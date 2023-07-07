1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 1
В названии деревни судя по всему опечатка. Гугл такую деревню не знает. Могу предположить, что это деревня Новая в Коломенском районе Московской области.
01. Мать Фёдора Солодухина
02. Фёдор Алексеевич Солодухин
03. Жена Ф.А.Солодухина
04. Ребенок Ф.А.Солодухина
05. Жена и дети Ф.А. Солодухина
06. «Шестилетний работник». Ребенок Ф.А. Солодухина
07. Изба Федора Алексеевича Солодухина. Общий вид
08. Изба Федора Алексеевича Солодухина. Крыльцо
09. Изба Федора Алексеевича Солодухина. Крыша
10. Изба Федора Алексеевича Солодухина. Окно
11. Изба Федора Алексеевича Солодухина. В сенях
13. Изба Федора Алексеевича Солодухина
14. Внутри избы Ф.А. Солодухина
15. Внутри избы Ф.А. Солодухина
18. Крытый двор Ф.А. Солодухина. Вид снаружи
19. Крытый двор Ф.А. Солодухина. Застреха
20. Крытый двор Ф.А. Солодухина. Форма двора «покоем».
21. Крытый двор Ф.А. Солодухина