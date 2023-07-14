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1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 2

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1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 1

01. Тихон Васильевич Солодухин.jpg
01. Тихон Васильевич Солодухин

02. Жена Т.В. Солодухина.jpg
02. Жена Т.В. Солодухина

03. Семья Т.В. Солодухина.jpg
03. Семья Т.В. Солодухина

04. Члены семьи семьи Т.В. Солодухина. Портрет.jpg
04. Члены семьи семьи Т.В. Солодухина. Портрет

05. Члены семьи семьи Т.В. Солодухина. Работа со швейной машинкой.jpg
05. Члены семьи семьи Т.В. Солодухина. Работа со швейной машинкой

06. Члены семьи семьи Т.В. Солодухина. Портрет.jpg
06. Члены семьи семьи Т.В. Солодухина. Портрет

07. Члены семьи семьи Т.В. Солодухина. Рубка хвороста.jpg
07. Члены семьи семьи Т.В. Солодухина. Рубка хвороста

08. Дом Т.В. Солодухина.jpg
08. Дом Т.В. Солодухина

09. Дом Т.В. Солодухина. У печки.jpg
09. Дом Т.В. Солодухина. У печки

10. Дом Т.В. Солодухина. Зеркало на стене.jpg
10. Дом Т.В. Солодухина. Зеркало на стене

11. Дом Т.В. Солодухина. В избе.jpg
11. Дом Т.В. Солодухина. В избе

12. Дом Т.В. Солодухина. Детская кроватка.jpg
12. Дом Т.В. Солодухина. Детская кроватка

13. Дом Т.В. Солодухина. Лыковая ручка (из соседнего дома).jpg
13. Дом Т.В. Солодухина. Лыковая ручка (из соседнего дома)

14. Дом Т.В. Солодухина. Деревянные крюки для подвешивания из естественных форм дерева (из соседнего дома).jpg
14. Дом Т.В. Солодухина. Деревянные крюки для подвешивания из естественных форм дерева (из соседнего дома)

15. Крытый двор Т.В. Солодухина.jpg
15. Крытый двор Т.В. Солодухина
Источник: https://humus.livejournal.com/9103417.html
Метки: история, Россия, фото, этнография
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