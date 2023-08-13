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Про увольнения военкомов

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Про увольнения военкомов.

1. Массовые чистки военкомов на Украине в первую очередь направлены на то, чтобы восстановить выполнение плана по насильственному призыву в армию, так как ресурс добровольной мобилизации давно исчерпан и в ВСУ получается загонять лишь насильно, при этом намеченные показатели не выполняются.

2. Невыполнение связано не только с тем, что люди бегут или прячутся от ВСУ, но и с тем, что всю систему сверху донизу поразила коррупция и часть потенциальных призывников просто откупается, зачастую отдавая последнее, в результате чего военкомы выглядят просто грабителями, которые доводят людей до нищеты и забирают на мясо тех, кто не может откупиться.

3. При этом, подобные военкомы, перебивают бизнес самой шайки Зеленского, которая организует спокойный выезд за рубеж кооптированным членам банды и тем, кто хорошо заплатил, что подтверждается многочисленным поездками "слуг народа" за границу при действующих запретах. По сути, система военкоматов замкнула часть откупных денег на себя и они проходят мимо общака шайки Зеленского.

4. Разумеется, чистку среди военкомов попытаются представить как борьбу с коррупцией и наведение порядка. Но по факту, речь идет о том, чтобы попытаться увеличить набор пушечного мяса, как того требуют США и НАТО, а также о замыкании финансовых потоков связанных с откупом от мобилизации на общак шайки Зеленского. Сама система как была предельно коррумпированной (в чем шайка Зеленского самостоятельно расписалась), так и останется. При этом для обычных украинцев она была, есть и останется ярким примером тезиса "Коррупция – убивает". Хотя в случае с Украиной, это конечно же не первопричина происходящего ужаса, а один из вторичных поражающих эффектов евромайдана.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8563352.html
Метки: война на украине, Зеленский, коррупция, мобилизация, Украина
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