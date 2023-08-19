Детство Ивана Грозного/ Александр Филюшкин и Егор Яковлев
В очередной беседе с Егором Яковлевым доктор исторических наук Александр Ильич Филюшкин рассказал о детстве и отрочестве Ивана Грозного, его родителях и обстоятельствах, в которых рос будущих монарх.
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