Если бы не СССР, погибли бы миллионы американцев
Интересная деталь из документа написанного 11 июня 1945 года во время обсуждения в Палате Представителей США Бреттонвудских соглашений. Уже тогда открыто озвучивались нападки на СССР (еще до победы над Японией). При этом некоторые конгрессмены выступали в защиту СССР, указывая, в том числе, что если бы не СССР, погибли бы миллионы американцев. Разумеется, вскоре эта линия была задавлена в рамках подготовки Холодной войны против СССР.
Записка о Бреттонвудских Соглашениях. 11 июня 1945 г.
Архив – РГАЭ Ф.413, Оп.12, Д. 10793, Л. 78-80
Цинк – https://istmat.org/node/40544
В свое время США выкормили нацистскую Германию против СССР ровно так же, как сегодня США выкормили нацистскую Украину против РФ. США никогда не был и не будет для России дружественной страной, хотя и стояла Россия у истоков государственности США. А все потому, что США из тени управляли и управляют бывшие выходцы из Имперской России и ненависть ко всему российскому у них на генетическом уровне.
Не “бывшие выходцы”, а евмигранты.