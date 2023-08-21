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Если бы не СССР, погибли бы миллионы американцев

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Интересная деталь из документа написанного 11 июня 1945 года во время обсуждения в Палате Представителей США Бреттонвудских соглашений. Уже тогда открыто озвучивались нападки на СССР (еще до победы над Японией). При этом некоторые конгрессмены выступали в защиту СССР, указывая, в том числе, что если бы не СССР, погибли бы миллионы американцев. Разумеется, вскоре эта линия была задавлена в рамках подготовки Холодной войны против СССР.

Записка о Бреттонвудских Соглашениях. 11 июня 1945 г.
Архив – РГАЭ Ф.413, Оп.12, Д. 10793, Л. 78-80
Цинк – https://istmat.org/node/40544

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8581348.html
Метки: 1945, вторая мировая война, документы, ссср, США, холодная война
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 11874 10638
    Валерий 8 мин. назад

      В свое время США выкормили нацистскую Германию против СССР ровно так же, как сегодня США выкормили нацистскую Украину против РФ. США никогда не был и не будет для России дружественной страной, хотя и стояла Россия у истоков государственности США. А все потому, что США из тени управляли и управляют бывшие выходцы из Имперской России и ненависть ко всему российскому у них на генетическом уровне.

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