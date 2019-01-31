Кто такой Хуан Гуайдо
12:18. 31 января 2019 Просмотров - 391 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Отличный и богатой фактологией материал о том, кто такой Хуан Гуайдо и как на протяжении десятилетий готовились активисты для текущей попытки государственного переворота в Венесуэле.
Хуан Гуайдо – продукт десятилетнего проекта, который курируют тренеры смены режима в Вашингтоне. Выдавая себя за борца за демократию, он провел годы на переднем крае жестокой кампании дестабилизации.
До рокового дня 22 января менее одного из пяти венесуэльцев слышали о Хуане Гуайдо. Всего несколько месяцев назад 35-летний Гуайдо был малоизвестным персонажем в крайне маргинальной политической группе, тесно связанной с жестокими актами уличного насилия. Даже в своей собственной партии Гуайдо был фигурой среднего звена в Национальном собрании, в котором преобладает оппозиция, которая в настоящее время находится под ограничениями в соответствии с конституцией Венесуэлы. Но после одного телефонного звонка от вице-президента США Майка Пенса Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы. Назначенный Вашингтоном лидером своей страны, ранее неизвестный житель политического дна был выведен на международную арену как избранный США лидер страны с крупнейшими в мире запасами нефти.
Следуя Вашингтонскому консенсусу, редакционная коллегия New York Times приветствовала Гуайдо как «заслуживающего доверия соперника» Мадуро с «освежающим стилем и видением продвижения страны вперед». Редакция Bloomberg News приветствовала его стремление к «восстановлению демократии», а Wall Street Journal объявил его «новым демократическим лидером». Тем временем Канада, многочисленные европейские страны, Израиль и блок правых латиноамериканских правительств, известные как "Группа Лимы", признали Гуайдо законным лидером Венесуэлы.
Хотя Гуайдо, казалось, материализовался из ниоткуда, на самом деле он был продуктом более чем десятилетнего усердного ухода со стороны лабораторий правительства США по смене режимов. Наряду с группой правых студенческих активистов, Гуайдо был взращен, чтобы подорвать социалистически ориентированное правительство Венесуэлы, дестабилизировать страну и однажды захватить власть. Хотя он был незначительной фигурой в венесуэльской политике, он потратил годы, тихо демонстрируя свое достоинство в залах власти Вашингтона.
«Хуан Гуайдо – персонаж, созданный для этих обстоятельств», – сказал «Серой зоне» Марко Теруджи, аргентинский социолог и ведущий летописец венесуэльской политики . «Это логика лаборатории – Гуайдо похож на смесь нескольких элементов, которые создают персонажа, который, честно говоря, колеблется между комичным и тревожным".
Диего Секера, венесуэльский журналист и колумнист отдела расследований Misión Verdad, согласился: «Гуайдо более популярен за пределами Венесуэлы, чем внутри, особенно в элитной "Лиге Плюща" и вашингтонских кругах», – отметил Секера «Серой зоне», – «он там известен , как и ожидалось, он правый и считается верным основному курсу».
В то время как Гуайдо сегодня продается как лицо демократического восстановления, он провел свою карьеру в самой жестокой фракции самой радикальной оппозиционной партии Венесуэлы, позиционируя себя в первых рядах одной дестабилизационной кампании за другой. Его партия была широко дискредитирована в Венесуэле, и частично считается ответственной за ослабление некогда сильной оппозиции. «Эти радикальные лидеры имеют не более 20 процентов в опросах общественного мнения», – пишет Луис Висенте Леон, ведущий социолог Венесуэлы. По словам Леона, партия Гуайдо остается изолированной, потому что большинство населения «не хочет войны. «То, что они хотят, это решение».Но именно поэтому Гуаидо был выбран Вашингтоном: он не должен вести Венесуэлу к демократии, а развалит страну, которая в течение последних двух десятилетий была оплотом сопротивления гегемонии США. Его маловероятный взлет сигнализирует о кульминации двухлетнего проекта по разрушению мощного социалистического эксперимента.
Ориентация на «тройку тирании»
После победы Уго Чавеса на выборах в 1998 году Соединенные Штаты боролись за восстановление контроля над Венесуэлой, которая обладает огромными запасами нефти. Социалистические программы Чавеса, возможно, перераспределили богатство страны и помогли вывести миллионы из бедности, но они также принесли ему мишень на спине. В 2002 году правая оппозиция Венесуэлы ненадолго вытеснила Чавеса от власти с поддержкой и признанием США, прежде чем военные восстановили его президентство после массовой мобилизации населения. При всех администрациях президентов США Джорджа Буша и Барака Обамы Чавес пережил многочисленные заговоры с целью убийства, прежде чем скончался от рака в 2013 году. Его преемник, Николас Мадуро, пережил три покушения на его жизнь.
Администрация Трампа немедленно подняла Венесуэлу на вершину списка целей смены режима в Вашингтоне, назвав ее лидером «тройки тирании». В прошлом году группа национальной безопасности Трампа попыталась завербовать военнослужащих для организации военной хунты, но это усилие не удалось.
Согласно правительству Венесуэлы, США также участвовали в заговоре под кодовым названием «Операция Конституция», чтобы захватить Мадуро в президентском дворце Мирафлорес; и другой, под названием "Операция Армагеддон" , чтобы убить его на военном параде в июле 2017 года. Чуть больше года спустя изгнанные лидеры оппозиции пытались и не смогли убить Мадуро с помощью беспилотных бомб во время военного парада в Каракасе.
За более чем десятилетие до этих интриг группа правых оппозиционных студентов была отобрана вручную и подготовлена элитной академией подготовки по смене режима, финансируемой США, чтобы свергнуть правительство Венесуэлы и восстановить неолиберальный порядок.
Тренинг от группы "революция на экспорт" для посева семян "цветной революции"
5 октября 2005 года, когда популярность Чавеса достигла своего пика и его правительство планировало масштабные социалистические программы, пять венесуэльских «студенческих лидеров» прибыли в сербский Белград, чтобы начать подготовку к восстанию.
Студенты прибыли из Венесуэлы благодаря Центру прикладных ненасильственных действий и стратегий или CANVAS. Эта группа финансируется в основном через "Национальный фонд за демократию", проект созданный ЦРУ, который выступает в качестве основного инструмента правительства США по содействию смене режимов; также она финансируется через ответвления, такие как Международный республиканский институт и Национальный демократический институт международных отношений. Согласно просочившимся внутренним электронным письмам из Stratfor, разведывательной фирмы, известной как «теневое ЦРУ», «CANVAS», возможно, также получил финансирование и поддержку ЦРУ во время борьбы с Милошевичем в 1999/2000 годах».
CANVAS является дочерней компанией Otpor, сербской протестной группы, основанной Срджей Поповичем в 1998 году в Белградском университете. «Отпор», что в переводе с сербского означает «сопротивление», был студенческой группой, которая получила международную известность и продвижение на голливудском уровне, мобилизовав протесты, которые в конечном итоге свергли Слободана Милошевича.
Эта небольшая группа специалистов по смене режима действовала в соответствии с теориями покойного Джина Шарпа, так называемого «Клаузевица ненасильственной борьбы». Шарп работал с бывшим аналитиком Агентства военной разведки полковником Робертом Хелви , чтобы зачать стратегический проект, который использовал протест как форму гибридной войны, нацелив его на государства, которые сопротивлялись однополярному доминированию Вашингтона.
"Отпор" на MTV. 1998-й год.
«Отпор» был поддержан Национальным фондом за демократию, USAID и Институтом Альберта Эйнштейна. Синиша Сикман, один из главных кураторов «Отпора», однажды сказал, что группа даже получила прямое финансирование от ЦРУ.
Согласно просочившемуся электронному письму от сотрудника Stratfor, после того, как Милошевич ушел от власти, «дети, которые руководили "Отпором", выросли, надели костюмы и разработали CANVAS… или, другими словами, группу "революции на экспорт", которая сеяла семена для других "цветных революций". Они все еще привязаны к финансированию США и в основном передвигаются по всему миру, пытаясь свергнуть диктаторов и автократические правительства (то есть те правительства, которые США не любят)".
Stratfor сообщил, что CANVAS «обратил свое внимание на Венесуэлу» в 2005 году, после обучения оппозиционных движений, которые вели операции по смене режимов в интересах в НАТО в Восточной Европе.
Контролируя учебную программу CANVAS, Stratfor изложил свою программу действий повстанцев на поразительно прямолинейном языке: «Успех ни в коем случае не гарантирован, и студенческие движения – это только начало того, что может быть многолетним усилием, чтобы вызвать революцию в Венесуэле, но сами тренеры – это люди, которые оттачивают свои зубы на «мяснике Балкан». У них безумные навыки. Когда вы увидите, как студенты пяти венесуэльских университетов проводят одновременные демонстрации, вы узнаете, что обучение окончено и настоящая работа началась».
Рождение «смены режима». «Поколение 2007»
«Настоящая работа» началась два года спустя, в 2007 году, когда Гуайдо окончил Каракасский католический университет имени Андрея Белло. Он переехал в Вашингтон, округ Колумбия , чтобы поступить на обучение по вопросам управления в Университете Джорджа Вашингтона, где он учился под руководством венесуэльского экономиста Луиса Энрике Беррисбейтии, один из ведущих латиноамериканских неолиберальных экономистов. Беррисбейтия – бывший исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ), который более десяти лет проработал в венесуэльском энергетическом секторе при старом олигархическом режиме, свергнутом Чавесом.
В том же году Гуайдо помог возглавить антиправительственные митинги после того, как правительство Венесуэлы отказалось продлить лицензию Радио-Каракас TV (RCTV). Эта частная станция сыграла ведущую роль в перевороте 2002 года против Уго Чавеса. RCTV помогло мобилизовать антиправительственных демонстрантов, сфальсифицировало информацию, обвиняющую сторонников правительства в актах насилия, совершенных членами оппозиции, и запретило проправительственные репортажи во время переворота. Роль RCTV и других принадлежащих олигархам станций в управлении неудачной попыткой государственного переворота была зафиксирована в известном документальном фильме «Революция не будет транслироваться по телевидению» .
В том же году студенты взяли на себя ответственность за срыв конституционного референдума Чавеса о «социализме 21-го века», который обещал «установить правовую основу для политической и социальной реорганизации страны, предоставив прямую власть организованным общинам в качестве предпосылки для развития». новой экономической системы». Из протестов вокруг RCTV и референдума родилась специальная группа поддерживаемых США активистов нацеленных на смену режима. Они называли себя «Поколение 2007».
Тренеры Stratfor и CANVAS этой ячейки определили союзника Гуайдо – либертарианского политического организатора по имени Йон Гойкоэчееа – в качестве «ключевого фактора» для победы над конституционным референдумом. В следующем году Гойкоэчеа был награжден за свои усилия премией Милтона Фридмана от "Института Катона" за продвижение свободы, наряду с призом в 500 000 долларов, который он быстро вложил в свою политическую сеть.
Йон Гойкоэчеа
Фридман, конечно же, был крестным отцом печально известных неолиберальных "Чикагских мальчиков", которые были ввезены в Чили лидером военной хунты Аугусто Пиночетом для осуществления политики радикальной жесткой экономии в стиле «шоковой доктрины». А "Институт Катона" – это либертарианский мозговой центр в Вашингтоне, основанный братьями Кох, двумя главными донорами Республиканской партии, которые стали агрессивными сторонниками правых по всей Латинской Америке.
Wikileaks опубликовал в 2007 году электронное письмо американского посла в Венесуэле Уильяма Браунфилда, направленное в Государственный департамент, Совет национальной безопасности и Южное командование Министерства обороны, в котором хвалит «Поколение 2007 года» за то, что оно «заставило президента Венесуэлы, привыкшего определять политическую повестку дня, реагировать». Среди «новых лидеров», которых определили Браунфилд, были Фредди Гевара и Йон Гойкоэчеа. Он приветствовал последнюю фигуру как «одного из наиболее красноречивых защитников гражданских свобод студентов».
Радикальные венесуэльские кадры, заполненные наличными от либертарианских олигархов и структур правительства США, вывели свою тактику «Отпор» на улицу вместе с новой версией логотипа группы, как показано ниже:
«Гальванизировать общественные беспорядки… чтобы воспользоваться ситуацией и обернуть ее против Чавеса»
В 2009 году молодежные активисты «Поколения-2007» организовали свою самую провокационную демонстрацию, когда они снимали штаны на дорогах общего пользования и придерживаются провокационной тактики партизанского театра, изложенной Джином Шарпом в его руководствах по смене режима. Протестующие мобилизовались против ареста союзника из другой новомодной молодежной группы под названием JAVU. Эта крайне правая группа «собрала средства из различных источников в правительстве США, что позволило ей быстро завоевать известность как бескомпромиссное крыло оппозиционных уличных движений», согласно книге академика Джорджа Чикариелло-Махера «Создание коммуны».
Хотя видео протеста недоступно, многие венесуэльцы определили Гуайдо в качестве одного из его ключевых участников. Хотя утверждение не подтверждено, оно, безусловно, правдоподобно; Протестующие с голыми ягодицами были членами внутреннего ядра "Поколения 2007", к которому принадлежал Гуайдо, и они были одеты в свою торговую марку Resistencia! Венесуэльские футболки, как показано ниже:
Это та задница, которую Трамп хочет установить в Венесуэле?
В том же году Гуайдо по-другому показал себя публике, основав политическую партию, чтобы захватить недовольство против Чавеса, которую культивирует его "Поколение 2007 года". Называемая "Народной волей", она возглавлялась Леопольдо Лопесом, правым пожарным, получившим образование в Принстоне и активно участвующим в программах Национального фонда поддержки демократии, и избраного мэром района в Каракасе, который был одним из самых богатых в стране. Лопес был представителем венесуэльской аристократии, непосредственно произошедший от первого президента своей страны. Он также был первым двоюродным братом Тора Халворссена, основателя американского правозащитного фонда, который де-факто является рекламным магазином для антиправительственных активистов, поддерживаемых США, в тех странах, которые Вашингтон преследует для смены режима.
Хотя интересы Лопеса четко совпадали с интересами Вашингтона, американские дипломатические телеграммы, опубликованные Wikileaks, высветили фанатичные тенденции, которые в конечном итоге приведут к маргинализации "Народной воли". В одной телеграмме Лопес был назван «разделяющей фигурой в оппозиции… часто ее называют высокомерной, мстительной и жаждущей власти». Другие подчеркивали его одержимость уличными столкновениями и его «бескомпромиссный подход» как источник напряжения с другими лидерами оппозиции, которые мешали единству оппозицию и участию в демократических институтах страны.
Леопольдо Лопес с женой.
К 2010 году «Народная воля» и ее иностранные покровители предприняли попытку использовать самую сильную засуху в Венесуэле за последние десятилетия. Массовая нехватка электроэнергии поразила страну из-за нехватки воды, которая была необходима для питания гидроэлектростанций. Глобальный экономический спад и снижение цен на нефть усугубили кризис, вызвав недовольство населения. Stratfor и CANVAS – ключевые советники Гуайдо и его антиправительственных кадров – разработали шокирующе циничный план, чтобы вонзить кинжал в сердце боливарианской революции. Схема зависела от вероятного на 70% краха электро-системы страны уже в апреле 2010 года. «Это может быть переломным моментом, поскольку Чавес мало что может сделать, чтобы защитить бедных от отказа этой системы», – говорится во внутренней записке Stratfor. «Это, вероятно, повлечет за собой активизацию общественных беспорядков таким образом, что ни одна оппозиционная группа никогда не сможет их создать самостоятельно. В этот момент оппозиционной группе лучше всего воспользоваться ситуацией и направить ее против Чавеса и удовлетворить потребности протестующих».
К этому моменту венесуэльская оппозиция получала ошеломляющие 40-50 миллионов долларов в год от правительственных организаций США, таких как USAID и Национальный фонд за демократию, согласно отчету испанского аналитического центра Института FRIDE. Она также имела огромные средства, которые можно было извлечь из ее собственных счетов, которые в основном находились за пределами страны. Хотя сценарий, предусмотренный Статфором, не осуществился, активисты партии «Народная воля» и их союзники отбросили любые претензии на ненасилие и присоединились к радикальному плану дестабилизации страны.
На пути к насильственной дестабилизации
В ноябре 2010 года, согласно электронным письмам, полученным венесуэльскими службами безопасности и представленными бывшим министром юстиции Мигелем Родригесом Торресом, Гуайдо, Гойкоэчеа и несколько других студентов-активистов, приняли участие в секретном пятидневном тренинге в отеле, «Fiesta Mexicana» в Мексике. Заседания велись специалистом «Отпора», тренером по смене режима в Белграде при поддержке правительства США. По сообщениям, эта встреча получила благословение Отто Райха, фанатично настроенного против Кастро кубинского изгнанника, работавшего в Государственном департаменте Джорджа Буша, и у бывшего правого президента Колумбии Альваро Урибе. На встречах, как отмечалось в электронном письме, Гуайдо и его коллеги-активисты разработали план свержения президента Уго Чавеса путем создания хаоса из-за длительных вспышек уличного насилия.
Три главы нефтяной промышленности – Густаво Торрар, Элиджио Седеньо и Педро Бурелли – предположительно покрывали счет в размере 52 000 долларов США для проведения встречи. Торрар – самопровозглашенный «правозащитник» и «интеллектуал», чей младший брат Рейнальдо Товар Арройо является представителем в Венесуэле частной мексиканской нефтегазовой компании Petroquimica del Golfo, которая имеет контракт с венесуэльским государством.Седеньо, со своей стороны, – беглый венесуэльский бизнесмен, который попросил убежища в Соединенных Штатах, а Педро Бурелли – бывший руководитель JP Morgan и бывший директор национальной нефтяной компании Венесуэлы Petroleum of Venezuela (PDVSA). Он покинул PDVSA в 1998 году, когда Уго Чавес пришел к власти и входит в консультативный комитет Программы лидерства Латинской Америки Джорджтаунского университета.
Бурелли настаивал на том, что электронные письма с описанием его участия были сфабрикованы, и даже нанял частного детектива, чтобы доказать это. Следователь заявил, что записи Google показывают, что электронные письма, которые якобы принадлежали ему, никогда не передавались.
Тем не менее, сегодня Бурелли не скрывает своего желания увидеть, как нынешний президент Венесуэлы Николас Мадуро был свергнут – и даже волочен по улицам и изнасилован штыком, как ливийский лидер Муаммар Каддафи был при поддержке ополченцев НАТО.
Бурелли связался с «Серой зоной» после публикации этой статьи, чтобы уточнить его участие в истории с «Fiesta Mexicana».
Бурелли назвал встречу «законной деятельностью, которая произошла в отеле под другим именем» в Мексике.
На вопрос о том, координировал ли "Отпор" эту встречу, он лишь сказал, что ему «нравится» работа OTPOR/CANVAS, и, хотя она не финансирует ее, «рекомендовал активистам из разных стран отслеживать их и участвовать в мероприятиях, которые они проводят в разных странах»..
Бурелли добавил: «Институт Эйнштейна обучил тысячи людей открыто в Венесуэле. Философия Джина Шарпа была широко изучена и принята. И это, вероятно, удержало борьбу от превращения в гражданскую войну».
Предполагаемый заговор "Fiesta Mexicana" перетек в другой план дестабилизации, раскрытый в серии документов , представленных правительством Венесуэлы. В мае 2014 года Каракас опубликовал документы, подробно описывающие заговор с целью убийства президента Николаса Мадуро. Утечки определили лидера этой схемы противников Чавеса – Марии Корины Мачадо, которая сегодня является активистом при сенаторе Марко Рубио. Мачадо, основатель группы, финансируемой Национальным фондом за демократию, работала в качестве международного представителя оппозиции, посетив президента Джорджа Буша в 2005 году.
Мачадо и Буш-младший. 2005-й год.
«Я думаю, что пришло время предпринять усилия; сделайте необходимые звонки и получите финансирование, чтобы уничтожить Мадуро, а все остальное развалится», – написал Мачадо в электронном письме бывшему венесуэльскому дипломату Диего Аррии в 2014 году.
В другом письме Мачадо утверждал, что заговор с применением насилия получил благословение посла США в Колумбии Кевина Уитакера. «Я уже принял решение, и эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока этот режим не будет свергнут, и мы поможем нашим друзьям по всему миру. Если я поеду в Сан-Кристобаль и выставлю себя перед ОАГ, я ничего не боюсь. Кевин Уитакер уже подтвердил свою поддержку и указал на новые шаги. У нас есть чековая книжка, более прочная, чем у режима, чтобы разорвать кольцо международной безопасности».
Гуайдо направляется к баррикадам
В феврале этого года студенческие демонстранты, действующие в качестве ударных войск для изгнанной олигархии, возвели по всей стране баррикады, превратив контролируемые оппозицией кварталы в жестокие крепости, известные как гуаримбы . В то время как международные средства массовой информации изображали беспорядки как спонтанный протест против господства Мадуро с железным кулаком, было достаточно доказательств того, что «Народная воля» организовала шоу.
Ни один из протестующих в университетах не носил свои университетские футболки, все они были в футболках Popular Will или Justice First», – сказал тогда участник гуаримбы . «Возможно, это были студенческие группы, но студенческие советы входят в политические оппозиционные партии и подотчетны им».
На вопрос, кто был главарями, участник гуаримба сказал: «Ну, если я буду полностью честен, эти парни теперь являются законодателями».
Около 43х человек были убиты во время гуаримбы 2014 года . Три года спустя они снова вспыхнули, вызвав массовое разрушение общественной инфраструктуры, убийство сторонников правительства и гибель 126 человек, многие из которых были чавистами. В нескольких случаях сторонники правительства были сожжены заживо вооруженными бандами. Гуайдо принимал непосредственное участие в гуаримбах 2014 года . На самом деле, он написал в Твиттере видео, на котором видно, что он одет в шлем и противогаз, в окружении замаскированных и вооруженных элементов, которые перекрыли шоссе, в котором происходило ожесточенное столкновение с полицией. Ссылаясь на свое участие в поколении 2007 года, он заявил: «Я помню, в 2007 году мы объявили:« Студенты! » Теперь мы кричим: «Сопротивление! Сопротивление!»
Гуайдо удалил твит, демонстрируя явную озабоченность его имиджем как защитника демократии.
12 февраля 2014 года, в разгар гуаримб в этом году , Гуайдо присоединился к Лопесу на сцене во время акции «Народная воля и справедливость прежде всего». Во время продолжительной диатрибы против правительства Лопес призвал толпу пройти к офису генерального прокурора Луизы Ортега Диас. Вскоре после этого на офис Диаса напали вооруженные банды, которые пытались сжечь его до основания. Она осудила то, что она назвала «спланированным и преднамеренным насилием».
Гуайдо и Лопес на митинге 12.02.2014
В телевизионном выступлении в 2016 году Гуайдо отверг смертельные случаи, вызванные гуаями – тактикой гуаримбы, в которой растягивание стальной проволоки через дорогу с целью травмировать или убить мотоциклистов. Он назвал это "мифом" Его комментарии отбеливали смертельную тактику, которая убила безоружных гражданских лиц, таких как Сантьяго Педроса и обезглавил человека по имени Элвис Дуран, среди многих других. Это бесчестное пренебрежение к человеческой жизни дискредитировало его партию "Народной воли" в глазах большей части общественности, включая многих противников Мадуро.
Расправляясь с народной волей
Поскольку насилие и политическая поляризация усилились по всей стране, правительство начало действовать против лидеров "Народной воли", которые помогали разжечь его.
Фредди Гевара, вице-президент Национального собрания и второй в народной воле, был основным лидером уличных беспорядков 2017 года. Перед судом за его роль в организации насилия, Гевара укрылся в чилийском посольстве, где он остается.
Лестер Толедо, законодатель "Народной воли" от штата Сулия, был объявлен в розыск венесуэльским правительством в сентябре 2016 года по обвинению в финансировании терроризма и подготовке убийств. Говорят, что его планы были благоловлены бывшим президентом Колумбии Алаваро Урибе. Толедо сбежал из Венесуэлы и несколько раз выступал в Хьюман Райтс Вотч и поддерживаемым правительством США Freedom House, Испанском конгрессе и Европейском парламенте.
Карлос Граффе, еще один обученный «Отпором» член «Поколения 2007», возглавлявший «Народную волю», был арестован в июле 2017 года. По данным полиции, у него была сумка с гвоздями, взрывчаткой С4 и детонатором. Он был освобожден 27 декабря 2017 года.
Леопольдо Лопес, давний лидер "Народной воли", сегодня находится под домашним арестом, обвиняемый в ключевой роли в гибели 13 человек во время гуаримб в 2014 году . «Международная Амнистия» хвалила Лопеса как «узника совести» и назвала его перевод из тюрьмы в дом «недостаточно хорошим». Тем временем члены семей жертв гуаримбы подписали петицию по обвинению против Лопеса.
Йон Гойкоэчеа, фаворит "Братьев Кох", был арестован в 2016 году силами безопасности, которые утверждали, что они нашли килограмм взрывчатки в его автомобиле. В "Нью Йорк Таймс Гойкоэчеа называл обвинения "сфабрикованным" и утверждал , что он был заключен в тюрьму просто за его «мечту о демократическом обществе, свободном от коммунизма». Он был освобожден в ноябре 2017 года.
Гуайдо и Гойэкоэчеа. 20.01.2019
Дэвид Смолянский, также являющийся членом первого поколения «Отпор», прошедшего подготовку в «Отпоре», стал самым молодым мэром Венесуэлы, когда он был избран в 2013 году в пригороде Эль-Атильо. Но он был лишен своей должности и приговорен Верховным судом к 15 месяцам тюремного заключения после того, как он признал его виновным в возбуждении насильственных гуаримб .
Перед арестом Смолянский сбрил бороду, надел солнцезащитные очки и проскользнул в Бразилию, замаскированный под священника с библией в руке и четками на шее. Сейчас он живет в Вашингтоне, округ Колумбия, где он был выбран секретарем ОАГ Луисом Альмагро, чтобы возглавить рабочую группу по кризису венесуэльских мигрантов и беженцев.
26 июля этого года Смолянский провел так называемое «сердечное воссоединение» с Эллиотом Абрамсом, осужденным преступником по делу Иран-контрас, назначенным Трампом в качестве специального посланника США в Венесуэле. Абрамс известен тем, что контролировал тайную политику США по вооружению правых эскадронов смерти в течение 1980-х годов в Никарагуа, Сальвадоре и Гватемале. Его ведущая роль в венесуэльском перевороте разожгла опасения, что на подходе может быть еще одна залитая кровью прокси-война.
Смолянский и Абрамс. 26.01.2019
Четырьмя днями ранее Мачадо выпустила еще одну жестокую угрозу против Мадуро, заявив, что, если он «хочет спасти свою жизнь, он должен понять, что его время истекло».
Пешка в их игре
Крах "Народной воли" под тяжестью насильственной кампании дестабилизации привел к отчуждению от нее значительных слоев населения и значительному подрыву ее руководства оказавшегося в изгнании или в заключении. Гуайдо оставался относительно незначительной фигурой, проведя большую часть своей девятилетней карьеры в Национальном собрании в качестве заместителя депутата. Родившись в одном из наименее населенных штатов Венесуэлы, Гуайдо занял второе место во время парламентских выборов 2015 года, набрав всего 26% голосов, чтобы обеспечить себе место в Национальном собрании. Действительно, его зад, возможно, был лучше известен, чем его лицо.
Гуайдо известен как президент оппозиционного Национального собрания, но он никогда не был избран на эту должность. Четыре оппозиционные партии, входившие в группу "Демократического единства Ассамблеи", решили учредить ротационное председательство. Период "Народной воли" был на подходе, но ее основатель Лопес находился под домашним арестом. Тем временем его заместитель, Гевара, нашел убежище в чилийском посольстве. Фигура по имени Хуан Андрес Мехия была бы следующей в очереди, но по причинам, которые только сейчас стали ясны, был выбран Хуан Гуайдо.
«Существует классовая аргументация, объясняющая рост Гуайдо», – заметил венесуэльский аналитик Секера. «Мехия – высший класс, она училась в одном из самых дорогих частных университетов Венесуэлы и не может быть легко продана широкой публике так, как Гуайдо. С одной стороны, у Гуайдо есть общие черты метисов, как у большинства венесуэльцев, и он больше похож на человека из народа. Кроме того, он не был переэкспонирован в средствах массовой информации, так что он мог быть превращен во что угодно».
В декабре 2018 года Гуайдо пробрался через границу и отправился в Вашингтон, Колумбию и Бразилию для координации плана проведения массовых демонстраций во время инаугурации президента Мадуро. Накануне церемонии приведения к присяге Мадуро и вице-президент Майк Пенс, и министр иностранных дел Канады Кристиа Фриланд позвонили Гуайдо, чтобы подтвердить свою поддержку. Неделю спустя сенаторы Марко Рубио, сенатор Рик Скотт и член палаты представителей Марио Диас-Балар – все законодатели от Флориды м правого кубинского лобби в изгнании – присоединились к президенту Трампу и вице-президенту Пенсу в Белом доме. По их просьбе Трамп согласился, что если Гуайдо объявит себя президентом, он поддержит его. Государственный секретарь Майк Помпео лично встретился с Гуайдо 10 января, сообщает Wall Street Journal. Тем не менее, Помпео не смог даже правильно произнести имя Гуайдо, когда упомянул его на брифинге для прессы 25 января, назвав его «Хуан Гуидо».
К 11 января страница Википедии о Гуайдо была отредактирована 37 раз, демонстрируя борьбу за формирование имиджа ранее анонимной фигуры, которая теперь стала образцом для амбиций Вашингтона по смене режима. В конце концов, редакторский надзор за его страницей был передан элитному совету «библиотекарей» Википедии, который объявил его «оспариваемым» президентом Венесуэлы.
Возможно, Гуайдо был неясной фигурой, но его сочетание радикализма и оппортунизма удовлетворило потребности Вашингтона. «У него отстутствовало внутренне содержание, – сказала администрация Трампа о Гуайдо. «Он был тем, что нам нужно, чтобы наша стратегия была последовательной и полной».
Застрельщиком выступил Браунфилд, бывший американский посол в Венесуэле, заявил в Нью-Йорк Таймс, «у вас есть лидер оппозиции , который явно удобен для вооруженных сил и правоохранительных органов, и он хочет держать их на стороне ангелов и с хорошими парнями".
Но партия "Народной воли" Гуайдо сформировала ударные отряды гуаримб, которые стали причиной гибели как полицейских, так и простых граждан. Он даже хвастался своим участием в уличных беспорядках. И теперь, чтобы завоевать сердца и умы военных и полиции, Гуайдо пришлось стереть эту пропитанную кровью историю.21 января, за день до начала государственного переворота, жена Гуайдо выступила с видеообращением с призывом к вооруженным силам восстать против Мадуро. Ее выступление было деревянным и скучным, что подчеркивало ограниченные политические перспективы ее мужа.
На пресс-конференции перед сторонниками четыре дня спустя Гуайдо объявил о своем решении кризиса: «Разрешите гуманитарную интервенцию!» Пока он ждет прямой помощи, Гуайдо остается тем, кем он всегда был, – любимым проектом циничных внешних сил. «Неважно, разбился ли он и сгорел после всех этих злоключений», – сказал Секера о главе переворота. «Для американцев он расходный материал».
Дэн Коэн, Макс Блюменталь.
Специально для "Серой Зоны".
https://grayzoneproject.com/2019/01/29/the-making-of-juan-guaido-how-the-us-regime-change-laboratory-created-venezuelas-coup-leader/ – оригинал на английском
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4742843.html