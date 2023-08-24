В августе 44-гo «Момент истины»
Описание: О работе контраззведки СМЕРШ в годы войны на только что освобожденной от фашистов территории. События происходят в августе 1944 года. На территории уже освобожденной Белоруссии действуют агенты противника. Регулярно с территории республики в эфир выходит шпионская группа, передающая шифрованные радиограммы, которая остается неуловимой. Так возникает дело военной контрразведки "Неман", главную роль в которой предстоит сыграть капитану Алехину и его оперативной группе…