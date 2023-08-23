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Откуда редактируют российскую Википедию

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Наглядная иллюстрация того, откуда идет основное редактирование российской Википедии https://stats.wikimedia.org/#/ru.wikipedia.org/contributing/active-editors-by-country/normal%7Cmap%7C2022-01-01~2023-03-01%7C(activity-level)~5..99-edits%7Cmonthly А потом еще какие-то наивные люди удивляются, чего это российская Википедия набита пропагандистским дерьмом и бандеровской пропагандой.

Достаточно наглядный пример того, почему Википедия должна быть полностью заблокирована на территории РФ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8587545.html
Метки: википедия, пропаганда
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