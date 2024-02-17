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В России создают новый тип энергетики. Борис Марцинкевич

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В студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. В Европе и США к возобновляемым источникам энергии относят не только солнце и ветер, но и малые ГЭС, приливные, геотермальные станции и станции на биомассе.

2. В России огромные запасы биомассы в виде лесов, которые можно использовать для производства энергии. Однако отношение к лесам неэффективное, много вырубается и сжигается.

3. Существует несколько способов использования отходов лесозаготовки для энергетики: древесная щепа, древесные брикеты и древесные пеллеты (гранулы).

4. Пеллеты – наиболее перспективный для России способ, так как это компактный и эффективный вид топлива. В России есть производство оборудования для пеллетных котельных.

5. Для развития пеллетной энергетики необходима поддержка государства и координация усилий разных ведомств.

Вывод: лекция показывает большой нереализованный потенциал биоэнергетики в России на основе отходов лесозаготовок. Особенно перспективно производство и использование древесных пеллет. Для развития этого направления необходима государственная поддержка и координация усилий между различными министерствами и ведомствами.

Источник: https://rutube.ru/video/1b37ddca2d5cb4c329cf08dd7dc71c17/
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