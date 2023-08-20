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Новые древесные композитные материалы с адаптивными свойствами

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Владимир Галкин, директор Ярцевской технологической компании, и Виктор Кухарев, главный технолог, рассказывают про производство новых композитных материалов из древесины.

Ведущий: Моисей Гельман

Ссылка на статью «Новые древесные композитные материалы с адаптивными физическими свойствами»: https://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=3561&nomer=149

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

#МоисейГельман #НовыеМатериалы #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9LYdICjZRxg
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