Новости Украины и Новороссии 15 августа 2020
- 14:32 “О Михаиле Грушевском. Типичная Украина”. Е.Ю.Спицын на канале Россия-24 в программе.
- 13:01 Новый антирекорд: Украина уверенно движется к 2 тыс. заболевших COVID-19 в сутки.
- 11:45 Освобожденный активист одесского Антимайдана: Донбасс обратно не вернется.
- 10:25 «Демонстративно отдали России!»: Зеленский обиделся на Лукашенко.
- 08:31 Украина «возмущена» обвинениями властей Белоруссии.
- 05:32 Западенец в шоке: российские песни стали причиной конфликта в автобусе на Украине.
- Вчера 21:23 Батька pacпял мальчика.
“О Михаиле Грушевском. Типичная Украина”. Е.Ю.Спицын на канале Россия-24 в программе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Новый антирекорд: Украина уверенно движется к 2 тыс. заболевших COVID-19 в сутки
Украина уверенно движется к показателю в 2 тысячи заразившихся коронавирусом за сутки. Сегодня прирост составил +1847 заболевших, и это третий антирекорд подряд.
С начала пандемии в стране заболели 89 719 человек, 2 044 из них умерли.
Только за последние сутки на Украине скончались 33 пациента с диагнозом COVID-19.
Выздоровели за всё время с начала эпидемии 47 430 человек.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на грани второй волны коронавируса и призвал более внимательно относиться к соблюдению мер безопасности и карантинных правил.
Больницы стремительно заполняются
В течение последнего месяца на Украине значительно выросло количество госпитализированных с тяжёлой формой COVID-19. На данный момент загруженность коек составляет 24%.
Об этом на брифинге в субботу, 15 августа, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
«Если брать все без исключения больницы, где готовы места для больных коронавирус, то загруженность у нас составляет 24%. Но это в целом по Украине.
Если брать те регионы, где мы сейчас фиксируем больше всего случаев заболеваемости в течение длительного времени, то в городе Киев загруженность составляет 52%, Ивано-Франковская область – 48,8%, Львовская – 52,8% загруженности коек, Черновицкая – 52,4%», — сообщил Степанов.
«Я вам приведу цифры, 15 июля у нас в больницах с COVID-19 находились 3 935 человек, а на сегодняшний день 5 754 человека. За месяц количество людей, которые одновременно лечатся в условиях стационара, +1819», — уточнил глава украинского Минздрава.
Такую статистику он охарактеризовал как «резкий рост».
Читайте также: «Лукашенко выбрал Россию» — зрада для МИД Украины
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Освобожденный активист одесского Антимайдана: Донбасс обратно не вернется
В конце 2019 года состоялся обмен пленными между Украиной и ЛДНР. На контролируемую Киевом территорию отправились 76 человек — военные, диверсанты, сторонники Украины из освобождённых от майдановцев территорий Донбасса, а в народные республики — ополченцы, сторонники Антимайдана из разных областей Украины, в том числе из Киева, Харькова, Одессы, Днепропетровска, всего — 124 человека. После нескольких лет за решёткой они оказались в ЛНР и ДНР, где стали строить новую жизнь.
Об украинской политике, ситуации на Донбассе и планах на будущее рассказал активист одесского Антимайдана, а теперь луганский журналист Денис Шатунов. Он был осужден на 10 лет за попытку убийства Сергея Ходияка, сторонника Евромайдана, на котором лежит ответственность за многочисленные убийства во время «одесской Хатыни» 2 мая 2014 года. Шатунов провёл четыре с половиной года в украинских застенках.
— Денис, как вам полгода жизни в Луганске, ЛНР? Какие впечатления в целом?
— На самом деле, крайне приятные. По украинскому телевидению рассказывают о террористах, чуть ли не о «Безумном Максе» на улицах. Но Луганская Народная Республика представляет собой, по сути, сформировавшееся государство. Работает юстиция, парламент, полиция, есть своя правовая система, жизнь идёт своим чередом. Со своими недостатками, плюсами, но вопрос в государственности, а она есть.
— Какие преференции дало вам правительство ЛНР?
— Была выплачена единоразовая материальная помощь. Предоставлено место в общежитии, всем обменянным. Сейчас решаются вопросы с предоставлением документов. В общем, конечно, золотых гор нет, но чем помогли, на том спасибо. Я в Луганске до войны был один раз, по сути, мне Луганск ничем не обязан, спасибо на том, что дали.
— Представляют ли ЛНР и ДНР собой единое целое?
— Геополитически, наверное, да. А практически нет. Здесь разные законы, разная конституция, разный уровень жизни, например. ДНР в этом плане — на несколько лет впереди. В конце концов, есть государственная граница, и ты просто так, пешком без документов, не пройдёшь.
— Как вы оцениваете Минские соглашения? Насколько они эффективно исполняются при президенте Зеленском?
— Минские соглашения ратифицированы Украиной, и в то же время ЛНР и ДНР. То есть сейчас это аксиома, необходимая к исполнению. Если кому-то соглашения не нравятся, то надо их расторгать на уровне парламентов.
Но лично моя точка зрения: они устарели и неэффективны. Они заключались в 2015 году, тогда это было актуально, война была, нужно было остановить кровопролитие любой ценой. Сейчас это привело к гуманитарной катастрофе, почти ни один пункт выполнен не был. Я жил почти 30 лет на границе с Приднестровьем. Я читал ваши публикации, Артём, и согласен: приднестровский формат, с разделением на отдельные корзины, гораздо более эффективен. Давайте отдельно экономику, отдельно «социалку», отдельно документы, отдельно обмены. Так мы сможем по шагам двигаться к решению вопросов.
— Теперь по Минску. Вы, как журналист, пишете по Белоруссии. Как вы оцениваете то, что сейчас там происходит?
— Сразу скажу свою мысль: Белоруссия не может быть миротворческой площадкой. Это страна — член Союзного государства, она союзник России, поэтому обязана выполнять союзнические соглашения — признать Крым, не выдавать ополченцев ЛДНР. Но вместо этого она заигрывает с Украиной. То есть нужно найти действительно нейтральную площадку.
Относительно митингов и протестов: люди имеют право на выражение своих мыслей, собирать акции. Мы в Одессе сами митинговали, потому что не принимали новую власть. События в Белоруссии лично мне Майдан не напоминают: Майдан ненавидел русских, призывал к крови, агрессии, нацизму. В Белоруссии, в принципе, этого нет, потому я считаю применение силы чрезмерным и неоправданным. Нужно идти на диалог.
— Как вы относитесь к украинской оппозиции — «Партии Шария», ОПЗЖ?
— Эти люди нас предали пару лет назад. Никто не заступился. Все рассказывали про единую Украину, а мы гнили в тюрьмах. Сейчас ОПЗЖ начала подавать признаки жизни — законы по Донбассу, против притеснения свободы слова. Шарий организовал несколько крупных митингов. В общем, я желаю успеха этим партиям в их борьбе и готов всячески поддержать. Но мы были оппозицией, которая стояла на баррикадах, сидела в тюрьмах, это совсем другой уровень.
— Считаете ли вы жизнеспособной идею Новороссии? Много ли общего, скажем, у Луганска и Одессы?
— Мы все русские люди, у нас одинаковый менталитет, сознательность, история. У нас гораздо больше общего, чем со Львовом, например. Но, конечно, есть разница. В Одессе больше ценят имперской период русской истории — Екатерину, Александра II и Александра III. Здесь же все, извиняюсь, помешаны на коммунизме, в Одессе к этому периоду несколько иное отношение. В Одессе культ экономической свободы, предпринимательства, мы были зоной порто-франко, здесь как-то люди вообще инертны по отношению к этому. Во-вторых, в Одессе православие является скрепляющим стержнем для русских людей, а на Донбассе считается нормальным быть атеистом. Это главное, что бросилось в глаза. Но в целом, повторюсь, региональные особенности — это нормально.
— Можно ли рассматривать всерьёз вопросы об автономии Донбасса в составе Украины?
— Нет, тут 6 лет уже строятся новые государства. Происходит паспортизация населения, раздаются как местные паспорта, так и российские. Сформирован серьёзный госаппарат, полиция, вооружённые силы. Расформирование всего этого займёт столько лет, приведёт к таким последствиям, что это будет новая война, а не новый мир.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
«Демонстративно отдали России!»: Зеленский обиделся на Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной провал украинской дипломатии — тихую передачу бойцов ЧВК, задержанных в Минске в конце июля, России, а не Украине.
«Несколько слов о важном. О тех самых „вагнеровцах“, демонах современной войны, которых правительство Беларуси отдало России.
На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях.
Во-первых, публично наговорить о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было.
А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к вмешательству как в дела Беларуси, так и в дела Украины — прежде всего Украины — демонстративный отдать третьей стороне.
Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий.
Бойцов частной военной компании „Вагнер“, которые недавно были задержаны на территории Беларуси, таки отправили в Россию. Несмотря на имеющиеся договоренности о сугубо юридическом и чисто объективном подходе к оценке этого дела.
Офис Генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных в Украину. Всем этим лицам, среди которых 9 украинских граждан, было обоснованно сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).
Белорусская сторона оставила обращение без ответа.
Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем. Но, к сожалению, этого не произошло.
Считаю такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, которое не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи.
Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что „вагнеровцы“ всё равно вернутся к своему привычному занятию — распространению войны.
Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти „вагнеровцы“ очень хорошо умеют.
Потому что они — это же об экспансионизме и насилии. Только о насилии.
Однако и сами „вагнеровцы“, и любые другие, чей бизнес, по их собственной характеристике, — смерть, должны понимать: все равно придется отвечать. Перед законом или уже сразу перед Богом — покажет время. Избежать ответственности никто не сможет».
Читайте также: Путин перешёл ко второму этапу плана по Донбассу, — Тука
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина «возмущена» обвинениями властей Белоруссии
В МИД Украины «возмущены» обвинениями президента Белоруссии Александра Лукашенко в дестабилизации ситуации в республике. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в пятницу, 14 августа, на сайте ведомства.
«МИД Украины выражает обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан Украины в организации, подчеркиваем, мирных протестов в связи с результатами президентских выборов», — указано в сообщении.
Отмечается, что доказательств слов лидера Белоруссии нет, тогда как против «вагнеровцев», которые «по благословению белорусских властей» возвращаются в РФ, их достаточно.
«Они (доказательства) были подробно изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск — чтобы преступники понесли справедливое наказание», — возмущаются в украинском министерстве.
Читайте также: «Лукашенко выбрал Россию» — зрада для МИД Украины
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Западенец в шоке: российские песни стали причиной конфликта в автобусе на Украине
На Западной Украине музыка в маршрутном автобусе стала причиной конфликта между лже-священником из «порошенковской церкви» из Прикарпатья и водителем, на чьей стороне оказались и пассажиры, которых скандалист назвал «коллаборантами».
Речь идет о настоятеле храма Святого Николая раскольничьей «ПЦУ» в городе Долина Ивано-Франковской области Романе Виннике, который сделал замечание водителю из-за игравшей в автобусе «российской попсы». В итоге священник-западенец был вынужден выйти из общественного транспорта около города Калуш, и самостоятельно добирался домой.
О случившемся шокированный потерпевший рассказал на своей странице в социальной сети.
«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в „бусе” играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше в с. Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — поделился Винник.
Он указал, что не смог сфотографировать водителя и номер автобуса, потому что у него разрядился телефон.
«Зато коллаборанты, которые там ехали (из Одессы) меня фотографировали как звезду. Ужас …. где мы живем… Просто представил, как трудно патриотам на востоке или в центре Украины. С нами Бог и Украина», — добавил в своем гневном посте западенский лже-священник.
Его пост вызвал множество возмущённых откликов среди его единомышленников.
«Это сейчас тут закономерность. Мне чуть один молодчик не „набил” за замечание», — пишет пользователь Алла Король.
«Не надо было выходить. Он не имел права выгонять. Но рейс можно вычислить. Пишите жалобу на перевозчика», — комментирует запись Ирина Бойчук.
Читайте также: «Встал на путь лжи»: Филарет отозвал подпись под решением о создании «ПЦУ»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Батька pacпял мальчика
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Зельца, уже, где только не посылают.
Зачем на Украине борются с коррупцией!
Одесское телевидение. Банда.
https://www.youtube.com/watch?v=zdVe-hncTrQ