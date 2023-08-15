Ночные удары по Украине. 15.08.2023
На 5-20 подтверждены прилеты в следующих областях:
- Днепропетровская
- Запорожская
- Волынская
- Хмельницкая
- Львовская
- Черкасская
- Винницкая
плюс прилеты в Славянско-Краматорской агломерации.
Среди пораженных объектов – территория "Южмаша" и аэродром в Староконстантинове, где базируются бомбардировщики Су-24, запускающие крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP.
В Ровенской области сообщалось о работе ПВО, но прилеты пока не подтверждались.
В целом, один из наиболее мощных ударов за последние недели.
а ведь можно разом и навсегда убрать все аэродромы (их же не сотни),особенно в указанных областях,где мы не собираемся искать братьев..А можно было навсегда обесточить ж/д дороги ,особенно там же и не говорить об этом двадцать раз ,как о подвиге .И можно было разбомбить все тоннели в Прикарпатье навсегда -пусть роют сами новые-именно по ним идет все наземное вооружение.Никак не получат разрешение США??или Абрамовича..Читаю,теща Абрамовича Е.Жукова путешестваует на яхте с Мердоком 92 летним..Хочу на яхту ,хоть маленькую,а приходиться каждый день собирать помидоры,кабачки,фасоль,сушить яблоки -всего тьма в этом году,после теплого дождя и всего -то у меня по 5кустиков,на моей одной сотке.
МАРИНЕ
На Минском море (Заславском водохранилище) есть яхт-школа (дети моих знакомых там занимаются). Цены вполне демократичные, если не брать практику на Средиземном море.
На роль Насти Рыбки из Бобруйска, надеюсь, Вы не претендуете)) Хотя… Попробуйте разместить объявление на соответствующем сайте (чем чёрт не шутит!)