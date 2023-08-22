Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Рабочий класс так или иначе присутствует и в социализме, и в капитализме. С разницей лишь в том, что при социализме, беря в пример СССР, ресурсы принадлежали и были в распоряжении компартии, а в капитализме в руках частных руководителей, имеющих свои обособленные интересы. Ресурсы и итоги из использования не принадлежали гражданам при социализме СССР, лишь то, что граждане покупали или получали за свой труд. Во всех иных случаях в дело включалось ОБХСС и КГБ. И присваивание “общих ресурсов и итогов их деятельности” любым участником социализма СССР каралось законом.
…
Рабочий класс коммунистизма имеет смысл в своем существовании как структура, боящаяся за права трудящихся – их вознаграждение, их права, их социальную защиту. Но рабочий класс не имеет своей целью управление деятельностью рабочего класса ради достижения неких целей, которые идут во благо всей стране. Этим занимается и в советское время занималась структура управления – КПСС, ныне Госдума, Совет Федерации, во главе которых тогда стояли председатель, нынче президент. И при СССР и при нынешнем капитализме России существовали и существуют министерства, занимающиеся профильными направлениями.
…
Можно ли сказать, что КПСС, председатель компартии, или нынче президент, Госдума, СФ, министерства (не включая науку, образование, здравоохранение) относятся или относились к рабочему классу? Определенно нет.
Можно ли сказать, что и при социализме, и нынешнем капитализме, структуры, не относящиеся к рабочему классу выполняют задачи и функции, относящиеся к сохранению целостности системы, в которой рабочий класс имеет возможность достигать своих целей? Определенно да, иначе отсутствовала бы структура государственных и частных компаний, осуществляющих свою деятельность в России, или госструктур СССР.
…
Поэтому слова профессора Попова не более чем лукавство, так как без существования структур, частью которых и является рабочий класс, как таковой не было бы ничего, кроме рабочих рук, не знающих в какой последовательности, для каких целей и с каким использованием ресурсов государства они осуществляют свою деятельность. Иными словами коммунизм рабочего класса не может существовать без классовости общества, в котором существуют структуры, стоящие над рабочим классом, и организуют ту среду понимания целей и задач, к которым рабочий класс должен стремиться, существуя именно как кластер рабочего класса общества государства.
Что и как нужно сделать в системе государственного управления, чтобы максимально сблизить социализм и капитализм в единой системе госуправления?
1. Мандаты от регионов в Госдуму должны выдаваться следующим принципом – мандат выбранного населением региона лидера от предпринимательства, мандат выбранного народом населения региона лидера от науки, мандат выбранного народом лидера от образования и просвещения, мандат выбранного народом региона лидера от здравоохранения, мандат выбранного народом региона лидера от общественных негосударственных организаций, мандат выбранного народом региона лидера, имеющего особые заслуги в регионе, и не входящие в вышеуказанный перечень мандатов.
2. Представители Совета Федерации выбираются среди руководителей регионов, выбранных ранее и имеющих фактический успех на своей должности согласно целям и задачам по развитию региона, от которого был выбран представитель. Цели и задачи формируются согласно выработанной программе действий, в которой секторальные задачи для регионов поставлены профильными министерствами правительства России.
3. Законы, постановления и их изменения, принимаемые правительством, должны исходить из Госдумы, посредством внесения на обсуждение и голосование. Прошедшие отбор предложения должны быть представлены в Совет Федерации на обсуждение представителями данного совета. По итогам обсуждения и принятия предложения оно должно быть направлено на проверку в конституционный суд, и если нет противоречий текущей конституции России передано на согласование с президентом России, после согласования в работу профильных министерств, которые поставят задачи каждому региону согласно принятому предложению.
Каждый представитель от региона в Госдуме обязан раз в квартал предоставлять информацию о сборе обратной связи от профильного направления своего региона, тем самым отчитываясь о части своей работы как представитель региона.