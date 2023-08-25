Главная » История, Творчество

1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 8

20 0


1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 1
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 2
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 3
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 4
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 5
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 6
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 7

01. Изба председателя колхоза И.П. Кирьянова.jpg
01. Изба председателя колхоза И.П. Кирьянова

02. В избе председателя колхоза И.П. Кирьянова..jpg

03. В избе председателя колхоза И.П. Кирьянова.jpg

04. В избе председателя колхоза И.П. Кирьянова. У печки.jpg

05. В избе председателя колхоза И.П. Кирьянова.jpg

06. Мать председателя колхоза И.П. Кирьянова.jpg
06. Мать председателя колхоза И.П. Кирьянова

07. Дети председателя колхоза И.П. Кирьянова.jpg
07. Дети председателя колхоза И.П. Кирьянова.

08. Семья председателя колхоза И.П. Кирьянова.jpg
08. Семья председателя колхоза И.П. Кирьянова

09. Групповой портрет деревенских детей.jpg
09. Групповой портрет деревенских детей

10. Заготовка семян. Неизвестный крестьянин с мешком зерна.jpg
10. Заготовка семян. Неизвестный крестьянин с мешком зерна

11. Заготовка семян. Неизвестный крестьянин укладывает мешки с зерном на телегу.jpg
11. Заготовка семян. Неизвестный крестьянин укладывает мешки с зерном на телегу

12. Заготовка семян. Портрет неизвестного крестьянина.jpg
12. Заготовка семян. Портрет неизвестного крестьянина

13. Конный двор.jpg
13. Конный двор

14. Обобществленный конный двор. Председатель артели возчиков.jpg
14. Обобществленный конный двор. Председатель артели возчиков

15. Обобществленный конный двор. Внутренний вид. Конюх поит коня.jpg
15. Обобществленный конный двор. Внутренний вид. Конюх поит коня

16. Обобществленный конный двор. Внутренний вид. Кормушка.jpg
16. Обобществленный конный двор. Внутренний вид. Кормушка

17. Обобществленный конный двор. Внутренний вид. Кормушка.jpg

18. Обобществленный конный двор. Внутренний вид. Метла.jpg
18. Обобществленный конный двор. Внутренний вид. Метла

19. Обобществленный конный двор. Внутренний вид. Вилы у стены.jpg
19. Обобществленный конный двор. Внутренний вид. Вилы у стены
Источник: https://humus.livejournal.com/9182343.html
Метки: история, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 4
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 1
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 3
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 2
Сталин как создатель новой реальности

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru