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Владимир Богомолов. Момент истины (В августе сорок четвертого…). Радиоспектакль. Часть 1

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Владимир Богомолов. Момент истины (В августе сорок четвертого…). Радиоспектакль. Часть 1

Радиоспектакль по одноименному роману о деятельности агентов оперативно-розыскной группы Управления контрразведки Смерш 3-го Белорусского фронта по поиску немецкой разведгруппы, действующей на недавно освобожденной советской земле и прифронтовой полосе.
Состоит из 7-ми частей.
По одноименному роману.
Автор инсценировки Короткий Владимир.
Режиссер Хейфец Леонид

В ролях: Капитан Алехин – Бочкарев Василий; Старший лейтенант Таманцев – Назаров Дмитрий; Лейтенант Блинов – Скворцов Александр. В эпизодах: Баринов Валерий, Петров Виктор, Кудинович Алексей, Сальцев Дмитрий.
Текст документов читает Хейфец Леонид

Год производства: 1995 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oGh5UaZyxA8&list=PLwjzPnvOSoqkiejJlmdVId-lwwlO0DcSm
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