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1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 3

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1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 1
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 2

01.Семья Н.В.Суркова. Николай Васильевич Сурков.jpg
01. Семья Н.В.Суркова. Николай Васильевич Сурков

02. Семья Н.В.Суркова. Жена Н.В. Суркова..jpg
02. Семья Н.В.Суркова. Жена Н.В. Суркова

03. Н. В. Сурков. На лежанке его дети.jpg
03. Н. В. Сурков. На лежанке его дети

04. Дочь Н.В.Суркова.jpg
04. Дочь Н.В.Суркова

05. Михаил Николаевич Сурков. В колхозе с его основания.jpg
05. Михаил Николаевич Сурков. В колхозе с его основания

06. Семья Н.В.Суркова.jpg
06. Семья Н.В.Суркова

07. С молоком.jpg
07. С молоком

08. Дом Н.В.Суркова..jpg
08. Дом Н.В.Суркова

09. Дом Н.В.Суркова.jpg

10. В избе Н.В. Суркова.jpg

11. В избе Н.В. Суркова. У входной двери..jpg
11. В избе Н.В. Суркова. У входной двери

12. 1930. Двор дома Н.В.Суркова.jpg
12. Двор дома Н.В.Суркова

13. Двор дома Н.В.Суркова. Во дворе помещается обобществленный скот.jpg
13. Двор дома Н.В.Суркова. Во дворе помещается обобществленный скот

14. Двор дома Н.В.Суркова. Во дворе помещается обобществленный скот..jpg

15. Двор дома Н.В.Суркова. Во дворе помещается обобществленный скот.jpg

Источник: https://humus.livejournal.com/9116451.html
Метки: история, Россия, фото, этнография
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