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«Пиковая дама». Историческое расследование/ Егор Яковлев и Светлана Цыбина

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Новое литературно-историческое расследование от Егора Яковлева! В этом выпуске создатель проекта «Цифровая история» разбирает повесть Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». Кто на самом деле был прототипом старой графини? Почему соперник главного героя по штоссу носит фамилию Чекалинский? Какой эффект произвела повесть в обществе после её публикации?
#цифроваяистория #егоряковлев #пушкин #пиковаядама

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ItOU-E3HaIQ
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