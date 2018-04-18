Новости Украины и Новороссии 18 апреля 2018

В общем, в надцатый раз Украина озвучивает свои хотелки по Донбассу, только на этот раз от лица Авакова. Однако хотелки не стоит увязывать с реальностью. Ниже объясню почему.

Итак, перед своей рабочей поездкой в США, Арсен Борисович решил озвучить издательству «Украинская правда» свой план по возвращению неподконтрольных территорий Донбасса в состав Украины под длинным названием «Тактика мелких шагов, которым аплодируют все».

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Пожалуй, и я поаплодирую с бурными овациями.

В общем, Аваков думает, что, цитирую: «после захода „голубых касок”, с нашей стороны должен зайти некий гражданин с украинским флагом — украинская юстиция. Он заходит в ближайший райсовет, водружает там украинский флаг и проводит выборы в местные советы по украинскому закону. Таким образом, мы имеем возможность поставить легитимную власть, избранную по нашему законодательству», — сказал Аваков.

«Донбасские рабы»

Однако он так же отметил дальнейшее поражение в правах местного населения, на некий переходный период. То есть, запретить избирать центральные органы власти Украины.

Ну, здесь ничего не изменилось. Мы как были людьми низкого сорта, так ими и остались. А сам переходный период не закончится никогда, поскольку Восточная Украина всегда голосует неправильно, и вообще смотрит не в ту сторону. Поэтому нас допускать к выборам категорически нельзя. Рабы вообще не имеют права голоса.

В общем, «План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и „голубые каски”, и украинские пограничники.

Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону», — пояснил Аваков.

Дальнейший план предусматривает амнистию и «охоту на ведьм».

Разумеется, что это не так озвучивалось, но именно так выглядит в свидомой голове Авакова. Он заявил, что Украине придется принять закон «о коллаборантах», который определит статус каждого человека, живущего на оккупированных территориях. То есть, «Официально установить, что он такой же гражданин Украины, как и все остальные», — пояснил он.



Но Аваков не пояснил, каким образом намерен «разделять стадо на козлов и овец». Разумеется, что большинство попадут под амнистию и будут дожидаться своей «ласковой украинизации», пока в города не завезут партии националистов, стукачей и прочих аниматоров власти.

Привозные аниматоры непременно будут кошмарить народ и вести дознания на предмет их политических предпочтений. Методы ничем не отличаются от методов гопников. Примерно так: «Есть немного сепаратизма? А если найду?».

О последствиях вы знаете, только эта гопота не боится полиции. И беря во внимание наш донецкий характер, уличных столкновений не избежать. А если учесть наличие оружия в массах, то гражданская война не прекратится, а всего лишь перейдёт в партизанскую фазу.

Вместе с заводилами в Донбасс конечно же завезут все украинские блага: платную медицину, кастрированное образование, пенсионную реформу и декоммунизацию под названием «Ленинопад». Так же в придачу экспортируются цены на коммуналку, и конечно же безвиз (куда же без него). Хотя, не факт. Возможно, что колорады вообще не достойны чести ездить по Европам.

Еще один пункт «плана Авакова» — выделение крупных средств на восстановление Донбасса чтобы обеспечить его развитие «опережающими темпами». По его замыслу, они должны идти из госбюджета и от международных доноров.

Украинская разруха придёт в Донбасс

Но наблюдая за «стремительным» развитием инфраструктуры в Украине, концепция вообще не предполагает восстанавливать Донбасс. Чего говорить о подконтрольных Киеву территориях, на восстановление которых уже не раз выделялись средства от тех же международных доноров и госбюджета.

Справедливости ради замечу, что данные обязательства на себя давно взяли «коллаборанты» и «террористы», которых собирается наказывать Аваков. А его головорезы лично принимали участие в уничтожении наших городов.

И как я говорил: все эти планы-хотелки, никак не касаются реальности, потому что, Арсен Аваков лично инициировал встречу с журналистами «Украинской правды», чтобы поговорить о войне и пояснить свою позицию.

«Добрый жест», странным образом был сделан Аваковым в преддверии начала предвыборной президентской компании, что говорит о самопиаре и о привычных для украинцев предвыборных обещаниях.

Так же стоит учитывать, что после данного интервью, Аваков повёз свой план в США, где его возможно примут к сведению и предложат России в качестве очередного мирного предложения.

Возможный ответ России

Россия же в свою очередь, естественно откажется от подобного плана, ведь приняв предложение она заочно подпишет капитуляцию. Отказ от предложения даст Вашингтону повод обвинять Москву в неготовности мирного урегулирования.

Думаю, что это и есть цель Авакова и всей партии войны на Украине, к которой и относится сам Аваков. Здесь он делает выстрел помноженный на 4. Во-первых, он рекламируется как мироносец. Во-вторых, показывает американцам свою значимость и пользу. В-третьих, эта концепция не противоречит канонам современной Украины. И в-четвёртых, он остаётся свояком в националистических кругах.

Ведь не зря Аваков назвал свой план «Тактика мелких шагов, которым аплодируют все». Аплодируют как минимум четверо — народ, националисты, власть и американцы.

Думаю, что аплодировать не станут только в России и в Республиках. Да и вообще, Аваков просто взял и заново изобрёл велосипед. Во многом он просто изменил пункты «Минска» в пользу Украины. Практически ничего принципиально нового придумано не было.

И если на то пошло, вопрос мирного урегулирования находится вне компетенции министра внутренних дел. Куда и зачем он полез? К тому же, многое из того что он наговорил, в нормальной стране тянет на показания. Хотя бы потому, что поражение в правах — уже нацизм.

Всё что демонстрирует Аваков, похоже на полный бреда. Пока в Киеве не поймут, что кроме народа Донбасса им говорить не с кем, никаких дел не будет. Ни Америка, ни Европа ничего не решат.

Алексей Гумилёв, для Русской Весны

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