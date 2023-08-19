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Детство Ивана Грозного/ Александр Филюшкин и Егор Яковлев

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В очередной беседе с Егором Яковлевым доктор исторических наук Александр Ильич Филюшкин рассказал о детстве и отрочестве Ивана Грозного, его родителях и обстоятельствах, в которых рос будущих монарх.
#цифроваяистория #егоряковлев #александрфилюшкинци #ивангрозный

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r6DfEIWEvLs
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