1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 8
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 1
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 2
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 3
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 4
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 5
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 6
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 7
01. Изба председателя колхоза И.П. Кирьянова
06. Мать председателя колхоза И.П. Кирьянова
07. Дети председателя колхоза И.П. Кирьянова.
08. Семья председателя колхоза И.П. Кирьянова
09. Групповой портрет деревенских детей
10. Заготовка семян. Неизвестный крестьянин с мешком зерна
11. Заготовка семян. Неизвестный крестьянин укладывает мешки с зерном на телегу
12. Заготовка семян. Портрет неизвестного крестьянина
13. Конный двор
14. Обобществленный конный двор. Председатель артели возчиков
15. Обобществленный конный двор. Внутренний вид. Конюх поит коня
16. Обобществленный конный двор. Внутренний вид. Кормушка
18. Обобществленный конный двор. Внутренний вид. Метла
19. Обобществленный конный двор. Внутренний вид. Вилы у стены