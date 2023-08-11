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Группа “Лима”. Пентагон внедряет генеративный ИИ

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Группа "Лима". Пентагон внедряет генеративный ИИ

США создали первую оперативную группу «Лима» по созданию искусственного интеллекта (ИИ) на фоне серьезной конкуренции с Китаем в области, которая имеет жизненно важное значение для будущих войн.

Согласно заявлению Пентагона, группа «Лима» будет оценивать, синхронизировать и использовать возможности генеративного ИИ в Министерстве обороны, гарантируя, что оно останется в авангарде передовых технологий при защите национальной безопасности.

Главный сотрудник отдела цифрового и искусственного интеллекта и руководитель оперативной группы Крейг Мартелл заявил, что Пентагону необходимо ответственно проводить внедрение генеративных моделей ИИ, одновременно снижая риски для национальной безопасности. «США также должны учитывать, в какой степени противники будут использовать эту технологию, и стремиться помешать собственному использованию решений на основе ИИ», — добавил он.

Используя генеративные модели ИИ с обширными наборами данных для обучения алгоритмов и создания продуктов, Пентагон сообщил, что стремится улучшить свои операции в таких областях, как боевые действия, здравоохранение, политика.

Командир группы «Лима» капитан ВМС США М. Ксавьер Луго заявил, что Пентагон признал потенциал генеративного ИИ для значительного улучшения разведки, оперативного планирования, а также административных и бизнес-процессов. «Однако ответственное внедрение является ключом к эффективному управлению сопутствующими рисками», — добавил он.

Генеративный ИИ — это «категория алгоритмов ИИ, которые генерируют новые результаты на основе данных, на которых они были обучены», включая создание изображений, текста и аудио. Наиболее широко известным приложением для генеративного ИИ является ChatGPT.

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Интенсивное внедрение нейросетей и актуальных систем искусственного интеллекта в военной потенциал ведущих стран мира представляется неизбежным. Разработка алгоритмов безопасности и контроля искусственного интеллекта будет вести к ускорению процесса внедрения. Один из перспективных вариантов развития – роевые беспилотники управляемые ИИ под контролем одного человека оператора.На в этих вопросах отставать никак нельзя, дабы не прошляпить поступить технологического прогресса, как это уже произошло с тактическими дронами и системами спутниковой связи вроде Starlink.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8560169.html
Метки: армия сша, будущее, искусственный интеллект, нейросети, пентагон, США, технологии
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