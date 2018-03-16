Мифы о СССР

Союз Советских Социалистических Республик (СССР, Советский Союз) — многонациональное социалистическое государство-сверхдержава в Европе и Азии, основанное в 1922 и расформированное в 1991 году. Занимал 1/6 часть обитаемой суши и был в своё время самой крупной по площади страной мира на землях, которые ранее занимала Российская империя — без Финляндии, части Польского Царства и некоторых других территорий, но с Галицией, Закарпатьем, частью Пруссии, Северной Буковиной, Южным Сахалином и Курилами.

Мифы…

1. Утверждение: “Индустриализация в СССР была проведена трудом многих миллионов заключенных”

Ответ: “Индустриализация в СССР шла примерно 10 лет – с 1928 года по 1939 г. Количество «зэков» в СССР всегда составляло менее 2% трудовых ресурсов СССР тех лет (около 120 млн), поэтому утверждения о том, что «индустриализация проведена руками зеков» – беспардонное вранье, потом что 2% никак не могли внести не то что решающий, а даже заметный вклад в экономику. Но вообще не имеет значения, так как 1938 году основные задачи Индустриализации были уже успешно выполнены. Более того, их можно было занять разве что на неквалифицированных работах, а построение современной индустрии требует труда профессиональных рабочих и инженеров высокой квалификации. Среднее количество заключенных в период Индустриализации составляло примерно 0.8 процента от трудовых ресурсов СССР. Можно с полным основанием заявить, что вклад заключенных в построении экономики СССР ничтожен. До 1938 года в лагерях и колониях находилось всего около 1 миллиона заключенных, а в самые трудные годы Индустриализации, например, в 1934 году и вовсе около 0.5 миллиона. “

2. Утверждение: До Коллективизации Россия экспортировала хлеб, а после – импортировала. Следовательно, Коллективизация провалилась.

Ответ: Россия – одна из самых холодных (после Монголии) стран мира, поэтому хлеб может быть предметом экспорта у русских в последнюю очередь (примерно, как питьевая вода для Ливии или Туниса). Трагедия России 19-го и начала 20-го веков в том, что ничего другого вывезти Россия не могла: машиностроительные заводы и буровые платформы только предстояло построить. В ходе Коллективизации и напрямую связанной с ней Индустриализации была создана промышленность, заменившая своими товарами(как казалось тогда, навсегда) хлеб в структуре экспорта России. Таким образом, главное достижение Коллективизации в том, что она избавила русских от необходимости экспортировать хлеб. Импорт зерна в СССР бы вызван желанием дать дополнительную кормовую базу животноводству, т.е. ввозили не от голода, а ради получения дополнительного мяса – в условиях, где 7 месяцев в году животные содержатся в стойле, иначе решить эту проблему было трудно.

Очень важный момент – ввозилось дешевое кормовое зерно, в то время как экспортировалось за рубеж элитное, для получения которого требуются высокие сельхозтехнологии.

3. Утверждение: Коммунисты до 1990-х разорили страну, а новая власть её спасла от голода.

Ответ: (взято из < ![CDATA[ ]]> http://kaivg.narod.ru/incomes.pdf< ![CDATA[]]>)

Разбираясь с этой задачей, нужно, прежде всего, установить следующее:

- откуда в начальный период реформ в пустых магазинах появились продукты питания (мясо, колбаса, масло, молоко и т.д.);

- почему их мгновенно не раскупали, как это было раньше?

Рассмотрим несколько возможных вариантов ответа.

- Новая власть мгновенно реформировала сельское хозяйство, продукты рекой потекли в магазины и переполнили их.

Правда, для этого нужна была волшебная палочка.

- Продукты уже были в государстве (собранный в колхозах и совхозах урожай зерновых и овощей, выращенный на еще работающих фермах скот и птица, молоко, сахар, масло и т.д.). Эти продукты были произведены на базе, созданной в советские времена.

- Ответ на второй вопрос очевиден. Что же нужно было сделать, чтобы продукты, появившись на полках магазинов, сразу не раскупались?

Во-первых, нужно накопить определенный запас продуктов, припрятав их на складах. Во-вторых, резко (в разы) повысить цены и затем завозить припрятанный товар в магазины. В результате покупательная способность основной массы населения стала в несколько раз меньше, чем была у рабочих в дореволюционной России, а полки магазином – заваленными… Как изменилось при этом качество недорогих продуктов питания – мы знаем.

Похожее утверждение: В СССР был дефицит (сахара, масла, соли, …) определённых товаров. Следовательно, экономика была слаба. А сейчас всего много.

Ответ: Дефицит создавался искусственно (см. выше) для того, чтобы у населения появилось недовольство властью. Реальных предпосылок для дефицита не было (следует из анализа документов на сайте

< ![CDATA[ ]]> http://kaivg.narod.ru< ![CDATA[]]>

). Это был чисто вопрос распределения и ценообразования, который был успешно решён в сталинское время, но сталинская система регулирования была разрушена вскоре после его гибели. После налаживания производства в СССР и ликвидации последствий Войны никакой речи о дефиците и заметных очередях не было. Дефицит и знаменитые очереди как таковые появились в заметном количестве только к концу 70-х. Опять же – дефицит продуктов был в госмагазинах по низким ценам, в коопторге и на рынке – пожалуйста, без проблем. На Западе на распродажах тоже очереди в которых стоят часами, а за товарами с конретно низкими ценами конкретно давятся, даже бывает калечат и затаптывают насмерть.

Собственно потребление продуктов в СССР было гораздо выше, чем в нынешней РФ, соответсвовало медицинским нормам и не уступало среднему потреблению стран Запада.

Платежеспособность (в советских ценах) у населения была большая, поэтому в очередях кричали “Больше 2-х кг. копчённой колбасы в одни руки не давать!”. Кроме того, были колхозные рынки и коопторги (кооперативные магазины), где можно было купить то же мясо без очереди и лучшего качества, но не за 2.40, а за 5-10 руб./кг. Родители и представители старшего поколения рассказывают про коммерческие магазины сталинской эпохи: икра в бочках и воткнутый в неё половник. Но ужасная цена: аж 5 руб/кг – не для всех и речи нет есть такое каждый день! Коль скоро именно чёрная икра фигурирует в 1/4 советских анекдотов как “продукт-символ”, то можно вспомнить, что её выдавали в праздничных заказах, по специальным талонам к свадьбе и поминкам и т.п. Прибавьте бутерброды (по 50 коп./штука) в театральных и киношных буфетах. Одним словом, в “голодном советском детстве” все мы ели её (пусть и не ложками) раз в несколько месяцев. А как часто её ест сегодняшний рабочий, медсестра или учитель рыночной РФии?

Сейчас ВСЕ магазины стали коммерческими, отсюда и ощущение изобилия. Но ежедневный рацион большинства людей стал скуднее – для большинства граждан деньги стали, фактически, продуктовыми карточками на получение строго определённого набора продуктов низкого качества.

4. Утверждение: После ликвидации советской экономики наконец-то открылись возможности приобрести личный автомобиль, а в СССР об этом только мечтать можно было.

Ответ: Да, накупили за “годы реформ” старья. Но ничего слом плановой экономики не дал – с начала 70-х годов и по сей день прирост числа личных автомобилей идет в одном и том же темпе. За 12 лет с 1978 по 1990 г. число автомобилей на 1 тыс. человек увеличилось в 2.4 раза, а за 12 лет с 1990 по 2002 г. – в 2,5 раза. (

< ![CDATA[ ]]> http://www.situation.ru/app/rs/books/wh< ![CDATA[]]> … _all10.htm

) На нынешнее время данные всё те же: удвоение парка личных автомобилей примерно каждые 10 лет. Практически то же самое. И если бы не реформа, вогнавшая большинство в бедность, то у нас сейчас было бы намного больше автомобилей, и не рухляди, а новеньких.

Да за 20 лет, развиваясь в прежнем темпе (про темп 30-х годов я уж и не говорю), мы бы уже модернизировали наши заводы, обновили советские модели и закупили лицензии на иномарки.

А главное, рост числа личных автомобилей не привел бы у нас, как сейчас, к разрухе в общественном транспорте, не пришлось бы взвинчивать цены на метро и автобус с 5 копеек до 28 рублей, не пришлось бы пенсионерам выходить на баррикады и перекрывать шоссе ради льготного проездного билета.

5. Утверждение: “Социализм не имеет себе равных по части количества жертв в геноциде собственного населения”

Ответ: В данном утверждении капитализм и Западная цивилизация, как обычно, переваливает с больной головы на здоровую. Только построение(!) капиитализма в Англии стоило ей стране жизней 1/3 населения (период огораживания), Франции – 40% в результате буржуазной революции и последовавших войн и голода, период строительства капитализма в Германии сопровождался Крестьянской Войной, унёсшей почти 2/3 населения, Ирландия, печальный “чемпион” по этой части – 3/4 населения, США – 40 миллионов уничтоженного местного аборигенного населения (индейцев) + 30 миллионов погибших в процессе работорговли негров + гибель 7,5 миллионов американцев в результате голода во время “Великой Депрессии” 30-х,+ десятки миллионов человек, погибших от голода вызванного ограблением стран и в войнах, ведущимися США по всему миру. И если геноцид в Ирландии осуществлялся руками англичан, то на Англию и США никто не нападал.

Наши притянутые за уши 8% за время построения социализма – на этом фоне просто блекнут и кажутся незначительными. А ведь в эти проценты входят: голод, вызванный уничтожением экономики в результате ПМВ, жертв интервенции, не только убитых непосредственно, но и последствий того, когда интервенты вывозили продовольствие и металл из страны; эпидемий тифа во время Гражданской войны, голода, вызванный засухой 1921 года и 1931-33гг.! Более чем странно засчитывать жертв интервентов и вооружаемых ими бандитов (например, басмачей) в “жертвы построения социализма”, точно как же и самих бандитов, разгромленных Красной Армией. Кстати, Гражданскую войну начали не большевики, им это было совершенно не нужно, они и так находились у власти после Октябрьской Революции. Гражданскую войну начала агентура западных спецслужб.

6. Утверждение: Десятки миллионов людей были репрессированы, то есть посажены в тюрьмы и расстреляны в СССР во времена Сталина. Обычно называют числа от 20 до 60 миллионов

Ответ: Это самый гнусный из приёмов манипуляции – “чудовищная ложь”, которая шокирует человека, вызывая сильные эмоции, отключающие способность к критичности. Жертва манипуляции не в состоянии поверить, что можно ТАК врать. Этим широко пользовалась ещё фашистская пропаганда. Психологам хорошо известно, что для среднего человека, всё, что превышает примерно сто тысяч, относится к категории «очень много». Поэтому если скажут, что погибло сто миллионов, то он вполне может в это поверить, потому что в повседневной жизни он не оперирует большими числами. Но если просто представить что означают числа в десятки миллионов, то мы легко поймем, что это именно чудовищная ложь и ничто иначе.

Очень простая иллюстрация: достоверно известно, что в Войне погибло примерно 8 млн советских солдат, а всего через Советскую Армию в те годы прошло около 30 млн. В любой советской семье есть близкие родственники, служившие в Советской Армии во время Великой Отечественной, как правило, даже несколько. В большинстве семей кто-то из близких погиб на фронте. Есть ли что-то подобное с массовыми репресииями, ведь там числа заметно большие? Есть ли в каждой семье по расстрелянному и по несколько «посаженных»? Даже смешно говорить.

Количество репрессированных давно достоверно известно. Это научный факт, тщательно скрываемый все эти годы от массового сознания. Число осужденных за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления в 1921-1953 годах составляло около 4 миллионов, из них к высшей мере наказания было приговорено около 800 тысяч (имеется разночтение – в документах – чуть менее 700 тыс из-за помилованных). Эти данные были получены еще в начале 1990-х годов в результате изучения статистической отчётности ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ, которая хранится в Центральном государственном архиве Октябрьской революции (ЦГАОР). ИСТОЧНИК: статьи “Политические репрессии в СССР (1917-1990)”, “К вопросу о масштабах репрессий в СССР” (автор – Виктор Николаевич Земсков), научный сотрудник Института российской истории РАН, исследователь политических репрессий в СССР в 1917—1954 гг., член созданной в 1989 году по решению Президиума АН СССР Комиссии Отделения истории АН СССР во главе с членом-корреспондентом АН СССР Ю.А. Поляковым по определению потерь населения). Его данные давным-давно признаны мировой научной общественностью.

Эти числа включают абсолютно всех репрессированных, слово “репрессированный” означает “наказанный государством” – белобандитов, наркоторговцев, террористов и шпионов, массово забрасываемых из-за рубежа, фашистких полицаев и карателей и так далее. 4 миллиона – это приговорённые ко всем видам наказания, включая ссылку, высылку и условные сроки.

Это число за 33 года кажется очень небольшим, потому что страна прошла несколько войн, её терзал страшный бандитизм, последствие войн, в том числе двух тяжелейших мировых войн, а все войны сопровождаются крайне высокой шпионской активностью, Гражданская война привела к огромному количеству озлобленных друг на друга людей, одержимых жаждой мести, в том числе среди вчерашних соратников.

В других странах, прошедших через свои гражданские войны последствия и репрессии зачастую были намного более жестокими. Особенно страшными были последствия Французской революции, Крестьянской Войны в Германии и Английской революции с последовавшими войнами Кромвеля.

7. Утверждение: Сталинской статистике нельзя верить, она вся сфальсифицирована.

Ответ: Тогда если нет достоверной статистики, откуда взялись утверждения о десятках миллионов? На чем они основываются? Это рассчитано на незнающих людей, для которых все едино – что сделать приписку в магазине, что подделать статистику самого высокого уровня. Государственная статистика любого государства работает следующим образом – данные поставляет самый нижний уровень, а вышестоящие уровни их только обрабатывают и суммируют. Вышестоящие уровни, безусловно, могут исказить статистику, но с помощью перекрестных проверок мошенники будут быстро и легко пойманы. Так работают аудиторы всего мира. С утверждающими, что никакой статистики в ГУЛАГе не велось следует вести себя именно как с идиотами и мошенниками. Любой человек, имеющий отношение к работе даже среднего размера организации, а не то что огромного государства скажет, что работа без записи реальных данных о перемещении человеческих ресурсов и материальных потоков невозможна в принципе.

Если предположить, что данные гос. статистики фальшивы, то надо сделать дикое предположение, что абсолютно все организации ГУЛАГа вели двойную бухгалтерию, синхронно уничтожив потом настоящие данные, за 50 лет предвидя, что надо ввести в заблуждение исследователей. Вранье о десятках миллионов репрессированных однозначно опровергается как простыми логическими рассуждениями, так и достоверными статистическими данными.

8. Утверждение: Сталинский СССР заключил пакт с гитлеровской Германией и совместно с ней напал на Польшу и разделил её, согласно секретным протоколам, то есть СССР является агрессором, пособником Гитлера и наряду с ним виновен в развязывании Второй Мировой войны.

Это классическая попытка Запада обвинить другого в своих грехах. Для начала, СССР не заключал никаких пактов с нацистской Германией, был заключён ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ. Слово “пакт” вместо слова “договор” (как называется сам документ) введено в обращение целенаправленно и навязчиво повторяется где только можно. Дело в том, что “пакт” в русском языке – исключительно синоним слова “международный договор”, а в английском и ряде других европейских языков “пакт” имеет подтекст, дополнительное значение – “альянс”, слово которое является одним из синонимов слова “пакт”. То есть для англоязычного читателя при прямом переводе сложится впечатление, что СССР и Германия заключили союз, чего никогда не было. Договоры о ненападении, союзе или дружбе с Гитлером имела почти вся Европа, кроме СССР – Франция и Англия в 1938 году в ходе Мюнхенского сговора заключили с Гитлером договор о ненападении. Польша с 1934 года имела с Гитлером договор о ненападении (Пакт Пилсудского-Гитлера) Польша вместе с Гитлером предъявила ультиматум Чехословакии в 1938 году и захватила Тишинскую область Чехословакии, введя туда войска. Отношения между нацистами и польским правительством были настолько хорошими, что гитлеровские специалисты создали для польского режима сеть концлагерей для инакомыслящих. В 1939 году договор о ненападении с Германией заключила Дания, но никто не думает обвинять ее в сотрудничестве с Гитлером.

Никаких секретных протоколов к договору СССР и Германии никогда не было найдено (есть только несколько грубых фальшивок). Тем не менее страны Запада без всякого стеснения заключают секретные договоры и открыто делят мир на свои зоны влияния. В дополнительном протоколе есть лишь соглашения о сферах влияния, что совершенно не является договором о разделе территорий. То есть это классическое лицемерие – в политике от СССР мошенники требуют одного поведения, а от Запада – совершенно другого. СССР ввел войска в Польшу только 17 сентября, когда польское правительство бежало из страны и Польша фактически не существовала как государство. Польша была предана своими союзниками – Англией и Францией, а ее стремительный разгром был сюрпризом даже для немцев. Советские войска были введены для того, чтобы предотвратить захват этой территорией гитлеровцами. В противном случае немецкие войска находились бы в 40 км от Минска. Войска прошли только до старой границы, были заняты территории, захваченные Польшей у Советской России в 1921 году. Советский Союз по Рижскому договору заключил мир с Польшей, но никогда не отказывался от этих территорий. Советский Союз никогда и не скрывал своих намерений вернуть эти территории (до т.н. “линии Керзона”).

Если бы СССР рассматривался как агрессор в отношении Польши, то Англия и Франция были бы обязаны объявить ему войну, пусть и формальную, как Гитлеру. Черчиль в своей речи заявил о том, что ввод войск Советского Союза до старой границы был актом самообороны и поддержал СССР в этих действиях.

Очень важный момент – условия, в которых подписывался договор – летом 1939 года СССР вел войну с Японией на реке Халхин-Гол, а Япония была союзником Германии по Антикоминтерновскому пакту, заключение советско-германского договора было воспринято в Токио как предательство. Был серьезный риск, что Советскому Союзу придется вести войну на два фронта и сталинской дипломатии удалось одержать здесь крупнейшую дипломатическую победу – поссорить ключевые фигуры Антикоминтерновского пакта, направленного против СССР.

Было очевидно, что Гитлер нападет или на Францию, или на СССР, а СССР своим договором толкал Гитлера на войну с Францией (которая формально уже шла), а Франция пыталась толкнуть Гитлера на СССР и более того, приложила огромные усилия к выращиванию Гитлера и усилению нацистской Германии, заставив капитулировать Чехословакию, предав Польшу и т.д. Франция несколько раз отвергала предложения СССР об оборонительном союзе против Гитлера. То есть Франция получила то, что заслуживала. В конце концов, долгом Сталина было защищать интересы народа СССР, а не Франции.

Договор о ненападении был блестящей геополитической победой СССР, Сталин переиграл Англию, Францию и Японию, чего ему не могут простить до сих пор.

9. Утверждение: Холодная война – это результат страха Запада перед агрессией СССР, который был до “зубов вооружен”, а на СССР никто не собирался нападать – “кому нужны наши территории.”

Это классическая ложь, основывающаяся на незнании людьми недавней истории. “Холодная война” была начата не Советским Союзом, а Западом, её стартом была знаменитая “Фултонская речь” Черчилля. “Железный занавес” был опущен не с советкой, а с западной стороны. Опубликованные в последние годы (по истечении 50 лет после принятия документов) сведения о доктрине холодной войны, выработанной в конце 40-х годов в США, показывают, что эта война с самого начала носила характер «войны цивилизаций».

Это какая-то дикая, животная ненависть к России, вот выдержка из резолюции промышленных магнатов США от 1948 г.: «Россия – азиатская деспотия, пpимитивная, меpзкая и хищная, воздвигнутая на пиpамиде из человеческих костей, умелая лишь в своей наглости, пpедательстве и теppоpизме…чтобы блокировать Россию, США должны получить право контроля за промышленностью всех стран и разместить свои лучшие атомные бомбы “во всех регионах мира, где есть хоть какие-то основания подозревать уклонение от такого контроля или заговор против этого порядка, а на деле немедленно и без всяких колебаний сбрасывать эти бомбы везде, где это целесообразно».

Никакой связи с марксизмом, коммунизмом или другими идеологическими моментами здесь нет. Это именно война, причем война тотальная, против мирного населени, против самой цивилизации. Ставка делалась на внезапный удар Запада по СССР, элита США, который тогда был единственным обладателем ядерного оpужия, тpебовало сбpосить на СССР атомные бомбы «без колебания». Было создано несколько детальных планов (таких как “Дропшот”) внезапного нанесения ядерного удара по СССР.

Рассекреченные документы показывают, что дважды для удара по СССР в начале 50-х годов на документах не хватало всего одной подписи. Остановило американцев только то, что армия не давала гарантии уничтожения первым ударом не менее 60% (!) населения СССР, а без этого быструю капитуляцию Советского Союза они считали нереальной.

Руководство СССР и, в частности, Сталин, делали всё, чтобы предотвратить Холодную войну, но для предотвращения войны требуется согласие двух сторон. Американские авторы признают, что руководство СССР делало много попыток предотвратить холодную войну, в частности, через расширение экономических связей с США. Так, в сентябре 1945 г. тот же вопрос поставил Сталин в беседе с американскими конгрессменами предложил американцам широкое экономическое сотрудничество. Речь шла о большом (6 млрд. долл.) кредите США для покупки американского оборудования с оплатой золотом и нужным США сырьем.

Предлагались и политические уступки – скорый вывод советских войск из Восточной Европы. Как известно, США на это не пошли. Позднее в 1947 г. Сталин заявил американцам: «Не следует увлекаться критикой систем друг друга… Какая система лучше – покажет история. Для сотрудничества не требуется, чтобы народы имели одинаковую систему… Если обе стороны нычнут ругать друг друга монополистами или тоталитаристами, то сотрудничества не получится.

Надо исходить из исторического факта существования двух систем, одобренных народом. Только на этой основе возможно сотрудничество». СССР предлагал именно мирное сосуществование. Выбор между войной и миром был сделан именно на Западе и СССР был вынужден обороняться в Холодной войне от Запада как оборонялся от Гитлера в 1941.

10. Утверждение: Православная церковь – выразитель интересов русского народа и хранитель его культуры. “Русский – значит православный.” Выступления против православной церкви недопустимы, потому что это подрывает основы русского народа и русской культуры.

Ответ: Православие, как и христианство вообще не может быть выразителем интересов никакого народа, это по определению интернациональная религия. “Нет ни эллина, ни иудея” – основополагающая идея христианства, именно поэтому оно относится к одной из трёх мировых религий. Для всех ветвей христианства, в том числе и для православия нет никакой разницы между православным русским, крещёным татарином, китайцем, якутом или поляком. В особенности, если они приносят церковникам деньги. Исходно христианство – религия индивидуального “спасения души” после смерти.

Церковь – это идеологическая общественная надстройка для управления народными массами. Практика убедительно показала, что православные церкви (РПЦ, РПЦЗ и пр.) нередко предавали свой народ, выступая с подддержкой на стороне завоевателей, то есть врагов русского народа.

Так православная церковь идеологически поддерживала татаром-монгольское иго, выступала на стороне интервентов в Гражданскую, поддерживала Гитлера (РПЦЗ, ряд деятелей РПЦ), а сейчас яростно поддерживает антинародную власть РФ.

То есть приведенное выше утвреждение о выразителе интересов русского народа – просто откровенная ложь. Единственное, чем озабочена РПЦ – это влиянием на народ, то есть властью, деньгами и сытым житьем церковных иерархов, а вовсе не интересами русского народа.

Церковь с необычайной лёгкостью предаёт тех, кому только вчера пела осанну, если это сулит выгоду.

Так РПЦ предала Николая II, РПЦ предала Россию и русский народ, выступив на стороне интервентов, значительная часть православных церковников предала свой народ, выступив на стороне Гитлера, также сейчас церковь с необычайной лёгкостью предало и Сталина, о котором раньше отзывалось как о “великой нравственной” силе. Предательство – самый безнравственный из поступков. В реальности, церковь (и не только православная) – исключительно безнравственный общественный институт. Не зря в русской традиции поп – фактически синоним лицемера.

Культура и религиозная культура Русская культура успешно существовала как до того времени, как государственная верхушка приняла решение насадить христианскую ветвь православия, так будет существовать и позже. Православная (точнее, византийская) культура сыграла видную роль в средневековье, но по мере развития народа и общества роль православия постоянно снижалась, фактически сойдя на нет за несколько десятилетий до Революции.

РПЦ исчерпала себя задолго до Великой Октябрьской. Вся великая советская культура и близко не была церковной культурой. Результаты неправославной – советской культуры даже за 20 лет Советской Власти очень впечатляющи, достижения Советской культуры за любой период показывают блестящие результаты. С позволения сказать, где можно видеть образцы православной культуры за последние 20 лет, хотя РПЦ был предоставлен монопольный статус максимального благоприятствования. Результата – практически ноль.

Церковники имеют ряд неплохо разработанных психологических практик, но с развитием психологии как науки их роль становится все меньше.

Жалкие попытки РПЦ примазаться к достижениям Советской культуры показывают, что творческий плодоносный период церковной культуры ушёл навсегда. Как культурный институт РПЦ бесплодна. Ну а куда может привести лицемер и мракобес?

11. Утверждение: Гонения на РПЦ при большевиках – возмутительны и недопустимы. Государство не смеет подавлять церковь, тем более православную.

РПЦ выступила против Советской Власти потому что белогвардейские порядки предполагали сохранение власти церковников. До Революции РПЦ была крупнейшим землевладельцем (за исключением царя), а до этого – крупнейшим и очень жестоким крепостником. Борьба с церковью была борьбой с идеологическим институтом врага, а на войне, как на войне.

РПЦ сама выбрала сторону, за которую она стала воевать и действия их оппонентов закономерны. Если церковь выступает против интересов государства и общества – она должна подвергнутся репрессиям, при необходимости – полностью уничтожена, в зависимости от степени опасности. Если она ведет себя как нейтральный институт, то ситуация другая, но РПЦ никогда не была нейтральным институтом в русских гражданских конфликтах, напротив, она всегда выступала на стороне олигархии против народа, что в Гражданскую, что в перестройку.

Через церковные институты всегда пытаются проникнуть агенты спецслужб или агенты влияния других стран. Так было и с РПЦ, и с мусульманскими церквями: через мусульманские общины пытались активно действовать и действуют сейчас спецслужбы Англии, Турции, Саудовской Аравии – то есть США и т.д.

Под прикрытием ислама и мулл активно действовали басмачи Средней Азии. Через буддистских лам до Великой Отечественной далеко не безуспешно действовали спецслужбы Японии.

Под прикрытием христианских и прочих сектантов – баптистов, пятидесятников, адвентистов, мормонов – активно действуют спецслужбы США. А уж влияние Ватикана на католиков и деятельность его спецслужбы – иезуитов широко известна.

Так что церковь – далеко не нейтральный и безобидный институт, как он пытается себя представить.

12. В СССР преследовали верующих.

Это ложь. С оветская Конституция провозглашала свободу совести (статья 52): «Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиоз ными верованиями запрещается».

За оскорбление чувств верующих полагался тюремный срок до 3 лет. Это не распространялось на антирелигиозную научную пропаганду и открытые дискуссии. Таким образом, преследование верующих в СССР являлось антиконституционное действием. Но в то же время полагалось уголовное наказание за покушение на права человека под видом совершения религиозных обрядов. То есть наказывались люди не за веру, а за нарушение прав других людей – запрет детям ходить в школу, похищение невест, насилие над личностью. Жёстко преследовались лидеры тоталитарных сект за свои действия, а не религиозные убеждения. Это совершенно справедливо.

Насчёт этого было официальное заявление Патриарха РПЦ (Московской и всея Руси) Пимена: « Я должен со всей ответственностью заявить, что в Советском Союзе нет ни одного случая, чтобы кого либо привлекали к судебной ответственности или дер жали в заключении за его религиозные убеждения. Больше того, советское законодательство и не предус матривает наказания «за религиозные убеждения» .

Верить или не верить—личное дело каждого в СССР».

13. Утверждение: Советская Власть уничтожила цвет нации – самых умных, работящих и т.п.

Ответ: самый простой ответ: “вижу, сочувствую, понимаю твою боль – твои предки и впрямь были тупыми ленивыми баранами, мне с предками повезло намного больше”. Но это более из разряда острого словца. Если потрясающие результаты Советской Власти были достигнуты после “уничтожения цвета”, то сам по себе напрашивается вывод, что это был не цвет, а сорняк.

14. Утверждение: “При социализме номенклатура имеет огромные привелегии.”

Ответ: Это утверждение – классический пример манипуляции. Оно очень часто идет вместе с обвинением социализма в “уравниловке”, шизофренически игнорируя то, что эти утверждения противоречат друг другу. Руководство страной – работа, требующая чрезвычайно высокой квалификации и намного большего рабочего дня, так же как и стрессов. Нет ничего удивительного или несправедливого, что руководитель зарабатывает больше руководимого, подобно тому, как генерал зарабатывая больше солдата.

Но в то же время привелегии капиталистической “номенклатуры”, то есть верхушки не идут ни в какое сравнение с привилегиями при социализме. Даже дачи у членов Политбюро были ведомственные, то есть после смерти или потери должности они отбирались и не могли быть переданы по наследству.

15. Утверждение: “Большевисткая власть с самого начала была преступной – ей управляли уголовники, например, Сталин резал глотки на кавказских дорогах.”

- Это обычная ложь либералов, основанная на слухе о том, что Сталин занимался “эксами” – ограблениями эксплуататоров и царских властей с целью пополнения партийной кассы. В руках Сталина действительно была партийная касса ряда кавказских большевистских организаций, но никаких доказательств совершения непосредственно Сталиным серьёзных уголовных преступлений нет. Единственное, что ему можно было бы вменить – он прятал у себя дома участников нападения на Тифлисский банк, что никогда не скрывалось историками партии.

Заявления о том, что Сталин, якобы “уголовник и головорез” – обыкновенная ложь. Ответ очень прост – если Сталин действительно был бы уголовником, совершавшим грабежи и убийства, то его без проблем судили бы за это царские власти, такой козырь они не могли бы упустить. Но Сталин никогда не был судим – для суда над ним не было никаких веских доказательств, его несколько раз отправляли ссылку по решению местного полицмейстера, как представителя низшего сословия. Это, кстати, даёт некоторое представление о действительном положении с правами простого человека в “России, которую мы потеряли.” Если уж у царского суда и царских спецслужб не было никаких доказатесльств, то что уж говорить сейчас. К слову, участие в “эксах” нисколько не запятнало бы Сталина, особенно в глазах революционеров того времени, напротив – это было показателем личного геройства и безупречности. Но в реальности Сталина берегли и старались держать подальше от дел, по результатам которых ему можно было бы выдвинуть реально серьёзное обвинение.

Источник этой лжи – в одном из доносов агентов охранки, где он называет Кобу среди участников нападения на Тифлисский банк, на самом деле, как выяснилось, он ошибся – это был не Коба (Сталин), а другой крупный участник революционного движения – Камо (Тер-Петросян), безупречный образец честнейшего человека, посвятившего себя Революции и действительно занимавшегося “эксами” на Кавказе.

16. Утверждение: “В СССР не было суда присяжных, поэтому суды не были независимы”.

Ответ: независимость суда не имеет отношения к присяжным – случайно набранным людям. Присяжные на основании прений в суде решают виновен обвиняемый или нет на основании соответствия закону. Известно огромное количество судебных ошибок, связанных с принятием неправильного решения присяжными, которых обманули или которые поддались влиянию эмоций. Известно немало случаев подкупа и запугивания присяжных. Присяжные, вынося вердикт, не несут никакой ответственности за свои действия. Официальное разъяснение по поводу советского суда и его структуры:

“За судейским столом заседают трое. Один (в центре) — народный судья. Это, как пра вило, профессиональный юрист. Двое других—народные заседатели, представляющие общественность. За каждый вынесенный приговор они несут ответственность на равных с судьей основаниях. В числе заседателей могут оказаться рабочие и колхозники, ученые и инженеры, деятели культуры, пенсионеры и т. д. Народные заседатели — это действительно несколько иное явление, чем присяжные. И не только потому, что в отличие от последних они выбираются населением. Их полномочия значительно шире. Народные заседатели участвуют в ходе всего судебного разбирательства и решают вопрос не только о факте соверше ния преступления (виновен — невиновен), но и о мере наказания.

В случае, если между судьей и народными заседателями возникают разногласия, вопрос решается большинством голосов. Нередко задают вопрос: могут ли, скажем, шофер или врач, избранные народными заседателями, разобраться в тонкостях судопроизводства и квалифицированно вершить правосудие? Мы считаем — могут. При рассмотрении любого дела от лиц, осуществляющих правосудие, требуется не только умение хорошо ориентироваться в законодательстве, но и способность отличать правду от лжи, справедливость — от несправедливости. Именно эти человеческие качества, а также житейская мудрость, душевная тонкость и принципиальность должны быть присущи людям, ко торых выбирают в народные заседатели. Прежде чем сесть за судейский стол, заседатель непременно изучает законодательство. По специальной программе с ним проводят занятия квалифицированные юристы. Уже в процессе предварительного ознакомления с конкретным делом заседатель всегда получает от судьи разъяснение законов. “

17. Утверждение: “В сталинском СССР господствовал принцип – “признание – царица доказательств”, который был выдвинут одним из самых страшных сталинских опричников – Вышинским. Абсолютно все признания подсудимых в сталинских судах были вырваны пытками, а следовательно – они незаконны и все, кто был осужден сталинскими судами – невиновны. То есть это невинно репрессированные люди.”

Ответ: Это прямая ложь. Принцип “признание – царица доказательств” относится к юриспруденции Древнего Рима: дословно Regina probationum – признание вины подсудимым, которое делает излишними все иные доказательства, улики и дальнейшие следственные действия

Вышинский, придерживался противоположной точки зрения, что выражено в его фундаментальном труде”Теория судебных доказательств в советском праве”: « Было бы ошибочным придавать обвиняемому или подсудимому, вернее, их объяснениям, большее значение, чем они заслуживают этого… В достаточно уже отдалённые времена, в эпоху господства в процессе теории так называемых законных (формальных) доказательств, переоценка значения признаний подсудимого или обвиняемого доходила до такой степени, что признание обвиняемым себя виновным считалось за непреложную, не подлежащую сомнению истину, хотя бы это признание было вырвано у него пыткой, являвшейся в те времена чуть ли не единственным процессуальным доказательством, во всяком случае считавшейся наиболее серьёзным доказательством, «царицей доказательств» (regina probationum). …Этот принцип совершенно неприемлем для советского права и судебной практики. Действительно, если другие обстоятельства, установленные по делу, доказывают виновность привлечённого к ответственности лица, то сознание этого лица теряет значение доказательства и в этом отношении становится излишним. Его значение в таком случае может свестись лишь к тому, чтобы явиться основанием для оценки тех или других нравственных качеств подсудимого, для понижения или усиления наказания, определяемого судом. Такая организация следствия, при которой показания обвиняемого оказываются главными и — ещё хуже — единственными устоями всего следствия, способна поставить под удар всё дело в случае изменения обвиняемым своих показаний или отказа от них».

Эта ложь была нужна, чтобы обелить преступников, осуждённых советскими судами. Кстати, прокурор – только обвинительная сторона суда. Он может выдвигать какие угодно тезисы, но решение о виновности и невиновности выносит суд. Но даже с обвинением антисоветчики очередной раз наврали.

18. Утверждение: “Более миллиона русских воевало за Гитлера”.

Миф используется для обоснования тезиса о том, что Великая Отечественная война была на самом деле войной «второй гражданской войной» против сталинского режима. “Народ не хотел защищать такое государство” и т.п. “Такого раньше никогда не было…”

Для начала, в Советскую Армию и военнизированные организации было мобилизовано более 30 миллионов человек. Это очередная ложь, которая восходит к фальшивкам Геббельса 1943 г. В реальности всех людей, которых можно отнести к гражданам СССР на конец 1940 года – прибалтов, азиатов, галичан и славян, сражавшихся каждый за свое и служивших в хозяйственных частях не носивших оружия было менее миллиона. В основном не со сталинским режимом, а с партизанами (причём не только русскими, но и с югославскими, словацкими, французскими, польскими), западными союзниками, а некоторые даже и с немцами.

Русских из них было чуть более 300 тысяч человек за всю войну, из которых оружие в руках держали менее 100 тысяч человек, выполняя, в основном, полицейские функции, а вовсе не воюя с РККА. Число же всех коллаборационистов на оккупированной территории СССР, включая полицаев, старост, сотрудников управ и канцелярий и пр. составило за 3 года 2,5 млн человек.

По самым завышенным данным совокупные силы русских, служащих в СС, полиции, УПА (были и такие), власовской армии и пр. не превышали 150 тыс. человек в совокупности. Желающие могут посмотреть работы Игоря Куртукова и Игоря Пыхалова

Что касается якобы “беспрецедентности”, то это тоже ложь: В 1708 году, когда в Россию вторглась армия шведского короля Карла XII, в тылу у Петра I поднялись сразу восстания – Кондратия Булавина на Дону. В Сечи – Константина Гордиенко, открыто перешего к шведам, к которому вскоре присоединился гетман Левобережной Украины Иван Мазепа.

Впоследствии они вместе с крымскими татарами напали на Малороссию (Украину), обещали Азов турецкому султану в обмен на помощь и т.д. Общее количество предателей составило до половины армии Петра под Полтавой (50 тыс.), что по тем временам было очень большим количеством.

В войне 1812 на сторону Наполеона перешли, как минимум 25 000 предателей. Массовым было предательство в Литве и Западной Белоруссии.

Для сравнения – после оккупации Польши в 1939 году в немецкую армию и части национальной полиции вступили свыше полумиллиона поляков. Примерно такая же ситуация с французами. Хотя ни в Польше, ни во Франции не было ни большевиков, ни Сталина.