории Украины.

Важно понимать, что наряду с военными атаками идёт активная информационная война в социальных сетях, направленная на воздействие на население. Вот один из свежих примеров методичек от ИПСО: