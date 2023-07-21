1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 3
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 1
1930. Деревня Новая Колмна на снимках З.З.Виноградова. Часть 2
01. Семья Н.В.Суркова. Николай Васильевич Сурков
02. Семья Н.В.Суркова. Жена Н.В. Суркова
03. Н. В. Сурков. На лежанке его дети
04. Дочь Н.В.Суркова
05. Михаил Николаевич Сурков. В колхозе с его основания
06. Семья Н.В.Суркова
07. С молоком
08. Дом Н.В.Суркова
11. В избе Н.В. Суркова. У входной двери
12. Двор дома Н.В.Суркова
13. Двор дома Н.В.Суркова. Во дворе помещается обобществленный скот