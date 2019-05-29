Новости Украины и Новороссии 29 мая 2019

Термин ХПП, он же Хитрый План Путина, не совсем верно применяется в случае Украины.

Просто потому, что эта территория не является не то, что пунктом этого плана, а даже подпунктом. Украина — не битва между западным и евразийским цивилизационными проектами.

Так, мелкая пограничная стычка, где доблестный солдат РККА из рогатки метко зарядил в шлем немецкому Гансу. А мог бы и голову отстрелить.

ВСУ и украинские патриоты до сих пор не могут дойти мыслительным аппаратом самой древней в мире цивилизации (протоукры, они же трилобиты), что Иловайский, Изваринский, Дебальцевский котлы — это были всего лишь шлепки крепким солдатским ремнём с медной пряжкой со звездой по неугомонной украинской подростковой заднице.

А могли ведь и голову снести по самые коленки. И хватило бы на это несомненно справедливое действо не более недели.

Вопрос в том, что это попросту не было нужно. Ни тогда. Ни сейчас. Российским танкистам понадобится меньше недели, чтобы пить смачну каву у Львовi, а местные панянки старательно бы копировали по передачам Киселёва и Скабеевой модный московский акцент.

Но зачем?

Украина попросту оказалась никому не нужна. Как объект. Как цель. Как ресурс. Как транзитный путь.

Сейчас её, как дохлую кошку, Европа и США увлечённо перебрасывают через забор, чтобы не платить за весь тот треш, угар и синагогу, что они устроили за пять лет. Ну, сейчас хоть это будет весело. На место трагического сивушно-помятого президентского персонажа пришёл комический персонаж.

Если всё же выделить мизерную часть большого геополитического Хитрого Плана Путина, который разворачивается сейчас и в Китае, и на Ближнем Востоке, и в Латинской Америке, и в Арктике…

И назвать эту мелкую часть Украинский Хитрый План Путина, то сейчас мы наблюдаем его завершение. Логичное. Эффективное. И абсолютно бесперспективное для самих политических украинцев.

Сейчас мы наблюдаем начало конца украинцев как нации — причём это происходит руками самих же украинцев — и они уже не смогут обвинить больше никого ни в холодоморе, ни в этноциде, ни в голодоморе, ни в византийской чуме, ни в большом ядрёном метеорите, который уничтожил все достижения древних протоукров-трилобитов.

Скорее уж Украина в УХХП (Украинский Хитрый План Путина) оказалась попросту катализатором глобальных геополитических химических реакций, которые давно уже назрели, но всё никак не могли начаться.

Вообще Украина как явление великолепно иллюстрируется анекдотом:

— Сколько нужно хохлов чтобы…

— Нисколько.

— Но я же не договорил…

— Хохлов нисколько ни для чего не нужно.

Украина и Пётр Порошенко, как главный актёр трагикомедии, великолепно справились со своей ролью — запугали нестабильностью, бандитизмом, национализмом, нацбатами, политическими узниками, массовыми убийствами, военными преступлениями, «билецкими», «ярошами», «вятровичами», «фарионами» Европу так, что та стала бояться остаться без энергоресурсов намного больше, чем обычных политических запугиваний США.

Даже если Дания будет до последнего подыгрывать США, всё равно завершение строительства «Северного потока — 2» произойдёт во второй половине 2020 года.

Что касается «Турецкого потока», то подводная часть его уже полностью завершена, 31 декабря, как и планировалось, российский газ уже поступит по «Турецкому потоку».

Турецкий поток обеспечит не только Турцию, но и страны Южной и Юго-Восточной Европы. А «Северные потоки» дадут необходимые мощности развивающейся индустрии Германии и даст её контроль над сопредельными странами.

Украина так качественно отыграла свою роль Дикого Поля и Руины, причём сама, без подсказок, без суфлёров — на одной только вековой «могутней нэнавысти до москалив, ляхив, жыдив» — что с завершением 2020 года сформируется энергетический треугольник Россия-Германия-Турция.

А посередине, в энергетической пустыне, остаётся Украина, да и Польша заодно — грустные, завывающие в ЕСПЧ, в ООН, ПАСЕ и ЮНИСЕФ, ГРИНПИС и Мировой ассоциации БДСМ.

Мнение их и раньше не особо учитывалось, а сейчас будет равняться примерно мнению коалы. Они сейчас, к сожалению, вымирают. Нет, только коалы. Польша и Украина ещё поживут.

Украина вообще, как мёртвый акробат на батуте — давно уже протухла, на всё равно весёлыми прыжками и неожиданными кульбитами продолжает радовать публику.

Украина послужила великолепным катализатором для того, чтобы Россия наконец-то занялась ВПК — и полностью перенесла его на свою территорию.

О чём просили и требовали военные ещё с самого начала нулевых годов — уж они, как профессиональные прагматики, хорошо знали цену украинкам — что на геополитической арене, что на трассе.

Сейчас, в 2019 году, можно бесконечно перечислять, какие производства полностью воссозданы на территории России, какие технологии снова стали доступны только России.

Например, российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине. И новые фрегаты будут обеспечены уже только российскими установками на «Сатурне».

Ещё в сентябре 2018 года вице-премьер РФ Юрий Борисов ласково помахал украинским незаменимым «небратьям» и сообщил, что Россия полностью закрыла вопрос замены украинских комплектующих для военной техники.

Он отметил, что «Сатурн», завод Климова и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) «полностью решили эти проблемы».

Даже ракетный двигатель РД-120, который украинцы считали своим невероятно ценным технологическим ресурсом и который много лет производился на Украине, теперь будет изготавливаться в России.

Южный Машиностроительный завод в Днепропетровске, которому не было аналогов во всём мире, прощается с вами и желает приятного полёта.

Тем более, что будет производится не украинская версия, а модернизированная РД-120К, в которой были продолжены разработки, которые начала Россия ещё в 1986 году.

Запорожская «Мотор-Сич» тоже скромно пристраивается в очередь за ЮжМашем и динозаврами. Самолеты-амфибии Бе-200 теперь будут оснащены не украинскими двигателями Д-436, а российско-французскими SaM-146.

Долгое время авиастроение, как военное, так и гражданское, зависело от продукции «Мотор-Сич», но времена меняются. Выпуск двигателей для Ан-148 освоил Таганрогский авиационный НПК им. Г. Бериева, для Як-130 — НПЦ «Салют», объединение «Климов» — для вертолетов семейства «Ми» и «Ка».

Причем «Климов» вообще построил новый двигателестроительный завод, стоимость которого превысила 17 млрд рублей.

А где «ЮжМаш» и «Мотор-Сич»? Там же, где «рухнувший Крымский мост», «Украина — вторая Франция», «после Евромайдана у всех будут европейские пенсии и зарплаты», «Украиной приедут руководить исключительно честные и высокопрофессиональные европейские чиновники, которые за пару лет поднимут экономику Украины и благосостояние украинцев до уровня Германии», «ВСУ проведут парад на Красной площади».

Хотя ещё в самом начале 2017 года было понятно, что никакого сухопутного коридора в Крым пробивать не будут. А у Крыма будет и мост, и железнодорожная ветка, и энергия, и газ.

27 декабря 2016 президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с территории материковой России. Запуск трубы Краснодарский край-Крым закрыл любые попытки шантажа Крыма по газу со стороны Украины.

При попытках шантажировать крымчан электроэнергией — а кроме шантажа украинская фантазия ни на что не способна, разве что на бомбардировки жилых кварталов — была уже 2 декабря 2015 года запущена первая нитка энергомоста 1-й очереди на 200 МВт.

Вторая нитка — 15 декабря 2015 года. К маю 2016 года были запущены ещё 2 нитки энергомоста 2-й очереди общей мощностью 400 МВт.

Балаклавская ТЭС была построена и выведена на полную мощность 470 МВт. Официальная церемония ввода в эксплуатацию состоялась 18 марта 2019 года. Таврическая ТЭС официально введена в эксплуатацию на полную мощность тоже 18 марта 2019 года — 470 МВт. Запланирована постройка Джанкойской ТЭС и Черноморской ТЭС.

А в это время грустные чубатые политические украинцы в обнимку с татарскими побратимами из «Хизб ут-Тахрир»* сидят на берегу и думают, какую бы ещё опору взорвать и как бы ещё напакостить неутомимым, практически всемогущим русским.

Долгое время представители украинской политической элиты бегали в Кремль и пытались продать подороже «сухопутный путь» в Крым — и никак не могли поверить, что их бесценная Украина никому больше не нужна, чего раньше никогда не было в истории.

И теперь им позволяется при дефиците ресурсов сожрать друг друга без особого внимания России.

А как долго мошенники мирового уровня и одновременно зубры мировой геополитики — и Бзежинский, и Сорос, и ряд других представителей западного мира — изо всех сил убеждали нас, что Россия без Украины не проживёт, что Россия без Украины не сможет стать империей, что Россия без Украины не сможет контролировать постсоветское пространство.

На улице 2019 год. Плод зреет. Результаты видны.

Россия не стала в очередной раз вливать ресурсы в бездонную чёрную дыру Украину — и выиграла.

А украинский участок ХПП существует, как мы уже убедились — и оказался на редкость прозорливым, прагматичным и выгодным для России.

Сейчас уже начался полноценный, обговорённый на самом высоком политическом уровне раздел Украины. Поляки выдают «карту поляка» в Галичине и на Волыни, венгры выдают паспорта в Закарпатье, активизировались румыны с паспортами на юге Украины. А Россия выдаёт российские паспорта гражданам ЛНР и ДНР.

Прямо сейчас на наших глазах идёт распад и раздел Украины между окружающими её государствами.

При этом забирается самый ценный ресурс — люди в наиболее активном экономически возрасте.

А Украина?

Да кому она нужна, эта Украина, сверхвеликая сверхаграрная держава? Будет Мексикой для Польши и России — поставлять дешёвую рабочую силу да радовать выступлениями КВНщиков из «95 квартала» в Верховной раде Украины.

Бесплатный цирк под боком — кто же от такого откажется. Тарапунька со Штепселем 7 дней в неделю 24 часа в сутки… А тут ещё главгетман Владимир Зеленский выступил за легализацию в стране марихуаны.

Скучно не будет.

Плод. Должен. Созреть.

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Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»

*Запрещенная в России террористическая организация