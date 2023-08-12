Тирания свободы: радикальный протест, как инструмент глобализма
Протестное движение 1968 года, проходившее под антикапиталистическими лозунгами, на самом деле стало стимулом к развитию неокапитализма. Именно в это время были заложены и опробованы методы использования молодежных протестов для достижения глобалистских целей. Восьмая лекция Андрея Ильича Фурсова из цикла «Мир асимптоты» в рамках Института Перспективных Исследований для клуба «Картина Мира».
Полная версия без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/hcremg-dtv
Предыдущий выпуск “Контркультура как оружие консьюмеристского капитализма”. Андрей Фурсов https://www.youtube.com/watch?v=l7N80tNwS3g&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
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