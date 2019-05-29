Новости Украины и Новороссии 29 мая 2019
- 07:50 Поговорив с Зеленским, Макрон рассказал, когда пройдёт новая встреча в «нормандском формате».
- 06:00 Завершение Хитрого Плана Путина по Украине.
- 02:55 На Украине ограблены православные храмы: исчезли древние реликвии.
- 02:24 Враг Порошенко возвращается на Украину: чем он займётся — 4 сценария.
- 01:55 Петухи, президент и бабушки.
- Вчера 23:29 Зеленский пожаловался МВФ на Раду.
- Вчера 22:59 На Украине обвинили Лукашенко «в самом страшном».
- Вчера 22:46 “Выделенные властями ЛНР беспроцентные кредиты оказали неоценимую помощь селу” – фермер.
- Вчера 22:33 Саакашвили снова украинец.
- Вчера 21:46 Украинский шок: Люди Порошенко украли из СНБО все серверы с секретными данными и мониторы (+ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 18:49 Пресс-конференция адвоката Порошенко.
Поговорив с Зеленским, Макрон рассказал, когда пройдёт новая встреча в «нормандском формате»
В ближайшем будущем не стоит ждать прорыва по урегулированию кризиса на Донбассе и встречи на высшем уровне в «нормандском формате» ждать не стоит.
Об этом, вчера, 28 мая, заявил в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон.
Правда хозяин Елисейского дворца сделал оговорку, что как только сложатся необходимые условия, он лично приложит все усилия, чтобы организовать по Украине саммит в «нормандском формате».
«Я этого хочу, я эту встречу организую как можно скорее, потому что Франция выступила с этой инициативой. Прежде всего, что очевидно, новый президент Украины хочет провести выборы у себя в стране. Мы общались, я буду опять скоро разговаривать с ним. Мы предполагаем еще раз обменяться мнениями, и, возможно, запланировать визит. Как только политические условия сложатся, мы это сделаем», — заявил Эммануэль Макрон после неформального саммита ЕС.
Таким образом, Макрон лишь подтвердил популярное мнение о том, что резких перемен на Украине до перевыборов в Раду ждать не стоит.
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Завершение Хитрого Плана Путина по Украине
Термин ХПП, он же Хитрый План Путина, не совсем верно применяется в случае Украины.
Просто потому, что эта территория не является не то, что пунктом этого плана, а даже подпунктом. Украина — не битва между западным и евразийским цивилизационными проектами.
Так, мелкая пограничная стычка, где доблестный солдат РККА из рогатки метко зарядил в шлем немецкому Гансу. А мог бы и голову отстрелить.
ВСУ и украинские патриоты до сих пор не могут дойти мыслительным аппаратом самой древней в мире цивилизации (протоукры, они же трилобиты), что Иловайский, Изваринский, Дебальцевский котлы — это были всего лишь шлепки крепким солдатским ремнём с медной пряжкой со звездой по неугомонной украинской подростковой заднице.
А могли ведь и голову снести по самые коленки. И хватило бы на это несомненно справедливое действо не более недели.
Вопрос в том, что это попросту не было нужно. Ни тогда. Ни сейчас. Российским танкистам понадобится меньше недели, чтобы пить смачну каву у Львовi, а местные панянки старательно бы копировали по передачам Киселёва и Скабеевой модный московский акцент.
Но зачем?
Украина попросту оказалась никому не нужна. Как объект. Как цель. Как ресурс. Как транзитный путь.
Сейчас её, как дохлую кошку, Европа и США увлечённо перебрасывают через забор, чтобы не платить за весь тот треш, угар и синагогу, что они устроили за пять лет. Ну, сейчас хоть это будет весело. На место трагического сивушно-помятого президентского персонажа пришёл комический персонаж.
Если всё же выделить мизерную часть большого геополитического Хитрого Плана Путина, который разворачивается сейчас и в Китае, и на Ближнем Востоке, и в Латинской Америке, и в Арктике…
И назвать эту мелкую часть Украинский Хитрый План Путина, то сейчас мы наблюдаем его завершение. Логичное. Эффективное. И абсолютно бесперспективное для самих политических украинцев.
Сейчас мы наблюдаем начало конца украинцев как нации — причём это происходит руками самих же украинцев — и они уже не смогут обвинить больше никого ни в холодоморе, ни в этноциде, ни в голодоморе, ни в византийской чуме, ни в большом ядрёном метеорите, который уничтожил все достижения древних протоукров-трилобитов.
Скорее уж Украина в УХХП (Украинский Хитрый План Путина) оказалась попросту катализатором глобальных геополитических химических реакций, которые давно уже назрели, но всё никак не могли начаться.
Вообще Украина как явление великолепно иллюстрируется анекдотом:
— Нисколько.
— Но я же не договорил…
— Хохлов нисколько ни для чего не нужно.
Украина и Пётр Порошенко, как главный актёр трагикомедии, великолепно справились со своей ролью — запугали нестабильностью, бандитизмом, национализмом, нацбатами, политическими узниками, массовыми убийствами, военными преступлениями, «билецкими», «ярошами», «вятровичами», «фарионами» Европу так, что та стала бояться остаться без энергоресурсов намного больше, чем обычных политических запугиваний США.
Даже если Дания будет до последнего подыгрывать США, всё равно завершение строительства «Северного потока — 2» произойдёт во второй половине 2020 года.
Что касается «Турецкого потока», то подводная часть его уже полностью завершена, 31 декабря, как и планировалось, российский газ уже поступит по «Турецкому потоку».
Турецкий поток обеспечит не только Турцию, но и страны Южной и Юго-Восточной Европы. А «Северные потоки» дадут необходимые мощности развивающейся индустрии Германии и даст её контроль над сопредельными странами.
Украина так качественно отыграла свою роль Дикого Поля и Руины, причём сама, без подсказок, без суфлёров — на одной только вековой «могутней нэнавысти до москалив, ляхив, жыдив» — что с завершением 2020 года сформируется энергетический треугольник Россия-Германия-Турция.
А посередине, в энергетической пустыне, остаётся Украина, да и Польша заодно — грустные, завывающие в ЕСПЧ, в ООН, ПАСЕ и ЮНИСЕФ, ГРИНПИС и Мировой ассоциации БДСМ.
Мнение их и раньше не особо учитывалось, а сейчас будет равняться примерно мнению коалы. Они сейчас, к сожалению, вымирают. Нет, только коалы. Польша и Украина ещё поживут.
Украина вообще, как мёртвый акробат на батуте — давно уже протухла, на всё равно весёлыми прыжками и неожиданными кульбитами продолжает радовать публику.
Украина послужила великолепным катализатором для того, чтобы Россия наконец-то занялась ВПК — и полностью перенесла его на свою территорию.
О чём просили и требовали военные ещё с самого начала нулевых годов — уж они, как профессиональные прагматики, хорошо знали цену украинкам — что на геополитической арене, что на трассе.
Сейчас, в 2019 году, можно бесконечно перечислять, какие производства полностью воссозданы на территории России, какие технологии снова стали доступны только России.
Например, российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине. И новые фрегаты будут обеспечены уже только российскими установками на «Сатурне».
Ещё в сентябре 2018 года вице-премьер РФ Юрий Борисов ласково помахал украинским незаменимым «небратьям» и сообщил, что Россия полностью закрыла вопрос замены украинских комплектующих для военной техники.
Он отметил, что «Сатурн», завод Климова и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) «полностью решили эти проблемы».
Даже ракетный двигатель РД-120, который украинцы считали своим невероятно ценным технологическим ресурсом и который много лет производился на Украине, теперь будет изготавливаться в России.
Южный Машиностроительный завод в Днепропетровске, которому не было аналогов во всём мире, прощается с вами и желает приятного полёта.
Тем более, что будет производится не украинская версия, а модернизированная РД-120К, в которой были продолжены разработки, которые начала Россия ещё в 1986 году.
Запорожская «Мотор-Сич» тоже скромно пристраивается в очередь за ЮжМашем и динозаврами. Самолеты-амфибии Бе-200 теперь будут оснащены не украинскими двигателями Д-436, а российско-французскими SaM-146.
Долгое время авиастроение, как военное, так и гражданское, зависело от продукции «Мотор-Сич», но времена меняются. Выпуск двигателей для Ан-148 освоил Таганрогский авиационный НПК им. Г. Бериева, для Як-130 — НПЦ «Салют», объединение «Климов» — для вертолетов семейства «Ми» и «Ка».
Причем «Климов» вообще построил новый двигателестроительный завод, стоимость которого превысила 17 млрд рублей.
А где «ЮжМаш» и «Мотор-Сич»? Там же, где «рухнувший Крымский мост», «Украина — вторая Франция», «после Евромайдана у всех будут европейские пенсии и зарплаты», «Украиной приедут руководить исключительно честные и высокопрофессиональные европейские чиновники, которые за пару лет поднимут экономику Украины и благосостояние украинцев до уровня Германии», «ВСУ проведут парад на Красной площади».
Хотя ещё в самом начале 2017 года было понятно, что никакого сухопутного коридора в Крым пробивать не будут. А у Крыма будет и мост, и железнодорожная ветка, и энергия, и газ.
27 декабря 2016 президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с территории материковой России. Запуск трубы Краснодарский край-Крым закрыл любые попытки шантажа Крыма по газу со стороны Украины.
При попытках шантажировать крымчан электроэнергией — а кроме шантажа украинская фантазия ни на что не способна, разве что на бомбардировки жилых кварталов — была уже 2 декабря 2015 года запущена первая нитка энергомоста 1-й очереди на 200 МВт.
Вторая нитка — 15 декабря 2015 года. К маю 2016 года были запущены ещё 2 нитки энергомоста 2-й очереди общей мощностью 400 МВт.
Балаклавская ТЭС была построена и выведена на полную мощность 470 МВт. Официальная церемония ввода в эксплуатацию состоялась 18 марта 2019 года. Таврическая ТЭС официально введена в эксплуатацию на полную мощность тоже 18 марта 2019 года — 470 МВт. Запланирована постройка Джанкойской ТЭС и Черноморской ТЭС.
А в это время грустные чубатые политические украинцы в обнимку с татарскими побратимами из «Хизб ут-Тахрир»* сидят на берегу и думают, какую бы ещё опору взорвать и как бы ещё напакостить неутомимым, практически всемогущим русским.
Долгое время представители украинской политической элиты бегали в Кремль и пытались продать подороже «сухопутный путь» в Крым — и никак не могли поверить, что их бесценная Украина никому больше не нужна, чего раньше никогда не было в истории.
И теперь им позволяется при дефиците ресурсов сожрать друг друга без особого внимания России.
А как долго мошенники мирового уровня и одновременно зубры мировой геополитики — и Бзежинский, и Сорос, и ряд других представителей западного мира — изо всех сил убеждали нас, что Россия без Украины не проживёт, что Россия без Украины не сможет стать империей, что Россия без Украины не сможет контролировать постсоветское пространство.
На улице 2019 год. Плод зреет. Результаты видны.
Россия не стала в очередной раз вливать ресурсы в бездонную чёрную дыру Украину — и выиграла.
А украинский участок ХПП существует, как мы уже убедились — и оказался на редкость прозорливым, прагматичным и выгодным для России.
Сейчас уже начался полноценный, обговорённый на самом высоком политическом уровне раздел Украины. Поляки выдают «карту поляка» в Галичине и на Волыни, венгры выдают паспорта в Закарпатье, активизировались румыны с паспортами на юге Украины. А Россия выдаёт российские паспорта гражданам ЛНР и ДНР.
Прямо сейчас на наших глазах идёт распад и раздел Украины между окружающими её государствами.
При этом забирается самый ценный ресурс — люди в наиболее активном экономически возрасте.
А Украина?
Да кому она нужна, эта Украина, сверхвеликая сверхаграрная держава? Будет Мексикой для Польши и России — поставлять дешёвую рабочую силу да радовать выступлениями КВНщиков из «95 квартала» в Верховной раде Украины.
Бесплатный цирк под боком — кто же от такого откажется. Тарапунька со Штепселем 7 дней в неделю 24 часа в сутки… А тут ещё главгетман Владимир Зеленский выступил за легализацию в стране марихуаны.
Скучно не будет.
Плод. Должен. Созреть.
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Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»
*Запрещенная в России террористическая организация
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На Украине ограблены православные храмы: исчезли древние реликвии
Из храма в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Сновянка Черниговской области неизвестные похитили шесть старинных икон и денежные пожертвования.
Об этом сообщили в Синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ.
Отмечается, что храм обнаружили открытым утром в воскресенье. Преступники украли две иконы Казанской Божьей Матери, две иконы святителя Николая, икону Георгия Победоносца и икону Архистратига Михаила.
Настоятель храма священник Владимир Карпенко сообщил о преступлении в полицию, ведется следствие. Прихожане просят молитв о возвращении святынь.
Также в Центре сообщили, что в ночь с 23 на 24 мая неизвестные срезали замки и проникли в храм в честь святого благоверного князя Александра Невского в селе Ярешки, где сняли со стен две иконы. Для проверки ценности киот одного из образов разбили. Убедившись, что иконы не дорогостоящие, злоумышленники оставили их в храме.
Сообщается, что в ту же ночь неизвестные разбили окна и спилили решетки в помещении храма Рождества Иоанна Предтечи в селе Лехновка Барышевского района Киевской области.
По данным Бориспольской епархии УПЦ, злоумышленникам не удалось проникнуть в храм. Оба случая зафиксированы в полиции.
Также Центр информации УПЦ просит верующих информировать настоятелей о подозрительных лицах около территории храмов.
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Враг Порошенко возвращается на Украину: чем он займётся — 4 сценария
28 мая Владимир Зеленский вернул гражданство Михаилу Саакашвили — бывшему одесскому губернатору и опальному оппозиционеру времен Порошенко, который и лишил Михо паспорта.
За это Саакашвили устроил экс-президенту настоящий Майдан зимой 2017–2018 годов. Митинги против Порошенко начали массово проходить в Киеве едва ли не каждую неделю. Они достигли такого размаха, что власть завалила Михо уголовными делами и под конец депортировала.
Саакашвили улетел, но обещал вернуться. И, судя по всему, уже в эту среду, 29 мая, свое обещание исполнит.
Возвращение Михо на Украину проходит накануне парламентских выборов. Это значит, что Саакашвили окажется в эпицентре политической борьбы прямо на выходе из самолета.
Издание «Страна» спрогнозировало, чем займется экс-президент Грузии, когда вернется на свою вторую родину.
Сценарий 1. Займется Порошенко
Петр Порошенко — главный антагонист Саакашвили. Экс-президент сначала позвал его работать на Украину и предоставил гражданство. Но потом из-за политических разногласий отобрал паспорт и всячески третировал — не пускал на Украину, кошмарил уголовными делами, бросал за решетку.
Таким образом, самый очевидный вариант поведения Михо — он займется вендеттой Порошенко, которого теперь не защищают ни спецслужбы, ни прокуроры, ни «ручные» радикальные активисты.
Линий, по которым Саакашвили может «достать» экс-президента, видится две.
Во-первых, это публичное давление на правоохранительные органы и суды — с требованием расследовать дела против Порошенко. Тем более, что подано уже немало заявлений, в частности, от юриста Андрея Портнова. Да и САП сама по себе возбудила дело против экс-президента.
У Михо на Украине осталось ядро последователей, вокруг которых могут с легкостью собраться те, кто поддерживал его на МихоМайдане и выступал за импичмент Порошенко. Этого уличного актива вполне хватит, чтобы создать «веселую жизнь» прокурорам или судьям, которые кладут под сукно дела на Порошенко.
А также самому Порошенко. Устраивая, например, акции у него под домом.
Во-вторых, Михо может рассчитывать на какие-то посты у Зеленского, которые позволят ему уже вполне официально заняться уголовным преследованием экс-президента (ранее ему даже прочили должность генпрокурора).
Как бы то ни было, противники Петра Порошенко на Украине с возвращением Саакашвили получают серьезного союзника, для которого месть бывшему президенту — вопрос глубоко личный и сверхценный.
И в этом плане его возвращение на Украину — четкий политический расчет для Зеленского.
По сути президент Зе может использовать Саакашвили также, как его в свое время использовал Петр Порошенко (когда они еще были дружны). Экс-президент натравил Михо тогда на Коломойского и на Народный фронт.
Сценарий 2. Поможет Зеленскому кошмарить остатки прошлой власти
Главная проблема президента Зеленского — это его беспомощность перед нынешним составом Верховной Рады, которая намерена саботировать все предложения Банковой.
Новый президент раньше намекал, что заставить парламент голосовать может «возмущенный народ». Но пока, судя по всему, своего «народа», способного быстро организоваться на митинг, у Владимира Зеленского нет.
А вот у Саакашвили есть не только народ (пусть, может быть, и не в большом количестве уже), но и «час та натхнення» заниматься на постоянной основе кошмариванием Рады, генпрокурора Луценко и прочих «ошметков» режима.
Позапрошлой осенью его сторонники буквально взяли Раду в кольцо, организовав прямо у входа в парламент МихоМайдан.
Кроме того, Зеленскому нужно побыстрее назначить своего генпрокурора и главу СБУ. Что может дать старт расследованиям против преступлений предыдущей власти.
В этом ключе возвращение Саакашвили Зеленским видится как «вундерваффе» против парламента и прочих структур, которые сковывают нового президента по рукам и ногам.
Тем более, что «Майдан против Рады», возможно, поможет и самому Михаилу Николозовичу пройти в парламент.
Сценарий 3. Депутатство Саакашвили
Помогая Зеленскому обуздать парламент, Михо может быстро возобновить и собственный политический проект, реанимировав свою партию «Рух новых сил».
Дальше ситуация может развиваться по двум направлениям.
Первое. Саакашвили берет «в осаду» Верховную Раду и обрушивается на засевшую там элиту.
Рейтинги его партии «Рух новых сил» растут, под ее знамена стекаются многие нардепы (например, Семенченко), и РНС проходит в Раду.
Тут все зависит от накала страстей, которого сможет добиться Саакашвили.
Учитывая, что теперь телеканалы могут вздохнуть свободнее и не бояться Порошенко, то акции Саакашвили будут освещаться шире, чем раньше. И за короткий срок «Рух» может нарастить рейтинг до 5%-го проходного барьера.
Второе. Михо помогает Зеленскому в давлении на парламент. Взамен он попадает в список «Слуги народа» и тоже проходит в Раду.
Сценарий 4. Война с Коломойским?
С Коломойским, которого молва связывает с Владимиром Зеленским, у Михо довольно сложные отношения. Которые колебались от любви до ненависти, а потом перешли на более деловые рельсы.
Сначала Саакашвили хвалил Коломойского за то, что тот спас Днепропетровск от сепаратизма. Потом начал обвинять его в попытке установить контроль над потоками в Одесской области, которой тогда рулил бывший президент Грузии.
Правда, накануне МихоМайдана, когда и Коломойский, и Саакашвили уже были «в опале» у Порошенко, они якобы встречались в Женеве. После чего Михо с боем прорвался на Украину и устроил МихоМайдан. Что было объективно выгодно Коломойскому, враждовавшему с Порошенко.
Какие отношения между олигархом и политиком сейчас?
Очевидно, что вряд ли Саакашвили мог получить назад гражданство Украины, если бы этому всерьез противился Коломойский.
Это видно по тому, сколько людей олигарха вошли в окружение Владимира Зеленского.
С другой стороны, на Коломойского сейчас идет большой накат со стороны Белого дома. Там его считают «криминальным персонажем». И требуют у Зеленского отдалить олигарха от себя.
И какую сторону в итоге выберет Саакашвили — пока непонятно. Но и недавно на Украине, и раньше в Грузии он довольно близко союзничал со структурами Сороса, которые оппонируют администрации Трампа. Поэтому пока Коломойскому беспокоиться, вероятно, нечего.
Но и давление Белого дома, где уже делают из украинского олигарха «врага № 1», с развитием предвыборной кампании в США будет лишь нарастать.
А значит и позиция Саакашвили, может поменяться. И он может начать кампанию «уберем Коломойского от власти и Зеленского».
Точно также как в 2015–2016 годах он вел кампанию «удалим Народный фронт от власти и Порошенко». Правда, чем потом закончилось, мы все прекрасно помним — войной Саакашвили уже с самим Порошенко.
Не исключено, что этим же закончится и на этот раз. И Зеленский из «хорошего и перспективного парня» в глазах Саакашвили вполне может быстро превратится в «марионетку и клоуна».
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Петухи, президент и бабушки
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Зеленский пожаловался МВФ на Раду
Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая провел встречу с экспертами миссии Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
«Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который выполняет свои обязательства», — подчеркнул Зеленский.
На встрече с миссией МВФ он отметил «затягивание с принятием реформаторских законопроектов» парламентом.
«К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от Фонда», — отметил президент.
Он сообщил, что его команда разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, «который вернет антикоррупционным органам важный инструмент для привлечения коррупционеров к ответственности».
«На этой неделе мы обязательно подадим в парламент этот законопроект и очень надеемся, что депутаты его примут. Но если этого не произойдет, это будет еще одним доказательством того, что это — нетрудоспособный парламент», — отметил Зеленский.
На встрече также присутствовали глава Национального банка Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова.
Глава НБУ отметил, что продолжение сотрудничества с МВФ является важным для поддержания финансовой стабильности на Украине.
«До конца текущего года наша страна должна заплатить более 5 миллиардов долларов по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов пока 19,3 миллиарда долларов, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств», — подчеркнул Смолий.
Представители МВФ заявили, что готовы продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной, как только после парламентских выборов будет сформировано новое правительство.
До этого будут постоянные консультации по формированию новой повестки дня реформ.
«Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку», — подчеркнул руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.
Он отметил, что досрочные выборы в Верховную раду являются новой возможностью для ускорения преобразований в стране.
Также руководитель миссии МВФ подчеркнул важность продолжения работы антикоррупционных институтов.
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На Украине обвинили Лукашенко «в самом страшном»
Киевская элита ни с того ни с сего накинулась на белорусского президента Александра Лукашенко. На Украине «облили помоями» лидера братской республики из-за того, что он ведёт конструктивный диалог с Россией.
В эфире украинского телевидения выступил экс-посол Незалежной в республике Беларусь Роман Бессмертный. Он признался, что никогда не считал Белоруссию стратегическим партнером, так как внешнеполитические шаги Минск выполняет по решению Кремля.
«Экономика страны, финансы страны управляются напрямую из Кремля, потому Лукашенко Кремлю нужен для того, чтобы с белорусов сдирать последнюю рубашку», — заявил Бессмертный.
Впрочем, такую точку зрения вполне обоснованно назвать очередным выпадом в адрес России. Неугомонные украинские русофобы уже не знают, за какую тему схватиться, чтобы уличить в самых страшных грехах Кремль. И на этот раз они воспользовались Лукашенко.
Между тем отношения России и Белоруссии не назовешь подчиняющимися. Конечно, как и любой другой партнер, каждая из сторон требует и хочет добиться от компаньона большего. Однако последние события на мировой арене подтвердили тот факт, что Лукашенко будет стоять за суверенитет своей страны до последнего.
Это связано и с решением о Союзном государстве, и с желанием Минска отказаться от российской нефти в пользу казахстанской, и резкая критика в адрес посла Михаила Бабича, и многое другое.
Отличным примером политической марионетки стал экс-президент Украины Петр Порошенко и другие представители киевской элиты. Необходимо вспомнить, как Порошенко бегал при каждом удобном случае к Дональду Трампу, а тот, мягко говоря, его не замечал.
К тому же за все президентство Порошенко Киев ни разу не пошел наперекор США. Как говорили американские политики, так украинские и действовали.
Так что высказывания в адрес Александра Лукашенко — это очередной повод киевской элиты продемонстрировать свое расположение к американцам. И если Владимир Зеленский не предпримет кардинальных решений во внешней политике, то подобные высказывания мы встретим еще не один раз.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
“Выделенные властями ЛНР беспроцентные кредиты оказали неоценимую помощь селу” – фермер
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Саакашвили снова украинец
Из сегодняшнего указа Зеленского:
3.Внесты с Указом Президента Украины от 26 июля 2017 № 196 « О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц » изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины.
https://www.president.gov.ua/documents/3292019-27229 – полный текст указа на украинском
Завтра Саакашвили возвращается на Украину.
Практически наверняка он тоже подаст судебный иск против Порошенко за незаконное лишение гражданства Украины и злоупотребление полномочиями и т.д.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Украинский шок: Люди Порошенко украли из СНБО все серверы с секретными данными и мониторы (+ФОТО, ВИДЕО)
Новоназначенный глава СНБО Украины Александр Данилюк был шокирован, придя на новое место работы — из ситуационной комнаты Совета нацбезопасности исчезла вся техника, включая серверы с секретными данными.
Чиновник сообщил, что прибыв в ситуационный кабинет в Администрации президента, он обнаружил пропажу всех мониторов, серверов и других технических средств. На обнародованном им видеоролике показана пустая комната с голыми стенами, в которой остались лишь ниши для больших экранов.
«Мониторов нет, серверов нет. Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти», — возмущается новый секретарь СНБО.
Данилюк также подчеркнул, что на серверах была секретная информация о заседаниях и решениях, принимаемых в ситуационной комнате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Специально для читателей «Русской Весны» мы добавили фотографии заседаний в ситуационной комнате СНБО, которые происходили совсем недавно под предводительством Порошенко.
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Пресс-конференция адвоката Порошенко
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