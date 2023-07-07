Главная » История, Творчество

1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 1

66 0

В названии деревни судя по всему опечатка. Гугл такую деревню не знает. Могу предположить, что это деревня Новая в Коломенском районе Московской области.

01. Мать Ф.А.Солодухина.jpg
01. Мать Фёдора Солодухина

02. Фёдор Алексеевич Солодухин.jpg
02. Фёдор Алексеевич Солодухин

03. Жена Ф.А.Солодухина.jpg
03. Жена Ф.А.Солодухина

04. Ребенок Ф.А.Солодухина.jpg
04. Ребенок Ф.А.Солодухина

05. Жена и дети Ф.А. Солодухина.jpg
05. Жена и дети Ф.А. Солодухина

06. «Шестилетний работник». Ребенок Ф.А. Солодухина.jpg
06. «Шестилетний работник». Ребенок Ф.А. Солодухина

07. Изба Федора Алексеевича Солодухина. Общий вид.jpg
07. Изба Федора Алексеевича Солодухина. Общий вид

08. Изба Федора Алексеевича Солодухина. Крыльцо.jpg
08. Изба Федора Алексеевича Солодухина. Крыльцо

09. Изба Федора Алексеевича Солодухина. Крыша.jpg
09. Изба Федора Алексеевича Солодухина. Крыша

10. Изба Федора Алексеевича Солодухина. Окно.jpg
10. Изба Федора Алексеевича Солодухина. Окно

11. Изба Федора Алексеевича Солодухина. В сенях.jpg
11. Изба Федора Алексеевича Солодухина. В сенях

12. Изба Федора Алексеевича Солодухина. В сеняъ.jpg

13. Изба Федора Алексеевича Солодухина..jpg
13. Изба Федора Алексеевича Солодухина

14. Внутри избы Ф.А. Солодухина.jpg
14. Внутри избы Ф.А. Солодухина

15. Внутри избы Ф.А. Солодухина.jpg
15. Внутри избы Ф.А. Солодухина

16. Внутри избы Ф.А. Солодухина.jpg

17. Внутри избы Ф.А. Солодухина.jpg

18. Крытый двор Ф.А. Солодухина. Вид снаружи.jpg
18. Крытый двор Ф.А. Солодухина. Вид снаружи

19. Крытый двор Ф.А. Солодухина. Застреха.jpg
19. Крытый двор Ф.А. Солодухина. Застреха

20. Крытый двор Ф.А. Солодухина. Форма двора «покоем».jpg
20. Крытый двор Ф.А. Солодухина. Форма двора «покоем».

21. Крытый двор Ф.А. Солодухина.jpg
21. Крытый двор Ф.А. Солодухина
Источник: https://humus.livejournal.com/9090787.html
Метки: история, Россия, фото, этнография
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Спутниковая слепота
Решение Лукашенко и... мигранты в России
Готово: как выглядит новейшая «коронавирусная» больница в Новой Москве (ФОТО, ВИДЕО)
Премия "Иуда": Лучшие предатели России за 4 квартал 2019.
Невозможно жить в воюющей стране. Уеду в Израиль

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru