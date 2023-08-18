Как жить без болезней. Алексей Орлов
Семинар Алексея Орлова «Почему у славяно-русов не было врачей и докторов?» на «Фестивале здоровья и долголетия 2023», который проходил с 22 по 30 июля 2023 в Подмосковье, между Дмитровом и Сергиев Посадом.
А кто же был на Руси до вторжения западной цивилизации?
Целители, знахари, ведуны, костоправы, лекари, травники, чародеи…
Вы знаете, что обозначают эти слова?
Как Вы думаете, можно ли жить, не болея?
Что для этого нужно понимать и делать?
Ссылка на это видео https://youtu.be/E3Ik8yMS-C0
Быть ДОБРУ!
#Какжитьбезболезней #алексейорлов #Почемууславянорусовнебыловрачейидокторов #семинар #Фестивальздоровьяидолголетия #2023
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
https://bastyon.com/slavradio?ref=PNoR5LNLAZP3VGiNcK2wn4xxAFT6yQAMqj
https://rutube.ru/channel/23938023/
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.