Часть 29. Гражданская война на Дону: от Подтёлкова до Краснова/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
В очередной серии видеоцикла Настоящая игра престолов Егор Яковлев продолжает рассказывать о событиях гражданской войны на Дону. Видео вышло в 2018 году на площадках Дмитрия Пучкова. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
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