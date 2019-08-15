Сводки от ополчения Новороссии 15 августа 2019
- 08:39 Огненное «перемирие»: последствия ночного удара ВСУ по Горловке.
- 08:22 «Каждый день двухсотые как с конвейера»: штаб оккупантов сообщает о потерях.
- 03:36 ПВО ЛНР лишила карателей четырёх единиц техники за сутки: сводка с фронта (ВИДЕО).
- Вчера 23:07 Командир “Призрака” о ситуации на Донбассе.
- Вчера 21:24 ДНР: 5 лет со дня обстрелов Краеведческого музея.
- Вчера 20:30 СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по окраинам Горловки (ФОТО).
Огненное «перемирие»: последствия ночного удара ВСУ по Горловке
В результате ночного обстрела украинскими оккупантами посёлка Зайцево на севере Горловки сгорел дом по адресу ул. Полетаева 138.
Об этом «Русской Весне» сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.
«Зайцево, ночной обстрел, Полетаева 183. Прямое попадание. Дом сгорел. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Как сообщала «Русская Весна», штаб оккупантов сообщил о гибели военнослужащего по итогам минувших суток.
Напомним, Горловка и пригороды находятся под огнём ВСУ со вчерашнего вечера: несколько домов пострадали вчера вечером в ходе обстрела послёка шахты имени гагарина и Зайцево.
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«Каждый день двухсотые как с конвейера»: штаб оккупантов сообщает о потерях
Пресс-центр штаба «ООС» сообщил о гибели военнослужащего. Место и обстоятельства не уточняются. Причиной гибели названы «вражеские обстрелы».
Украинские оккупанты заявляют, что за минувшие стуки режим прекращения огня был нарушен 13 раз. Обвиняют они Армию ДНР и в использовании запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Основными направлениями обстрелов в штабе «ООС» названы Пески, Лебединское, Гнутово, Водяное и Николаевка.
Как сообщала «Русская Весна», вчера ВСУ нанесли удар по окраинам Горловки — в 18:30 был обстрелян поселок шахты имени Гагарина, повреждён жилой дом.
«Подробностей пока нет, следим за развитием ситуации. Однако, либо раньше так не освещали, либо реально жесть пошла какая-то… каждый день двухсотые и трехсотые, как с конвейера», — пишут авторы Telegram-канала «Черговий ООС» (дежурный по ООС — прим. РВ).
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ПВО ЛНР лишила карателей четырёх единиц техники за сутки: сводка с фронта (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Ситуация на линии боевого соприкосновения значительно обострилась. Так, за прошедшие сутки противник шесть раз нарушил режим прекращения огня.
На славяносербском направлении по приказу командира 14 отдельной механизированной бригады Войченко обстрелам из гранатомётов различных видов и крупнокалиберных пулемётов подверглись районы населенных пунктов Сокольники и Желобок.
На дебальцевском направлении боевики 30 отдельной механизированной бригады по приказу преступника Гараза обстреляли из крупнокалиберного пулемёта район н. п. Нижнее Лозовое.
На попаснянском направлении по приказу военного преступника Богомолова боевики 72 бригады ВСУ подвергли обстрелам из станкового противотанкового гранатомёта и стрелкового оружия район н.п. Золотое-5.
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Украинские каратели продолжают целенаправленные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры.
Так, вчера, игнорируя условия перемирия, за две недели до начала учебного года, когда подготовительные мероприятия к учебному периоду в полном разгаре, оккупанты подвергли варварскому обстрелу общеобразовательную школу № 4 в н. п. Золотое-5 (Михайловка).
К счастью, на этот раз жертв удалось избежать.
Также было повреждено жилое домостроение по адресу: ул. Корчагина, 44. Мы требуем от международных наблюдателей немедленно вмешается в происходящее и добиться от украинской стороны соблюдения перемирия!
С целью ведения разведки и корректировки огня украинские боевики в нарушение минских договорённостей активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения.
Благодаря слаженным действиям подразделений ПВО НМ ЛНР за вчерашний день было сбито четыре БЛА ВСУ, которые вели разведку и корректировку огня по населённым пунктам республики: «Фантом-4» в районе н. п. Калиновка, «Спектрум» в районе н. п. Весняное, «Mavic pro» в районе н. п. Калиново и БЛА типа «Крыло» в районе н. п. Донецкий.
Потеряв возможность корректировать огонь, противник прекратил стрельбу и после 15.00 обстрелы позиций Народной милиции и населенных пунктов Республики прекратились.
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Также отмечается отсутствие обстрелов с начала текущих суток. Противник продолжает использовать перемирие с целью перегруппировки сил и средств в зоне карательной операции.
Так, нашей разведкой отмечено прибытие 10 самоходных гаубиц «Гвоздика» в район н. п. Рубежное, размещение зенитно-ракетного комплекса «Оса» на территории жилого домовладения в н. п. Попасная, а также размещение боевых машин пехоты в районах н. п. Муратово, Станица Луганская, Орехово-Донецкий, Крымское и Счастье.
Командование оккупационных сил даже не пытается скрыть факты нарушения взятых на себя обязательств по выполнению условий перемирия.
Так, оккупанты официально подтверждают, что подорвавшийся на собственной мине 10 августа снайпер национальной гвардии Романенко выполнял боевую задачу, то есть пытался совершить подлое убийство во время перемирия!
Украинская пропаганда преподносит его смерть как геройскую, забывая упомянуть об условиях перемирия и о том, что от его пули могли погибнуть мирные жители Республики!
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С 1 августа силами и средствами МЧС Республики было сделано всё возможное для скорейшего восстановления моста через р. Северский Донец, разрушенного ещё в 2014 году подразделениями украинских карателей во время отступления.
На сегодняшний день все необходимые работы проведены, местность очищена от взрывоопасных предметов, проведены вырубка деревьев и дополнительная проверка периметра.
Представители СММ ОБСЕ осуществляли постоянный мониторинг хода разминирования местности и отметили выполнение в полном объёме взятых на себя обязательств со стороны ЛНР.
Мы надеемся на благоразумие украинской стороны, которая до настоящего времени так и не выполнила свою часть договора. Мы требуем от украинской стороны приступить к выполнению взятых на себя обязательств!
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Командир “Призрака” о ситуации на Донбассе
Командир 14-го отдельного мотострелкового батальона "Призрак" майор Алексей Марков (позывной "Добрый") о ситуации на Донбассе и вопросах войны и мира.
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ДНР: 5 лет со дня обстрелов Краеведческого музея
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СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по окраинам Горловки (ФОТО)
Украинские войска сегодня в 18:30 обстреляли поселок шахты имени Гагарина в Горловке.
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В результате обстрела зафиксировано повреждение кровли жилого дома по адресу: ул. Артиллеристов, д. 82», — отметили в ведомстве.
По данным представительства ДНР, противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов со стороны шахты «Южная» в оккупированном Дзержинске.
Глава администрации Горловки Иван Приходько предоставил «Русской Весне» фотографию поврежденного дома и сообщил, что под обстрел попал также поселок Зайцево.
«Прилет по адресу: улица Рыбалко, 214. Вылетели стекла, посечена крыша. Хозяйка не пострадала, обстрел продолжается», — отметил он.
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ВСУ каждый день убивают жителей Донбасса, а ПВО ЛНР Сбивает их беспилотники.Очевидно, поступил приказ от командования не стрелять в своих братьев. Что касается двухсотых в войсках Украины, то новый укрокомандующий сформировал армию из новых заключённых, которые убивают друг-друга в пьяном угаре и воообще, дезертируют.