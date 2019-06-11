75 лет назад первый десант американцев, британцев и канадцев высадился в Нормандии — операция «Оверлорд» (Владыка) открыла второй фронт против фашистской Германии.

Лидеры держав антигитлеровской коалиции собираются во Франции. Будут праздновать юбилей своей эпохальной победы летом 1944-го. Они считают её решающей в разгроме Гитлера и его сателлитов во второй мировой войне. Но в компании первых лиц Британии, США, Франции и Канады не видно России (после того как Москва выразила недоумение, приглашение все же выслали, но опять с «вывертом» — не для первых лиц и с опозданием). Потому что Запад сегодня хочет всех уверить — их фронт был не Вторым, а главным.

Но каким был реальный вклад союзников в победу над фашизмом? Как они помогали Красной Армии в битве с вермахтом — и как мы помогали западу? За ответами на вопросы «КП» обратилась к экспертам-историкам.

ЛЕГЕНДА НОРМАНДИИ

Знаменитый фильм Спилберга «Спасти рядового Райана» — гимн десанту союзников в Нормандии. В июне-июле 1944-го на пляжи северной Франции высадилось около 3 миллионов солдат США, Британии и Канады. Но жизнь — не голливудское кино.

Писатель, кандидат исторических наук Алексей Исаев изучал действия союзников летом 1944-го.

— Почему Запад высадку в Нормандии считает главным подвигом Второй мировой?

— Это крупнейшая десантная операция в истории всех войн. В первый день высадились 100 тысяч человек. Потом группировка наращивалась. Немцы в Нормандии сосредоточили около 800 тысяч личного состава. Для сравнения, в одной только Группе армий «Север» на советско-германском фронте воевало 1 миллион 100 тысяч человек (на участке в Белоруссии и Прибалтике).

Почему союзники считают «Оверлорд» большим военным достижением — потому что они придумали хитрый план, рассчитывая высадится, закрепиться и не дать себя сбросить в море.

— В чем хитрость?

— Даже не столько в том, что десантировались не там, где немцы их ждали. А в том, что высадились на голый пляж и быстро построили там временный порт. Два наплавных пирса — грандиозное для своего времени сооружение. Они обеспечили возможность сразу снабжать десант горючим, боеприпасами, пополнением.

— Пишут, что корабли союзников по береговым укреплениям стреляли, как в белый свет?

— Будь обстрел слабым, высадиться союзникам не дали бы. А вот авиабомбёжка, действительно, оказалась не прицельной. Наиболее удачным, как ни странно, был обстрел с эсминцев. Он корректировался трассирующими снарядами. Спилберг изобразил участок Омаха — самую кровавую и наименее удачную часть операции. На соседнем участке Юта высадка прошла гораздо спокойнее. А на английском участке вообще все было без того ужаса, что изображен в «Спасении рядового Райана».

— То есть, бомбардировщики мазали?

— Эти стратегические бомбардировщики в принципе не обладали высокой точностью бомбометания. Американцы и англичане долго утюжили коммуникации северной Франции. Причем нанесли немалые потери и мирному населению. Но длительная компания по бомбардировке железных дорог, мостов сыграла роль в изоляции района Нормандии от подхода немецких подкреплений.

— Союзники плохо подготовили технику к высадке?

— Из 32 «плавающих» танков «шерман», действительно, 27 сразу затонули. У «шерманов» были конструктивные недостатки. Но сама по себе морская высадка танков — это новые технологии. Американцы использовали опыт, полученный на Тихом океане. Хотя нормальный способ высадки танков — со специальных десантных кораблей на берег, а не в воду.

— У немцев были проблемы с комсоставом?

— Не встречал таких документов. Есть легенда про «дивизию желудочников» — где все якобы имели проблемы с желудочно-кишечным трактом. Но, во первых, это был другой участок, а во вторых, эта дивизия создала проблемы союзникам при высадке.

— Но ведь в Нормандии в гитлеровских войсках была «солянка» со всей Европы?

— Коллаборационисты использовались в Нормандии не больше чем по батальону на каждом участке. На Юте, например, оборонялся грузинский батальон. Эти части формировались преимущественно с периферии — с Кавказа, из Азии. Их было максимум до 10% от личного состава участков.

— Несогласованность действий у союзников была?

— Глобальных — нет. Канадцы были приданы к английскому сектору. Но хорошо начавшие англичане вскоре уперлись в прочную немецкую оборону. И пробить её не могли до августа. А американцы расширили свой плацдарм и в конце июля провели успешную операцию «Кобра» — прорвали оборону немцев в Нормандии и пошли в наступление на центр и восток Франции.

— Наблюдатель от СССР, адмирал Харламов удивлялся тому, что союзники топчутся на месте…

— Он писал про июнь. Как раз тогда высадились, но не могли развить успех.

ПОМОЩЬ С ВОСТОКА

Накануне открытия Второго фронта, весной 44-го советские войска провели тяжелые бои на юге, а в июне грянули сражения в Белоруссии и Прибалтике - СССР оттягивал на себя силы гитлеровцев, жертвуя тысячами жизней, чтобы упростить задачу союзникам во Франции. Вот что думает по этому поводу Алексей Исаев.

— Сталин сильно облегчил задачу Черчиллю и Рузвельту?

— По документам операция «Багратион» в Белоруссии началась 22 июня, а не раньше, из-за того, что вовремя не довезли боеприпасы. Если же говорить о том, что повлияло на «День Д» — то это Проскуровско-Черновицкая операция. Она заставила немцев перебросить из Франции на Восточный фронт танковый корпус СС и другие части, чтобы деблокировать окруженную Первую танковую армию Хубе. Эсэсовский корпус, отлично подготовленный и брошенный на Восточный фронт, в момент высадки союзников Нормандии конечно, мог бы многое решить.

— Как ещё мы поддерживали союзников?

— Когда начался «Багратион», союзники засели на плацдармах — американцы со своего не могли вырваться. Мы оказывали и моральную поддержку. Провели марш побежденных в Москве с колоннами пленных немцев в июле 1944-го.

Хотя на самом деле союзники тогда уже, благодаря взлому немецких кодов, могли читать радиограммы немцев и знали, что происходит в Белоруссии. И не надо было никого убеждать, что СССР разгромил немецкую Группу армий «Центр».

— Так кто кому больше помог весной и летом 44-го?

— Не было бы успеха в Нормандии — не было бы и такого успеха операции «Багратион». И наоборот. Не случись высадка на севере Франции, немцы смогли бы перебросить на Восточный фронт ещё более значительные резервы. И как бы они сыграли у ворот Варшавы - очень большо вопрос. А мы же, в свою очередь, оттянули огромные силы из Франции и Италии.

Вот как оценивает «взаимопомощь» СССР и союзников в этот период научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ.

— В конце 1944-го и в начале 1945-годов 59 дивизий было переброшено на советско-германский фронт. Его Гитлер считал главным. А его протяженность в 4 раза превышала все фронты на Западе. После продвижения союзников во Франции зимой 1944—1945 они увязли в Арденнах — и СССР по просьбе Черчилля на 8 дней раньше развернул Висло-Одерскую операцию, чтобы спасти американцев с англичанами.

Всего на восточном фронте были разгромлены 607 дивизий германских и 176 дивизий — на Западе.

МИФЫ И РЕАЛИИ ЛЕНД-ЛИЗА

Именно в 1944-м поставки союзниками военной техники в СССР достигли максимума за всю войну. Есть те, кто считает, что без ленд-лиза мы бы не победили Гитлера. Есть сторонники иной точки зрения. Что думает об этом директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий НИУ ВШЭ Олег Будницкий.

— Мы платили за англо-американские поставки?

— То, что во время войны уничтожалось — за это не платили. Оплачивалось техника, оставшаяся в СССР после войны. Если возвращалась использованная — её американцы списывали.

— Почему львиная доля поставок пришлась на последние годы войны?

— В 1941-м США были невоюющей страной, пока 7 декабря не был атакован Пёрл-Харбор, а 11 декабря Германия объявила войну Штатам. И одним из мотивов Гитлера было то, что … американцы помогают СССР! Причем в 1941-м военную продукцию ещё надо было произвести.

— В начале войны что мы получали от союзников?

— В 1941-м количество поставленных нам самолетов сопоставимо с числом самолетов, которые у СССР были в битве под Москвой. На 1,36 миллиардов долларов поставили в 1942-м.

— Маршруты были ненадежны?

— Колоссальные потери несли северные конвои из Британии. Когда появился иранский маршрут — это облегчило задачу. В Иране поставили автосборочное производство. А половина поставок шла через Дальний Восток.

— Нам поставляли то, что мы не делали?

— Сто процентов бронетранспортеров — более 7 тысяч. Две трети грузовиков — 430 тысяч. Более половины авиакеросина. От трети до половины советского производства пороха и тротила. Алюминия мы получили больше, чем выплавили сами. Мясных консервов — больше чем СССР произвел за годы войны.

— Но — не новейшую технику?

— Это так. Но при том знаменитый ас Покрышкин воевал на американской «аэрокобре», как и вся его эскадрилья.

У главного специалиста Российского госархива новейшей истории Никиты Уварова своя оценка роли ленд-лиза.

— Вы согласны с цифрой американских поставок в 11,3 миллиарда долларов с 1941 по 1945 годы?

— Я встречал такую цифру — в общей военной экономике поставки союзников СССР занимали от 10 до 12 процентов. Это в своей книге Николай Рыжков, последний российский премьер написал. Он тщательно работал с документами.

— Мы платили во время войны за танки-самолеты-керосин из-за океана— или всё-таки оплата пошла после войны?

— Есть серьезные источники, которые утверждают, что мы оплачивали часть ленд-лиза ещё в период войны. Причем даже не американские поставки, а от их соседей. В частности, мы платили колымским золотом за поставки никеля и кобальта из Канады. СССР арендовала канадские никелевые рудники. Документы на этот счет есть.

— А что касается оплаты ленд-лиза в целом?

— Мы реструктурировали эти долги при Брежневе. Основной массив завершили оплачивать при Ельцине. А закрыли ленд-лизовский долг при Путине. Да, крохи, остатки — но дотянули до 21 века.

С Америкой было прописано — оплата начинается после войны.

— Но мы платили не за все поставленное, а за то, что осталось по завершении боевых действий и может работать…

— Да, конечно. Есть пласт воспоминаний, который противоречит основным документам. Надо учитывать позицию советского руководства. Она была неоднозначной — то мы готовы платить, то не платим. И не предполагалось, что сразу после заключения договора по ленд-лизу на следующий день начинаются поставки. Это технически невозможно.

— Почему новейших вооружений мы от союзников не получали?

— Они поставляли то вооружение, которое считали нужным . А когда оборудование или технику мы возвращали обратно — их на границе распиливали или иначе уничтожали. Таковы законы войны — лучшее оставлять для себя.

— Без ленд-лиза мы бы выиграли войну?

— Мы бы смогли победить — но с бОольшим напряжением и с бОльшими потерями. Мы до сих о пор о ленд-лизе многого не знаем — что-то до сих пор в секретном хранении. Приходится опираться на воспоминания — в том числе такие, что Сталин якобы запретил повсеместно исполнение Интернационала — чтобы Рузвельт быстрее начал поставки. Ну, это просто смешно.

ОККУПАЦИЯ ЕВРОПЫ

Американцы не любят вспоминать, что, вступив летом 1944-го в Европу, во Франции, Голландии и Германии они создавали концлагеря для немецких военнопленных, которые гибли там тысячами — из-за невыносимых условий. При том в жестоком отношении к немцам привычно обвиняли СССР. Как союзники относились к побежденным и как относились к ним наши? Почему об этом сегодня мало кто помнит — об этом говорит Михаил Мягков.

— Известно, что сами немцы в лагерях лояльно относились к «западным» пленным и по скотски — к советским.

— Если в немецких лагерях западных военных погибло около 4%, то советских военнопленных — более половины. В первую очередь — из-за невыносимых условий содержания. От голода, холода, издевательств, непосильной работы.

— А в наших лагерях?

— У нас в лагерях для военнопленных погибло 14% из войск вермахта. Вот под Сталинградом мы взяли 90 тысяч и смертность была высокая — потому что они уже были полу-трупами. Но рационы — они даже больше получали, чем например, наши рабочие.

Что касается американцев — им было наплевать, как содержаться сотни тысяч пленных немцев. В некоторых американских лагерях весной 45-го смертность была огромной (в лагере в Рейнланде до 30% — ред.). Мы пытались спасать освобождаемые города, а британцы и американцы их сносили с лица земли ковровыми бомбардировками.

— В воспоминаниях бывших немецких пленных в американской зоне оккупации — ужас. Но немцы, потомки побежденных, будут сейчас в Нормандии, а русские — нет…

— Сегодня на Западе переписывается история, европейцы пытаются создать свою новую мифологию. Отчего так? Европа породила нацизм и не смогла с ним справиться. И уничтожать его пришлось Советскому Союзу. У Европы присутствует исторический стыд — потому она и пытается приравнять СССР к Германии. И говорить не об освобождении Европы, а об оккупации, забывая, в том числе свои грехи и 45-го, и 39-го. Они хотят вытеснить Россию из исторического пространства.

— Но есть документы, в том числе по тем же пленным, как содержались они у нас и как — на запад от Берлина…

— Документы о войне Запад не интересуют. Зато там выходят художественные фильмы о войне, в которых исторической правды ни на грош — «Ярость» или «Спасение рядового Райана», о якобы решающем вкладе Британии и США в победу над Гитлером. В западных учебниках про операцию «Оверлорд» 10 страниц, а про Сталинградскую битву — 3 строчки .

— Но признаем — Второй фронт нас очень выручил…

— Он серьезно облегчил нам задачу. Но хочу отметить что с июня 1942-го, когда Рузвельт заговорил об открытии второго фронта и до 6 июня 1944-го на советско-германском фронте погибло более 5 миллионов советских солдат.

Для союзников его открытие было вопросом большой стратегии, а для нас — вопросом выживаемости…

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