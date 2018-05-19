История поездки школьницы Саманты Смит в СССР
22:45. 19 мая 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
35 лет назад Саманта Смит написала генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову письмо, принесшее ей всемирную известность. В нем американская школьница спросила у советского лидера, не собирается ли он начать ядерную войну.
Юрий Андропов прислал ей ответ и пригласил в гости. Поездка Саманты Смит в СССР стала одним из самых ярких и позитивных моментов во взаимоотношениях двух стран в 1980-е годы.
Саманта Смит родилась в июне 1972 года в городке Хоултон, население которого едва превышало 8 тыс. человек. Ее отец работал преподавателем английского языка и литературы в Университете штата Мэн, а мать была социальным работником.
Осенью 1982 года десятилетняя Саманта увидела обложку журнала Time, где был изображен новый генсек КПСС Юрий Андропов, пришедший к власти в Советском Союзе на фоне обострений отношений с США после ввода советских войск в Афганистан. В редакционной статье рассказывалось об опасностях, которые несет для американского государства появление в Кремле бывшего руководителя КГБ.
Семья Смит прилетела в СССР Фото: Владимир Машатин / ТАСС
Как рассказывала журналистам мать Саманты Смит, прочитав статью, девочка спросила у нее, почему все так боятся Андропова, но никто не напишет ему письмо, спросив напрямую, не собирается ли он начать войну с США. Мать школьницы в шутку сказала дочери, чтобы та сама написала такое письмо. Девочка якобы восприняла ответ всерьез и действительно отправила послание Андропову.
Саманта Смит с родителями возле гостиницы «Советская» в Москве
Текст был следующим:
«Уважаемый господин Андропов!
Меня зовут Саманта Смит, мне десять лет. Поздравляю вас с новой работой. Я очень волнуюсь из-за того, что Россия и Соединенные Штаты начнут ядерную войну. Скажите, вы собираетесь голосовать за нее или нет? Если нет, то скажите, пожалуйста, что вы собираетесь сделать для того, чтобы война не началась? Вы не обязаны отвечать на мой вопрос, но мне хотелось бы знать, почему вы хотите захватить если не весь мир, то по крайней мере нашу страну. Бог создал мир для того, чтобы мы жили в нем дружно, заботились друг о друге и не воевали. Пожалуйста, давайте делать так, и тогда все будут счастливы.
Саманта Смит».
Саманта Смит с родителями на Красной площади
После того как в начале 1983 года часть письма Саманты Смит опубликовала газета «Правда», школьница оказалась в центре внимания американской прессы. Не получив ответа на свое сообщение, она написала еще одно письмо — на этот раз в советское посольство, спросив, собирается ли Андропов ответить ей. Спустя пару недель ответ из Москвы пришел.
Саманта Смит и главный режиссер Театра зверей имени Дурова Наталья Дурова после представления Фото: Яковлев Александр, Яцина Владимир / ТАСС
«Дорогая Саманта!
<…> Ты пишешь, что очень обеспокоена, не случится ли ядерная война между двумя нашими странами. И спрашиваешь, делаем ли мы что-нибудь, чтобы не дать вспыхнуть войне. Твой вопрос самый главный из тех, что мог бы задать каждый думающий человек. Отвечу тебе на него серьезно и честно.
Да, Саманта, мы в Советском Союзе стараемся делать все для того, чтобы не было войны между нашими странами, чтобы вообще не было войны на Земле. Так хочет каждый советский человек. Так учил нас великий основатель нашего государства Владимир Ленин.
<…> И у Америки, и у нас есть ядерное оружие — страшное оружие, которое может в один миг убить миллионы людей. Но мы не хотим, чтобы оно когда-либо было пущено в ход. Именно поэтому Советский Союз торжественно, на весь мир объявил, что никогда — никогда! — не применит ядерное оружие первым ни против какой страны. И вообще, мы предлагаем прекратить его дальнейшее производство и приступить к уничтожению всех его запасов на Земле.
<…> Мы хотим мира — нам есть чем заняться: выращивать хлеб, строить и изобретать, писать книги и летать в космос. Мы хотим мира для себя и для всех народов планеты. Для своих детей и для тебя, Саманта. Приглашаю тебя, если пустят родители, приехать к нам, лучше всего летом. Узнаешь нашу страну, встретишься со сверстниками, побываешь в интернациональном лагере детворы — в «Артеке» на море. И сама убедишься: в Советском Союзе все за мир и дружбу между народами.
Ю.Андропов»
Смит на встрече с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой Фото: Борис Юрченко / AP
Почти сразу же после получения письма из Кремля Саманта Смит вместе с родителями отправилась в СССР. Она прилетела в Москву 7 июля 1983 года, в аэропорту ее встретили множество людей. Девочка прибыла в Советский Союз по приглашению Андропова в качестве посла доброй воли.
Позднее Джей Смит рассказала журналистам, как шла подготовка к визиту в Советский союз. По ее словам, дипломаты связались со Смитами после письма Андропова. Когда все формальности были улажены и семья готовилась к поездке, им позвонили из Госдепартамента и предложили проконсультировать о том, чего ожидать от визита. «Мы спросили человека из Госдепа, который зашел к нам перед отъездом, что нам делать, если нас поставят в неловкое положение, если получится, что мы выступаем против собственной страны, — вспоминала Джейн. — И знаете, что он нам ответил? Он сказал: они не станут этого делать. Они все понимают и не станут этого делать».
В Москве Саманта посетила Кремль, Могилу Неизвестного Солдата и место погребения Юрия Гагарина, Мавзолей Ленина и зал заседаний Совета министров СССР, цирк, Большой театр, Олимпийскую деревню в Крылатском.
Саманта Смит на велотреке в Крылатском Фото: Александра Яковлева, Владимир Яцин / ТАСС
Кроме Москвы, Саманта посетила лагерь «Артек» в Крыму и по предложению советских школьников носила там пионерскую форму, которую потом увезла с собой. После поездки на море она отправилась в Ленинград: побывала в Петродворце (нынешний Петергоф), Театре оперы и балета (тогда Кировский, ныне — Мариинский) и во Дворце пионеров.
Вожатая из отряда, в котором была Смит, Ольга Сахатова рассказывала Русской службе Би-би-си, что в лагере за девочкой постоянно присматривали сотрудники КГБ. По ее словам, первый раз она увидела их по время катания на лодке с незнакомым молодым спасателем.
«Не успели мы отплыть пять метров от берега, откуда-то на пустой глади моря взялся пограничный катер. Допросили парня по полной программе. А нас потихонечку назад отправили. Саманта спрашивает: кто такие, почему такие серьезные. Не могла же я ей объяснить, что это КГБ нас ругает, что мы ведем себя не так, как задумано», — вспоминала Сахатова.
Саманта Смит с пионерами «Артека» Фото: Валерия Зуфарова, Александр Обуховский / ТАСС
Саманта Смит провела в Советском Союзе две недели, но за это время так и не встретилась с Андроповым, который уже был серьезно болен и почти не вставал с постели. Тем не менее они сумели поговорить по телефону, а советский генсек сделал девочке множество подарков.
22 июля 1983 года Саманта улетела домой. Перед посадкой в самолет она улыбнулась и крикнула по-русски: «Будем жить!»
В то время как многие называли Смит «маленьким миротворцем», были и те, кто считал ее инструментом пропаганды. Бывший дипломат из США, работавший в СССР Дональд Дженсен рассказывал Русской службе Би-би-си, что в то время, как Смит писала письмо Андропову, Совесткому Союзу было все сложнее продолжать гонку вооружений. «Советский Союз гнил изнутри. И элита — Андропов и его окружение — знали об этом. И тут подвернулась Саманта со своим письмом. Они поняли, что могут использовать ее для того, чтобы протянуть оливковую ветвь Западу», — рассказывал Дженсен.
Саманта Смит во время посещения Государственного академического театра кукол Фото: Малышев Николай, Яковлев Александр / ТАСС
После возвращения из Советского Союза Саманту Смит пригласили работать на телевидение: она снялась в сериалах на ABC и CBS, а также брала интервью у кандидатов в президенты США от Демократической партии в качестве специального корреспондента канала Disney.
Тогда же появились первые версии о том, что семья Смитов могла быть завербована советскими спецслужбами. Джейн Смит рассказывала журналистам, что даже если СССР и США и пытались использовать ее дочь в психологической войне, их народы от этого только выиграли. «Мы считали, что делаем доброе дело. Да, это была хорошая реклама для Советского Союза. Но это была реклама и для американцев тоже, — рассказывала она. — Благодаря поездке Саманты, по телевизору в США впервые показали, как играют советские дети. До этого нам показывали сплошные парады с танками и солдатами. А советские люди впервые увидели, что у американцев тоже есть семьи».
Саманта Смит (в центре), ее мама Джейн Смит (слева) и ленинградская школьница Наташа Каширина в Петродворце Фото: Сергей Смольского / ТАСС
Спустя два года после поездки в СССР Саманта погибла при крушении небольшого самолета, на котором возвращалась со съемок вместе с отцом. Пилоты неудачно зашли на посадку, и самолет рухнул примерно в 200 м от взлетно-посадочной полосы. На борту находились двое пилотов и шесть пассажиров — все погибли.
Главы США и СССР Рональд Рейган и Михаил Горбачев выразили свои соболезнования семье Смит. «Каждый человек в Советском Союзе, знавший Саманту Смит, навсегда запомнит образ американской девочки, которая, как и миллионы советских детей, мечтала о мире и дружбе между народами США и СССР», — заявил советский лидер.
Саманта Смит в аэропорту «Шереметьево» Фото: Николай Малышев, Александр Яковлев / ТАСС
Кроме официальной версии гибели Смит выдвигались и другие. Например, что авиакатастрофа была подстроена советскими или американскими спецслужбами. Эти версии не нашли своего подтверждения.
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com