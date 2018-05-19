История поездки школьницы Саманты Смит в СССР

Юрий Андропов прислал ей ответ и пригласил в гости. Поездка Саманты Смит в СССР стала одним из самых ярких и позитивных моментов во взаимоотношениях двух стран в 1980-е годы. ​Саманта Смит родилась в июне 1972 года в городке Хоултон, население которого едва превышало 8 тыс. человек. Ее отец работал преподавателем английского языка и литературы в Университете штата Мэн, а мать была социальным работником.Осенью 1982 года десятилетняя Саманта увидела обложку журнала Time, где был изображен новый генсек КПСС Юрий Андропов, пришедший к власти в Советском Союзе на фоне обострений отношений с США после ввода советских войск в Афганистан. В редакционной статье рассказывалось об опасностях, которые несет для американского государства появление в Кремле бывшего руководителя КГБ.Как рассказывала журналистам мать Саманты Смит, прочитав статью, девочка спросила у нее, почему все так боятся Андропова, но никто не напишет ему письмо, спросив напрямую, не собирается ли он начать войну с США. Мать школьницы в шутку сказала дочери, чтобы та сама написала такое письмо. Девочка якобы восприняла ответ всерьез и действительно отправила послание Андропову.Текст был следующим:После того как в начале 1983 года часть письма Саманты Смит опубликовала газета «Правда», школьница оказалась в центре внимания американской прессы. Не получив ответа на свое сообщение, она написала еще одно письмо — на этот раз в советское посольство, спросив, собирается ли Андропов ответить ей. Спустя пару недель ответ из Москвы пришел.Почти сразу же после получения письма из Кремля Саманта Смит вместе с родителями отправилась в СССР. Она прилетела в Москву 7 июля 1983 года, в аэропорту ее встретили множество людей. Девочка прибыла в Советский Союз по приглашению Андропова в качестве посла доброй воли.Позднее Джей Смит рассказала журналистам, как шла подготовка к визиту в Советский союз. По ее словам, дипломаты связались со Смитами после письма Андропова. Когда все формальности были улажены и семья готовилась к поездке, им позвонили из Госдепартамента и предложили проконсультировать о том, чего ожидать от визита. «Мы спросили человека из Госдепа, который зашел к нам перед отъездом, что нам делать, если нас поставят в неловкое положение, если получится, что мы выступаем против собственной страны, — вспоминала Джейн. — И знаете, что он нам ответил? Он сказал: они не станут этого делать. Они все понимают и не станут этого делать».В Москве Саманта посетила Кремль, Могилу Неизвестного Солдата и место погребения Юрия Гагарина, Мавзолей Ленина и зал заседаний Совета министров СССР, цирк, Большой театр, Олимпийскую деревню в Крылатском.Кроме Москвы, Саманта посетила лагерь «Артек» в Крыму и по предложению советских школьников носила там пионерскую форму, которую потом увезла с собой. После поездки на море она отправилась в Ленинград: побывала в Петродворце (нынешний Петергоф), Театре оперы и балета (тогда Кировский, ныне — Мариинский) и во Дворце пионеров.Вожатая из отряда, в котором была Смит, Ольга Сахатова рассказывала Русской службе Би-би-си, что в лагере за девочкой постоянно присматривали сотрудники КГБ. По ее словам, первый раз она увидела их по время катания на лодке ​с незнакомым молодым спасателем.«Не успели мы отплыть пять метров от берега, откуда-то на пустой глади моря взялся пограничный катер. Допросили парня по полной программе. А нас потихонечку назад отправили. Саманта спрашивает: кто такие, почему такие серьезные. Не могла же я ей объяснить, что это КГБ нас ругает, что мы ведем себя не так, как задумано», — вспоминала Сахатова.Саманта Смит провела в Советском Союзе две недели, но за это время так и не встретилась с Андроповым, который уже был серьезно болен и почти не вставал с постели. Тем не менее они сумели поговорить по телефону, а советский генсек сделал девочке множество подарков.22 июля 1983 года Саманта улетела домой. Перед посадкой в самолет она улыбнулась и крикнула по-русски: «Будем жить!»В то время как многие называли Смит «маленьким миротворцем», были и те, кто считал ее инструментом пропаганды. ​Бывший дипломат из США, работавший в СССР Дональд Дженсен рассказывал Русской службе Би-би-си, что в то время, как Смит писала письмо Андропову, Совесткому Союзу было все сложнее продолжать гонку вооружений. «Советский Союз гнил изнутри. И элита — Андропов и его окружение — знали об этом. И тут подвернулась Саманта со своим письмом. Они поняли, что могут использовать ее для того, чтобы протянуть оливковую ветвь Западу», — рассказывал Дженсен.После возвращения из Советского Союза Саманту Смит пригласили работать на телевидение: она снялась в сериалах на ABC и CBS, а также брала интервью у кандидатов в президенты США от Демократической партии в качестве специального корреспондента канала Disney.Тогда же появились первые версии о том, что семья Смитов могла быть завербована советскими спецслужбами. Джейн Смит рассказывала журналистам, что даже если СССР и США и пытались использовать ее дочь в психологической войне, их народы от этого только выиграли. «Мы считали, что делаем доброе дело. Да, это была хорошая реклама для Советского Союза. Но это была реклама и для американцев тоже, — рассказывала она. — Благодаря поездке Саманты, по телевизору в США впервые показали, как играют советские дети. До этого нам показывали сплошные парады с танками и солдатами. А советские люди впервые увидели, что у американцев тоже есть семьи».Спустя два года после поездки в СССР Саманта погибла при крушении небольшого самолета, на котором возвращалась со съемок вместе с отцом. Пилоты неудачно зашли на посадку, и самолет рухнул примерно в 200 м от взлетно-посадочной полосы. На борту находились двое пилотов и шесть пассажиров — все погибли.Главы США и СССР Рональд Рейган и Михаил Горбачев выразили свои соболезнования семье Смит. «Каждый человек в Советском Союзе, знавший Саманту Смит, навсегда запомнит образ американской девочки, которая, как и миллионы советских детей, мечтала о мире и дружбе между народами США и СССР», — заявил советский лидер.Кроме официальной версии гибели Смит выдвигались и другие. Например, что авиакатастрофа была подстроена советскими или американскими спецслужбами. Эти версии не нашли своего подтверждения.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com