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В августе 44-гo «Момент истины»

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Описание: О работе контраззведки СМЕРШ в годы войны на только что освобожденной от фашистов территории. События происходят в августе 1944 года. На территории уже освобожденной Белоруссии действуют агенты противника. Регулярно с территории республики в эфир выходит шпионская группа, передающая шифрованные радиограммы, которая остается неуловимой. Так возникает дело военной контрразведки "Неман", главную роль в которой предстоит сыграть капитану Алехину и его оперативной группе…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bZz2Nfths-E
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