Главная » История, Творчество

1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 4

17 1


1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 1
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 2
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 3

01. Портрет мальчика.jpg
01. Портрет мальчика

02. Портрет мальчика(1).jpg

03. Обоз в город.jpg
03. Обоз в город

04. Отправка товара.jpg
04. Отправка товара

05. Риги.jpg
05. Риги

06. Риги.jpg

07. Риги.jpg

08. Риги.jpg

09. Риги.jpg

10. Риги.jpg

11. Утепление риги.jpg
11. Утепление риги

12. Разные служебные постройки.jpg
12. Разные служебные постройки

13. Разные служебные постройки.jpg

14. Разные служебные постройки.jpg

15. Разные служебные постройки.jpg

16. Разные служебные постройки.jpg

17. Типы построек. Укрытия и утепления.jpg
17. Типы построек. Укрытия и утепления

18. Типы построек. Укрытия и утепления.jpg

19. Из жизни деревни. Зима.jpg
19. Из жизни деревни. Зима.

20. Из жизни деревни. Снег.jpg
20. Из жизни деревни. Снег

Источник: https://humus.livejournal.com/9129977.html
Метки: история, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 1
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 3
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 2
Сталин как создатель новой реальности
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru