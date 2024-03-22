Ленинградская АЭС: как создается Атомный Суверенитет России
Путин дал старт заливке первого бетона в фундамент энергоблока №7 Ленинградской АЭС. ЛАЭС – одна из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые и водо-водяные. Зачем Ленинградской АЭС понадобился новый энергоблок, расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика инфо.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. На Ленинградской АЭС начато строительство нового энергоблока с реактором третьего поколения ВВР-1200, который заменит устаревающие реакторы РБМК.
2. Новые реакторы ВВР-1200 более безопасны и эффективны по сравнению с РБМК.
3. Реакторы РБМК позволяли производить радиоизотопы, в частности кобальт-60, непосредственно во время работы без остановки.
4. Росатом планирует построить 17 новых энергоблоков к 2035 году для достижения 25% доли атомной энергетики в энергобалансе России.
5. Рассматриваются перспективы строительства реакторов на быстрых нейтронах поколения 4, в том числе свинцовых и натриевых.
6. Развитие атомной энергетики должно сочетаться с развитием гидроэнергетики, доля которой должна сохраниться на уровне 20%.
7. Для гармоничного развития энергосистемы необходимо долгосрочное планирование, учитывающее продолжительные сроки строительства АЭС и ГЭС.
Вывод:
Россия продолжает развивать атомную энергетику, заменяя устаревшие реакторы РБМК современными ВВР-1200 и планируя строительство перспективных реакторов на быстрых нейтронах. Однако достижение целевых показателей требует сбалансированного развития всей энергосистемы, включая гидроэнергетику, и долгосрочного стратегического планирования.