Главная » Видео, Здрава

Как жить без болезней. Алексей Орлов

29 0

Семинар Алексея Орлова «Почему у славяно-русов не было врачей и докторов?» на «Фестивале здоровья и долголетия 2023», который проходил с 22 по 30 июля 2023 в Подмосковье, между Дмитровом и Сергиев Посадом.
А кто же был на Руси до вторжения западной цивилизации?
Целители, знахари, ведуны, костоправы, лекари, травники, чародеи…
Вы знаете, что обозначают эти слова?
Как Вы думаете, можно ли жить, не болея?
Что для этого нужно понимать и делать?

Ссылка на это видео https://youtu.be/E3Ik8yMS-C0

Быть ДОБРУ!
#Какжитьбезболезней #алексейорлов #Почемууславянорусовнебыловрачейидокторов #семинар #Фестивальздоровьяидолголетия #2023
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
https://bastyon.com/slavradio?ref=PNoR5LNLAZP3VGiNcK2wn4xxAFT6yQAMqj
https://rutube.ru/channel/23938023/
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=E3Ik8yMS-C0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Родовая нить. Как жить без страхов (первая встреча 2016 лета)
Без вмешательства и финансирования Западом гражданская война в России не могла состояться
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
Тараканьи бега Екатерины Великой.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru