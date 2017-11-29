Россия Штатам: нужна свобода слова? Заблокируйте «Миротворец»!

Американским властям пришелся не по нраву «зеркальный» ответ России на преследование Белым домом телеканалов RT и Sputnik. Прозвучало много слов о защите свободы слова, нарушениях, якобы допущенных российскими властями и несчастной доле россиян, лишенных информации, транслируемой американскими СМИ. При этом Госдеп ранее проигнорировал запрос МИД России с призывом прикрыть работу украинского сайта «Миротворец».

Экстремистский сайт, на котором размещаются, в том числе и персональные данные журналистов, как украинских, российских, так и западных, не просто свободу слова ставит под сомнение, но и жизнь людей, попавших в его базу данных. Американские журналисты, к слову, там тоже присутствуют, но власти США почему-то игнорируют сей факт, и спокойно смотрят на то, как «Миротворец» переезжает на американские серверы.

Ну, это не наша проблема, но вот не мешало бы сотрудникам Госдепа в следующий раз прежде подумать, а уже потом делать какие-либо заявления. Кроме того, критика российского закона об иноагентах бессмысленная затея. Москва предупреждала: не накаляйте обстановку! Не послушались…

Но раз Госдеп так ратует за соблюдение свободы слова, то почему бы не начать с себя хотя бы на этот раз? Взять и прикрыть украинский сайт, удалить контактные данные журналистов с интернет-ресурсов? Уже комитет защиты журналистов в Нью-Йорке выступил с критикой «Миротворца», а послы стран G7 выразили обеспокоенность в связи с его работой. Немало…

«Миротворец» выгоден только киевскому режиму, сводящему счеты с неугодными гражданскими активистами и журналистами, в том числе американскими. Госдеп же пытается отделаться пустыми заявлениями, критикуя Россию и навязывая нам свои антироссийские СМИ. Мол, терпите молча нашу наглость, но не смейте покушаться на западную пропаганду?

Именно что пропаганду. Цензура в США есть, а вот свободы слова не имеется. Телевидение и СМИ монополизированы, встроены в несколько крупных холдингов (Time Warner, News Corporation, The Walt Disney Company, Viacom/CBS Corporation и Comcast/NBCUniversal), контролирующие медиа-пространство и в США, и за его пределами.

Так формируется правильная картина мира. И все они к тому же аффилированы с властью, которой рулят корпорации, скрепленные с Белым домом еще и родственными связями. Под контролем у них и социальные сети. Американцы боятся выражать свои взгляды, не совпадающие с традиционными установками, чтобы не лишиться работы или того хуже.

Стоит вспомнить и про увольнение в июле 2010 г. старшего редактора CNN из отдела по Ближнему Востоку Октавии Накср. В своем микроблоге в Twitter она выразила сожаление по поводу смерти духовного лидера ливанских шиитов.

Свобода слова, напомню, право человека свободно выражать свои мысли. Журналисты уже выразили и что в итоге? Преследования, увольнения… Вот такая она свобода слова в Штатах, любителях критиковать других, а под своим носом не замечающих откровенного беспредела.