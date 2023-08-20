Новые древесные композитные материалы с адаптивными свойствами
Владимир Галкин, директор Ярцевской технологической компании, и Виктор Кухарев, главный технолог, рассказывают про производство новых композитных материалов из древесины.
Ведущий: Моисей Гельман
Ссылка на статью «Новые древесные композитные материалы с адаптивными физическими свойствами»: https://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=3561&nomer=149
Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point
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