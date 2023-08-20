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Лукашенко о войне на Украине

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Выложили полную версию большого интервью Лукашенко на тему войны на Украине.
Интервью давалось журналистке с Украины.
Раньше публиковали только фрагменты с него.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8580188.html
Метки: белоруссия, лукашенко, Россия, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11422 8746
    чужой час назад

      За незаконный захват власти еврейской хунтой евреи должны понести ответственность.
      За развязывание войны славян со славянами евреи должны компенсировать страдания искалеченных судеб православных славян.
      Даже в случае мира Крым, Донбас, и азовское побережье останутся в составе РФ.

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