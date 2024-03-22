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Ленинградская АЭС: как создается Атомный Суверенитет России

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Путин дал старт заливке первого бетона в фундамент энергоблока №7 Ленинградской АЭС. ЛАЭС – одна из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые и водо-водяные. Зачем Ленинградской АЭС понадобился новый энергоблок, расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика инфо.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. На Ленинградской АЭС начато строительство нового энергоблока с реактором третьего поколения ВВР-1200, который заменит устаревающие реакторы РБМК.

2. Новые реакторы ВВР-1200 более безопасны и эффективны по сравнению с РБМК.

3. Реакторы РБМК позволяли производить радиоизотопы, в частности кобальт-60, непосредственно во время работы без остановки.

4. Росатом планирует построить 17 новых энергоблоков к 2035 году для достижения 25% доли атомной энергетики в энергобалансе России.

5. Рассматриваются перспективы строительства реакторов на быстрых нейтронах поколения 4, в том числе свинцовых и натриевых.

6. Развитие атомной энергетики должно сочетаться с развитием гидроэнергетики, доля которой должна сохраниться на уровне 20%.

7. Для гармоничного развития энергосистемы необходимо долгосрочное планирование, учитывающее продолжительные сроки строительства АЭС и ГЭС.

Вывод:
Россия продолжает развивать атомную энергетику, заменяя устаревшие реакторы РБМК современными ВВР-1200 и планируя строительство перспективных реакторов на быстрых нейтронах. Однако достижение целевых показателей требует сбалансированного развития всей энергосистемы, включая гидроэнергетику, и долгосрочного стратегического планирования.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Yzdi9hv_DlU
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