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Технические неполадки на “Луне-25″

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"Роскосмос" уведомил, что при выходе на предпосадочную окололунную орбиту на российской автоматической станции "Луна-25" возникли технические неполадки.

Как отмечается в заявлении «Роскосмоса» в Telegram, сегодня в соответствии с программой полёта «Луны-25» в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту.

«В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить манёвр с заданными параметрами», — указывается в сообщении.

В настоящее время специалистами группы управления ведётся анализ ситуации.

Плановая посадка "Луны-25" на Луну должна состояться 21 августа. Надеюсь, обойдется и станцию смогут штатно посадить.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8577412.html
Метки: космонавтика, космос, луна, роскосмос, Россия, технологии
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