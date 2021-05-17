Владимир Богомолов. Момент истины (В августе сорок четвертого…). Радиоспектакль. Часть 1
Владимир Богомолов. Момент истины (В августе сорок четвертого…). Радиоспектакль. Часть 1
Радиоспектакль по одноименному роману о деятельности агентов оперативно-розыскной группы Управления контрразведки Смерш 3-го Белорусского фронта по поиску немецкой разведгруппы, действующей на недавно освобожденной советской земле и прифронтовой полосе.
Состоит из 7-ми частей.
По одноименному роману.
Автор инсценировки Короткий Владимир.
Режиссер Хейфец Леонид
В ролях: Капитан Алехин – Бочкарев Василий; Старший лейтенант Таманцев – Назаров Дмитрий; Лейтенант Блинов – Скворцов Александр. В эпизодах: Баринов Валерий, Петров Виктор, Кудинович Алексей, Сальцев Дмитрий.
Текст документов читает Хейфец Леонид
Год производства: 1995
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