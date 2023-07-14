1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 2
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 1
01. Тихон Васильевич Солодухин
02. Жена Т.В. Солодухина
03. Семья Т.В. Солодухина
04. Члены семьи семьи Т.В. Солодухина. Портрет
05. Члены семьи семьи Т.В. Солодухина. Работа со швейной машинкой
06. Члены семьи семьи Т.В. Солодухина. Портрет
07. Члены семьи семьи Т.В. Солодухина. Рубка хвороста
08. Дом Т.В. Солодухина
09. Дом Т.В. Солодухина. У печки
10. Дом Т.В. Солодухина. Зеркало на стене
11. Дом Т.В. Солодухина. В избе
12. Дом Т.В. Солодухина. Детская кроватка
13. Дом Т.В. Солодухина. Лыковая ручка (из соседнего дома)
14. Дом Т.В. Солодухина. Деревянные крюки для подвешивания из естественных форм дерева (из соседнего дома)
15. Крытый двор Т.В. Солодухина