Что-то не так в этой фразе о Казани: «Славное одоление презлого сарацинского царства – предивной Казани» в «Казанской истории» 1564–1565 гг *. Почему Казань «предивная». Сначала думаешь, что это в смысле прекрасная, удивительная. Но тут явно знак равенства САРАЦИНСКАЯ= ПРЕЗЛАЯ = ПРЕДИВНАЯ. А вот, если Див-древнее божество «Змеев-Драконидов», то многое проясняется. Казань тут во власти Дивов. «Много раз и бывшие до него московские правители, предки его, великие КНЯЗЬЯ, поднимались и ополчались на казанцев, стремясь взять ЗМЕИННОЕ ГНЕЗДО их, город Казань, и изгнать их из отечества своего, Русской державы» (Казанская история) . Может «змеиное» гнездо в Казани здесь не зря упомянуто. Слово «Змея» тут встречается на каждом шагу.

* Дзен п.35 отредактирована автором для Ящика Пандоры. (см. Источники).

Див

Вот что о вышеупомянутых Дивах говорит википедия при наборе ключевого слова «Див» в «поисковике» Яндекса.

-«Дивы, вероятно, происходят от авестийских дэв, божеств, которые имеют то же происхождение, что и индийские дэвы (боги). Неизвестно, когда и почему прежние божества превратились в отвергнутых богов или даже демонов».

-«В некоторых случаях термин "див" сопоставляется с терминами "афарит", "шайтан" (дьявол) и "тагут" (идол), которые в исламской вере являются своего рода демонами»

-«Их описывают как обладающих телом, подобным человеческому, только гигантских размеров, с двумя рогами на голове и зубами, подобными бивням кабана».

-«Говорят, что они захватывают Деву, пытаясь заставить ее выйти замуж за дива. Некоторые из них имеют форму ЗМЕИ или ДРАКОНА с несколькими головами, чьи головы отрастают снова после убийства, сравнимые с Гидрой».

-«Они созданы Ариманом (дьяволом) вместе с колдунами и всем остальным, что является злом».

-«Див, которого также называют Дый, у древних славян считался небесным божеством, посылающим на землю священные дожди, что несли жизнь. В «Слове Святого Григория» Див описан как божество небесного света, а значит, он нёс свет и жизнь всему сущему».

-Див упоминается и в «Слово о полку Игореве» два раза.

1.«Збися Див

Кличет връху дерева

Велитъ послушати

Земли незнаемь».

2.«Уже снесеся хула на хвалу

Уже тресну нужда на волю

Уже врьжеся Див на землю».

Судя по стиху, Див забился крыльями, слетел с дерева и начал «вражиться» с пришельцами «Земли незнаемой».

-«Академик Д.С.Лихачев считал Дива половецким языческим божеством. В своей работе, посвященной анализу «Слова о полку Игореве» он указал: «В связи с этим отметим, что Див явно «чужой», а не русский бог, как и «тьмутороканский болван» (лингвистические исследования Гуларян, блог ЛАИ).

-«У древних греков этот персонаж трансформировался в Дзеуса-Зевса [Стоит вспомнить хотя бы знаменитое выражение: «Deus exe mahina» в котором слово «Deus» восходит к слову «Дий».], у персов (иранцев) – в Дэва, у ариев – в Дьяву, у кельтов – в Дису» (интернет).

ИТАК. Дивы-отвергнутые древние божества, превратившиеся в Демонов, шайтанов, дьяВолов (дух Вола), рогатых идолов с бивнями Кабана, подобные Змеям и Драконам с множеством, как у Гидры, голов и созданные Ариманом.

Вспомните, как назван Дракон на иконе Николо-Малицкого монастыря «Изгнание Злых Сил» Архангелом Михаилом (п. 17). На иконе Дракона зовут АРИЙ, как и Аримана. Вот с ними -«презлыми» и ассоциируется Казань у автора «Казанской истории», которых одолел Иван Васильевич (Грозный). «ПреДивная» тут значит «дьявольская» в превосходной степени- «предьявольская»-«предивная». А вот в славянской истории всё не так страшно. Осталось что-то и хорошее от веры в Дракона-Змея и в Дыя, в которого славяне тоже верили по-своему. Осталось слово «диво»-чудо, «удивительно» . Остались названия на местности Дивеево в Москве, с. Дий на Урале.

В «Казанской истории» описана борьба «праХристовой» веры (Москвы) с древней Змеиной верой в Дива. С ней пришли в Казань «сарацины» Сафа Гирея.

Сафа Гирей и Зелёный Змий.

Так кто же эти сарацины? Когда сарацины пришли в Казань, были бедно одетыми, но потом, отобрав у здешних купцов товары, стали одеваться в дорогие одежды и есть из серебряной посуды, а не из «плошек».

В «Казанской истории», судя по поведению в Орде в Казани «царя» Сафа Гирея и его войска, тут им ещё далеко до мусульманских обычаев-запретов на вино. Хотя свинину они уже не ели, потому что, по моей версии, кабан-свинья-Вепрь был тотем царевича Люцифера (Льющий Свет, автор), а он кумир «Змеев». Он на фреске «Изгнание Злых сил» сидит на коленях Дьявола. В «Казанской истории» написано, что и Московское воинство и «Сарацинское» воинство после боёв друг с другом просто упивались вином и многие валялись невменяемые без сил прямо на улице. Сафа Гирей тоже стал жертвой «Зелёного Змия». Пошёл после пития шатаясь, умываться к умывальнику, да упал и расшиб голову «до мозгов» и умер. Но, вероятнее всего, он был убит, потому что «до мозгов» вряд ли можно расшибить голову от падения. Конкуренты не дремали. Он был похоронен в мечети в Казани. Может от него и пошло выражение допиться до «Зелёного Змия». Вероятно, такое было прозвище самого Сафа Гирея-«Зелёный Змий». Он так и назван колдунами в этой летописи. Колдунов пригласили погадать на будущее, в этот момент из мечети из могилы Сафа-Гирея «вылетел с ним вместе на воздух ОГНЕННЫЙ ЗМЕЙ, и полетел на ЗАПАД, и скрылся из глаз. И поняли все, что случившееся означает: пришел конец их житию» (гл. 32). Ищите теперь этого «Змея» на Западе.

Сафа-Гирей был личностью большого масштаба, трижды он призывался на царство сарацинов в Казани и не давал спокойно жить Москве. Поэтому такая смерть врезалась в историческую память и стала именем нарицательным именно только в России, так как действие происходит в Казани.

А вот почему Змий «зелёный»? Или знамя сарацинов было зелёного цвета или от «зелея»-пороха. Вероятнее всего, Змей был Зелейный, а не Зелёный. Зелейными назывались пороховые склады или пороховые заводы. Зелёный Змий-это Огненный-пороховой Змей. Зелейный. Змеев-Драконов часто изображают с языком пламени в зубастой пасти. Он был сарацином, что можно толковать как «царя сын». А почему царя сын, потому что служил царю как сын.

Настораживает отсутствие описания внешности царя Сафы-Гирея (Сава Герея). Не соответствовал, наверное, «татаро-монгольскому» облику. Посмотрите на казанского царя Алекама в лицевом своде Ивана Грозного. Его с царицей выводят из Казани в ссылку в Вологду. Он по облику русский с рыжей бородой. Он с царицей в золотых венцах. Тут как будто русы воевали с руссами и у них были разные веры.

Появление Сафа Гирея

Появился Сафа Гирей после катастрофы пролёта и падения кометы в 1312 г. (версия автора). В 14- 16 веке Орда еле «очухалась» от этого и, как отмечают историки, была уже не та. В Казань пришли «остатки» Змеев-Драконидов -«сарацины» с «царём» Сафа Гиреем и заняли Казань. Это года 1524-1531, 1536-1546, июль 1546 - март 1549 и до взятия Казани в 1552 г. Иваном Грозным. Фактически Сарацинской (Змеиной) Казань пробыла 30 лет. Он пришёл с гаремом, пятой была совсем молодая жена пожилого Сафа Гирея- Сумбека дочь Заяцкого Ногайского князя Юсупа (в летописи у них титулы «царь» и «царица», никаких тут «ханов» нет и «татар» тоже). Юсуп «заяцкий», так как проживал за рекой Яик (Урал). Она стала на 5 лет царицей Казани после смерти Сафа-Гирея, а любила крымского царевича Кощака, который убежал от неё. Её жизнь подробно описана в Казанской истории. Закончила она свою жизнь почётным пленом в Москве, а потом у «мужа» Шигалея в Касимове. Шигалей её боялся, она чуть не отравила всех ядом и сидела там в Касимове в доме затворницей. Она была фанатичкой своей веры (в Дивов, автор). Её сын от Сафа-Гирея Мамш-Кирей был крещён Александром и приближен к Московскому двору.

Сарацины

Сейчас считается, что в «Казанской истории» речь идёт о якобы мусульманах, а оказалось о «сарацинах» и это военное сословие. Сарацины, явно искажённое русское слово «царя сыны» и веры они в Змея-Дракона и божество Дия-Дэва. ДЕМОНЫ. Если «сарацины»- «царя сыны», и титулы у них «царь», то это значит, что эта ветвь сарацинов имела в жилах «царскую кровь» от «Попа Ивана» (ИоАна) и «Ады» (от жён Ноя Ады и Селы-Луны произошли два конкурирующих мировых царских рода) и говорили они на двух языках-русском и сарацинском (тюркском). «Ады» в Персии говорили ещё на арабском. Сарацины-дали «ветку» мусульманства. Мусульманам от этих змеев досталась в наследство высокая культура магов-змеев-драконидов-Демонов, которая погибла в пламени кометы 1312 г. Остатки её обнаружили пришедшие на пепелище кочевые племена азиатов и приписали себе, может их предки когда-то служили им-Змеям и кое-что помнили о них.

Дивы-Дэвы был Мировой культ, он имел хождение на всей Евразии, в том числе и на Руси, КРОМЕ Московии, потому что, как оказалось, в книге Марко Поло Московия и Север- царь Поп Иван (Иоанн Предтеча, автор) на Ледовитом океане (Чукотка), были изначально «прахристианской веры», на карте Келлера написано, эти два центра родственники (обменивались невестами и женихами) были, вероятно, веры в Хриса-Солнце, но не Дивов.

Тайна происхождения сарацин (от Исава).

В «Казанской истории» открылась ТАЙНА происхождения и возникновения сарацин. Оказалось- это высшее военное сословие, они «добывали себе пропитание ОРУЖИЕМ» и служили ПРАВИТЕЛЮ. Они владели порохом, поэтому их военноначальник назывался «Огненный Змей». Но случилось так, что «солдаты» САМИ захотели стать царями, как Сафа Гирей.

Вот как о происхождении сарацин написано в «Казанской истории». «Случалось иногда, что правители наши побеждали казанцев, иногда же терпели от них еще БОЛЬШИЕ ПОРАЖЕНИЯ и не могли они никакого зла причинить АГАРЯНАМ, внукам Измаила, но более того – возвращались от них посрамленные, ничего не добившись.

Ибо ИЗНАЧАЛЬНО владели измаильтяне ВОЕННЫМ искусством, которому обучаются они с ДЕТСТВА, потому они и суровы так, и бесстрашны, и настойчивы бывают в боях с нами, смиренными. Праотцами своими – Исавом и гордым Измаилом – были они благословлены добывать себе пропитание оружием; мы (Москва) же ведем род от кроткого и смиренного праотца нашего Иакова, поэтому и не можем сильно сопротивляться им и часто смиряемся перед ними, как Иаков перед Исавом, и побеждаем их оружием крестным, ибо оно приносит нам победу над врагами нашими».

Как оказалось в библии***Авраам-общий предок «исмаильтян» (от Исава) и «москвичей» (от Якова).

Что сделали сарацины

«Те измаильтяне с помощью своего оружия одолели многие земли и насилие учинили над многими большими городами нашей страны, и захватили неожиданными набегами ОКРАИНЫ нашей ЗЕМЛИ РУССКОЙ. И поселились они на ней, и расплодились, и причиняли нам зло за умножение наших преступлений перед Богом» (Казанская история). Захватили они окраины земли Русской. И ходили на Москву. Естественно, Москве трудно было сопротивляться профессиональным военным- «обучаются они с детства». Как ни трудно пришлось Москве, но она победила «сарацин». Спасибо Ивану Грозному.

Агаряне

Если сарацины Агаряне, то прамать их Агарь. В библии*** сказано-от Агари произошёл великий народ. Род раньше шёл от матери, а не отца. «Согласно книге Бытия (Быт 16. 1-16; 21. 9-21), Агарь — служанка Сарры, которая, став наложницей ( её якобы подарил Аврааму фараон) Авраама, родила ему первого сына — Измаила». Считается, что наложницы это простые служанки. На самом деле в наложницы попадали знатные дочери (царевны) другого рода (считается она подарена «фараоном»). Они не имели звания ЖЕНЫ из-за отсутствия «царской крови» данного рода (Авраама), а вот Сара была «Жена». Дети наложниц не могли стать царями этого народа-но служить царю и быть приближённым к царю могли, так как имели в жилах кровь отца.

От сарацинской праматери Агари должна остаться мифическая Птица ГаРуда (Га Красная, автор). Или славянская птица Гагана-Гарафена, у которой было «молоко». «Гаруда описывается как царь птиц и фигура, похожая на воздушного Змея» (википедия). Уж не Крылатый ли это Змей Горыныч у славян. Он летает, значит, он птица, который как Див слетает с «дерева» на землю. От Агари и Исмаила ведут происхождение арабы и турки.

Художник Билибин.

Заключение

Читаю «Казанскую историю» и удивляюсь, что Москве мешало иметь такую же армию, как у сарацинов, только русскую. Почему сарацины с детства приучались к войне, а Москва нет. С удивлением узнаю, что воинские походы Москвы поручались крымским царевичам и казанцу Шигалею, присягнувшему Москве. Шигалей даже русский Свияжск построил для Москвы. А объяснение простое-для войны выращивалось специальное военное сословие-«царя сыны», с детства натренированные воевать (типа казаков)- в данном случае «сарацины» (искажённое тюрками «царя сыны»), которые служили Правителю. Поэтому Москва не имела больших войск, ведь Орда была и её армией. Но у них возник вопрос кому служить- "Великому Хаму" на Востоке или Москве.

Почему Москва так старалась пленённую знать «сарацинскую» ублажить, завлечь, угодить ей, носилась с ними, как с «писаной торбой»? И города вам пожалуем вместо Казани- только переходите на нашу сторону и веру христианскую. Города пожаловали на самом деле-Шигалею дали совр. Касимов (бывшая Мещёра). Кайбулу Иван Грозный, взял с собою в Москву, дабы служил он ему в Москве, и дал ему в вотчину город Юрьев Поволжский. Сына казанской царицы Сумбека Мамш-Кирея (крещённого АлексАндром) пристраивают в русскую московскую элиту. Сыновей казнённого крымского царевича Кощака и его жену приютили, дали образование сыновьям и всех перекрестили. После смерти Сафа Гирея 10 тыс. казанцев ушли в Москву. «И выехало казанцев в Москву, на Русь, до десяти тысяч».

Создаётся впечатление о «татарском» нашествии в Москву, ставя знак равенства между современными татарами и древними воинственными сарацинами. Но как они не совпадают ментально и обликом своим русским (Лицевой свод Ивана Грозного, см. выше). Ну не «тянут» никак современные «монголо-татары» на высшее воинское сословие «сарацинов», сколько бы фильмов о них не снимай и в какие бы их одежды не ряди. Нет у народов в подсознании священного трепета перед современными «монголо-татарами», как перед некой древней силой. А вот Руссия вызывает у Запада не просто трепет, а дикую ярость. И от Змеев-Драконидов-Дэвов и Дивов тоже веет древней магической силой, не вяжутся волшебные Дивы с татарами. По версии автора, история «монголов»-это история «прароссов». Они стали «монголами» от веры в своего кумира Единого Духа-Моно-Саваофа.

Саваоф

Когда читаешь «Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина, то бросается в глаза, что это славянская баллада. Это смутило многих историков (так написано в интернете). Тогда было принято решение пригласить хорошего «монголиста» и тот «отмонголил» всю поэму. Так создался миф о якобы этнических кочевниках в поэме, а на самом деле участники её предки «россов» (МонГо Улы).

История «Демонов» -это история пришельцев с Тихого океана двух групп- «иванов» и «прароссов»-«темучжинов» с примесью крови «Змеев». Они пришли на Русь с верой в «Змеев-Драконидов» с Ордой. В «Летописном своде Ивана Грозного 16 в.» их наименовали общим термином «татары» (упрощённое «тартар», Тар-Тихий океан). Когда в 1920 г вдруг Лениным мусульманская диаспора казанцев была переименована в татар (многие из них были против), тогда и возникла идея тождества двух разных народов. Так одним махом пера по указке западных историков историю древних «демонов» (дьяволов) отдали другому племени, а историю россов кочевникам.

Как сказано в «Казанской истории», в Казани жили малые болгары, черемиса (чернь), остяки, пришедшие сарацины, варвары-погАные (поросль праматери Анны) и ранее осевшие здесь русы. А вот «татар» в этот момент в «Казанской истории» нет. Вот те, кто из них был родственен руссам, и подались в Москву.

И высокородные Кощаки с Шигалеями были тоже не чужие Москве по крови. Даже имена их Шигалей (Сиг Алея) и его брата ГенАлея (Гена) говорят о принадлежности их по крови руссам «Попа Ивана» и служении их предков в Белой Орде, которым пришлось подчиниться власти «Демонов» и взять вторые «демонические» имена. Судя по окончанию имени, они принадлежали клану Алея (Алкеи-НикоЛаи в мифах Греции***). От них осталась русская фамилия Геничев, имя Алексей. Сигизмунды (Сиги Луны) популярны в Литве, Польше, в Западной Европе, это немецкое имя. У нас оно значит «сигануть»-стремительно убежать. Так стремительно Шигалей «сиганул» из Казани в Москву, когда казанцы захотели его убить, но не догнали. Они успели убить его брата «кроткого» Геналея.

Не могли безродные инородцы быть принятыми в элиту высокородных русских царей, там свято соблюдался принцип «царской» крови-«ивановской»-русской, какова и была в части элиты «сарацинов».

ВЕРСИЯ.

Не было никакого «монголо-татарского ига», а была борьба двух цивилизаций Драконов-Змеев (ДеМонов) и Славян («Соловян»-росов-русов), описанная в мифах*** как Война Богов. При Иване Грозном война была закончена, «Дракон-Змей» был изгнан.

«Казанская история» нам открывает глаза на происхождение сарацин. Сарацины оказались воинским сословием, служившим царю. Их специализация была ВОЙНА, поэтому их натаскивали с детства (как Ахиллеса), а «белая кость» не воевала, а осуществляла светскую гражданскую власть (это хорошо описано у Марко Поло), военную выполняли «служилые» сарацины. Они так и назывались по-русски «Царя сыны». А почему по-русски.

- Потому что в начале ИСТОРИИ (1000-1098), на первом этапе была первоначальная Держава Попа Ивана (он Лев) и вся Евразия подчинялась ему и называлась «Руссия» (п.1, 7). Один её центр был в Царьграде на Охотском море (Камбалу) и второй в Москве. Военные были преданы царю и главное родственны ему, то есть были кровниками Попа Ивана-«названными» сынами -«Царя Сыны». Они нанимались на службу и у них был русский язык общения и вера в Хриса- Солнце. Но вне Москвы в Руссии была и другая вера в Тельца и Дыя.

-Параллельно в Мидии на Южном Урале и в Персии (Иран) существовали «царства» происхождением от праматери Ады. У них была вера в Дракона-Змея. При власти Попа Ивана из-за крови Змеев быть в русской элите они не могли, а войти в воинскую элиту могли. Темучжин (Тёмный Месяц-Чингисхан) тоже пришёл служить Попу Ивану. Темучжин по отцу «Змей» (от Ады) и «росс» по матери Луны-Месяц.

-Но всё поменялось, когда к власти пришёл «Мировой Змей». И тогда наступает второй этап истории. К власти приходят «Змеи-Дракониды» Мидии. Они происхождением от рода Ады. Они поклонялись Змеям-Драконам в подземельях и начали распространять этот культ везде, строить храмы и внедряться во все элиты. Вот остаток этого храма в Захедане в Иране, уцелевший после пролёта тут кометы 1312 г., как напоминание об архитектуре тех древних времён. К русскому языку прибавляется сарацинский (тюркский), арабский. Центром становится Мидия (Южный Урал, Арал).

-Этот процесс перехода на веру Змеев происходит и в державе Попа Ивана. Ивана свергает «названый сын» Темучжин. Он «змей»-«демон» по отцу. Он убивает Ивана («Усекновение головы Иоанна Предтечи») и «белая кость» «иванов» бежит в Москву.

Москва

Там в Москве появляется Белый город и Катай в Кремле и династия «Васильичи»-предки Ивана Грозного. Как воспоминание о самой первой Древней Дивной Красной Руси, строится собор Василия Блаженного (Покрова Богородицы), построенный в том древнем стиле Змеев-Драконидов. Он стоит отдельно от Кремля на самом высоком месте. Именно здесь находилась самая древняя Русь Дивов. Именно здесь в раскопках можно найти самые древние артефакты «красной» Москвы. А в Кремле находились царство от Белой Орды Попа Ивана. А раньше до появления Кремля, всё пространство было занято Красной Москвой, там царя звали «Моикс» («Сказание о Словене и Руссе»). Когда Саин-Злат –Джучи-Александр-Ас (п.34) пришёл на Русь у него должна была появиться ставка в Московской области в Александровской слободе и она тоже называлась по-русски «СеРай» (он пришёл из Рая-Охотского моря), то есть «Серая», искажённое тюрками на Сарай. Там протекает одноимённая река Серая****. Происхождение многих, как считают, тюркских слов, оказалось русское, в том числе и слово «сарай» (се рай).

Белая Орда

Белое войско Ивановой державы лишается «Белого» царя и начинает служить Темучжину. Это Геналеи и Георгий Жор (Марко Поло). В Орде появляется «тюрскский» язык и арабский.

Это подтверждает Марко Поло. Он говорит, что «Белая Орда» (от Попа Ивана) до 1298 г. была поделена на 2 части. Одни «Аргуны» были «христиане», а другие «чёрные» (тёмные-Тёмного Месяца, когда Луна в затмении-Серп) «покрасивей» на вкус Марко Поло, были «Магометанской» веры (веры в Змея, главные колдуны которых назывались МАГАМИ автор). Русы своих колдунов называли Волхвами, а на Западе их называли Магами. В книге Марко Поло, вероятно, слово «покрасивей» неправильно понято при редактировании, должно быть «красные». Должны быть «белые» и «красные» Аргуны.

Столкновение двух вер

И вот, когда победили Демоны-Змеи-Дракониды, воинственное сословие сарацинов стало претендовать на власть в Москве и на смену веры Хриса на Дива. Столнулись лбами две веры Змея и Хриса. Пришлось Москве как- то собраться, чтобы победить сарацинов, воспитанных воинами с рождения, и перекрестить в свою веру. И победили, привлекая на свою сторону бывших «белых» военных Попа Ивана (Георгия Жора-6-го потомка Попа Ивана), Шигалея. Когда «белые» служили у Змеев, то меняли имена на «змеиные»-тюркские и имели ДВОЙНЫЕ имена-одно русское и второе «змеиное»(тюркское). Например, по версии автора, у Джучи-Аса (Жёлтого)- Саина1 было имя Александр, а прозвище Злат (золотоволосый), поэтому его Орда называлась Золотою Ордой. Но происхождение они имели русское. Джучи «наследник меркитского плена» и рождён не от Темучжина –отец из «иванов», а мать «Бортэ» («Пчела») из «россов». Вот их и привлёкли на свою сторону Москва и Роса-Луна (Рюрики).

-На третьем этапе в войну против Дракона вступает Роса-Луна (Рюрики). Она царит на Севере. Потом вытесняет «Драконидов-Змеев» из Руси, внедряется в русскую династию (Романовы). «Змеи» проигрывают и уходят на Запад. Так появляется Российская Империя и новая вера-христианская. «Луне-Росе» помогла комета 1312 г, которая сожгла царство Змея-Дракона, Персию, Натолию (Турцию)-они превратились в Ад в буквальном смысле этого слова и, поэтому в 16 веке появляются только остатки Орды «змеев» Сафа Гирея.

Поскриптум.

Столько веков прошло, а ненависть проигравших «драконидов-змев» Запада не утихает. Мудрые народы окрест молча наблюдают, как «белые братья тают» в войнах как снег, потихоньку прибирая к рукам историю Россов-Руссов. Высокородных мировых «царей» и великих «драконидов» превращают в безродных кочевников и отдают историю другим племенам. Земли России переименовывают («дерусифицируют»)- землю россов на Амуре переименовывают в Еврейскую область и т.д. На арену истории выходят «самозванцы» и вытаскивают «Дивов» и «Демонов» из забвения.

Заключение.

Если читать только первоисточники, летописи самые ранние, древнерусские, былины и сказки, много тайн откроется.

Статьи на «Дзен. Галина Тонких»

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть 1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 г.

25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г. Автор Тонких Г.Л.

* «Казанская история. Библиотека литературы Древней Руси, т.10» (интернет).

«простирающеся на полунощие до Вяцкие земли и до Пермьския (север), а на полудень – до половецкихъ предел» (юг).

**Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к «Книге о разнообразии мира» Марко Поло.

Марко Поло «Книга о разнообразии мира».

*** Так как Роса была последним победителем в Войне с «Драконидами-Змеями», то её история самая новейшая. Это мифы «Древней Греции». Поэтому в мифах находятся все вышеперечисленные герои истории её эпохи. Поэтому можно ссылаться на мифы. Эта же история повторена в библии. Версия автора.

****Ящик Пандоры. 77. Александровская слобода и Сериф древнегреческий. Созвездие отца Персея Трета Треугольник. От 31.05.2021г.