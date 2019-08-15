Сводки от ополчения Новороссии 15 августа 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Ситуация на линии боевого соприкосновения значительно обострилась. Так, за прошедшие сутки противник шесть раз нарушил режим прекращения огня.

На славяносербском направлении по приказу командира 14 отдельной механизированной бригады Войченко обстрелам из гранатомётов различных видов и крупнокалиберных пулемётов подверглись районы населенных пунктов Сокольники и Желобок.

На дебальцевском направлении боевики 30 отдельной механизированной бригады по приказу преступника Гараза обстреляли из крупнокалиберного пулемёта район н. п. Нижнее Лозовое.

На попаснянском направлении по приказу военного преступника Богомолова боевики 72 бригады ВСУ подвергли обстрелам из станкового противотанкового гранатомёта и стрелкового оружия район н.п. Золотое-5.

Читайте также: Стала известна принадлежность истребителя НАТО, приблизившегося к борту Шойгу

Украинские каратели продолжают целенаправленные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры.

Так, вчера, игнорируя условия перемирия, за две недели до начала учебного года, когда подготовительные мероприятия к учебному периоду в полном разгаре, оккупанты подвергли варварскому обстрелу общеобразовательную школу № 4 в н. п. Золотое-5 (Михайловка).

К счастью, на этот раз жертв удалось избежать.

Также было повреждено жилое домостроение по адресу: ул. Корчагина, 44. Мы требуем от международных наблюдателей немедленно вмешается в происходящее и добиться от украинской стороны соблюдения перемирия!

С целью ведения разведки и корректировки огня украинские боевики в нарушение минских договорённостей активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения.

Благодаря слаженным действиям подразделений ПВО НМ ЛНР за вчерашний день было сбито четыре БЛА ВСУ, которые вели разведку и корректировку огня по населённым пунктам республики: «Фантом-4» в районе н. п. Калиновка, «Спектрум» в районе н. п. Весняное, «Mavic pro» в районе н. п. Калиново и БЛА типа «Крыло» в районе н. п. Донецкий.

Потеряв возможность корректировать огонь, противник прекратил стрельбу и после 15.00 обстрелы позиций Народной милиции и населенных пунктов Республики прекратились.

Читайте также: Раскрыта сеть ЦРУ, готовившая мятеж в Киргизии (ФОТО)

Также отмечается отсутствие обстрелов с начала текущих суток. Противник продолжает использовать перемирие с целью перегруппировки сил и средств в зоне карательной операции.

Так, нашей разведкой отмечено прибытие 10 самоходных гаубиц «Гвоздика» в район н. п. Рубежное, размещение зенитно-ракетного комплекса «Оса» на территории жилого домовладения в н. п. Попасная, а также размещение боевых машин пехоты в районах н. п. Муратово, Станица Луганская, Орехово-Донецкий, Крымское и Счастье.

Командование оккупационных сил даже не пытается скрыть факты нарушения взятых на себя обязательств по выполнению условий перемирия.

Так, оккупанты официально подтверждают, что подорвавшийся на собственной мине 10 августа снайпер национальной гвардии Романенко выполнял боевую задачу, то есть пытался совершить подлое убийство во время перемирия!

Украинская пропаганда преподносит его смерть как геройскую, забывая упомянуть об условиях перемирия и о том, что от его пули могли погибнуть мирные жители Республики!

Читайте также: Избиение и унижение «атошника» блогером: новый поворот в деле (ВИДЕО)

С 1 августа силами и средствами МЧС Республики было сделано всё возможное для скорейшего восстановления моста через р. Северский Донец, разрушенного ещё в 2014 году подразделениями украинских карателей во время отступления.

На сегодняшний день все необходимые работы проведены, местность очищена от взрывоопасных предметов, проведены вырубка деревьев и дополнительная проверка периметра.

Представители СММ ОБСЕ осуществляли постоянный мониторинг хода разминирования местности и отметили выполнение в полном объёме взятых на себя обязательств со стороны ЛНР.

Мы надеемся на благоразумие украинской стороны, которая до настоящего времени так и не выполнила свою часть договора. Мы требуем от украинской стороны приступить к выполнению взятых на себя обязательств!

Читайте также: Мощные «взрывы» в Луганске: стали известны подробности (ФОТО)