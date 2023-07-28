1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 4
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 1
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 2
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 3
01. Портрет мальчика
03. Обоз в город
04. Отправка товара
05. Риги
11. Утепление риги
12. Разные служебные постройки
17. Типы построек. Укрытия и утепления
19. Из жизни деревни. Зима.
20. Из жизни деревни. Снег
С музыкой веселее смотреть.
https://youtu.be/31I8RhR2a4M
https://youtu.be/S383m0JTn-U