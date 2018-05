Тьерри Мейсан. Главная цель президентских выборов в Венесуэле

Число избирателей, принявших участие в президентских выборах в Венесуэле, не было достаточно высоким, что формально не позволяет считать победу Николаса Мадуро победой демократии. Тем не менее, такого числа вполне достаточно, чтобы, несмотря на экономическую войну против Венесуэлы, подтвердить народную поддержку национальных институтов власти. И не только поддержку власти чавистов – речь шла о будущем страны, подверженной внешней агрессии.

езидентские выборы в Венесуэле предполагалось использовать в качестве нового этапа в подготовке разрушения «Карибского бассейна». По меньшей мере, на это рассчитывало Южное командование [1].

Существует несколько прочтений кризиса, охватившего Венесуэлу. По мнению Запада, он является следствием неправильного управления президента Мадуро и его социалистических предрассудков. А для Армии, которая наблюдает за венными приготовлениями в Панаме, Колумбии, Бразилии и Гайяне, он является следствием вероломной войны, пока что только экономической, ведущейся против страны под руководством США. В результате ВВП падает на 15% ежегодно, а инфляция резко взлетает вверх (18 000% с начала этого года). И если администрации Мадуро удаётся взять под контроль распределение жизненно важных продуктов и избежать голода, остановить падения в ад ей пока не удаётся.

Без каких-либо объяснений 14 стран-членов «Группы Лимы» не признали президентские выборы [2]. Как и в Сирии, одна из этих стран сознательно нарушила Венскую конвенцию по консульским отношениям, запретив посольству Венесуэлы организовать избирательные участки в своих консульствах. Это была Канада (член «Группы Лимы»), а не Франция и Германия (которые не входят в эту группу), как в случае Сирии [3].

Так же, как и в случае Сирии, проамериканская оппозиция призвала бойкотировать президентские выборы. Больше того, она организовала забастовку работников транспортных предприятий, не дав возможности избирателям из деревень и городских предместий прибыть на избирательные участки.

По этой причине число избирателей, не принявших участия в голосовании, было аномально высокое. Вдобавок полтора миллиона венесуэльцев покинули страну из-за лишений, и у них не было времени для регистрации в посольствах за рубежом.

Тем не менее, 46% из двадцати миллионов смогли выразить свои голоса. А 67% из них поддержали чависта Николаса Мадуро.

Как показал проведённый анализ, процент участия выше в тех округах, где проживают наиболее бедные слои населения.

Тот же анализ свидетельствует о том, что в выборах принимали участие в основном люди в возрасте более 40 лет, тогда как молодые к урнам подойти не соизволили. То есть они либо выразили своё безразличие к политике, либо следовали советам проамериканской оппозиции, тогда как те, кто знали Венесуэлу до Боливарианской революции, старались принять участие в голосовании.

Но люди шли к урнам не ради голосования, а для того, чтобы поддержать Мадуро, несмотря на экономическое банкротство! Люди наименее обеспеченные, месячного заработка которых не хватит и на покупку одного килограмма колбасы, приняли самое активное участие в выборах. А это говорит о том, что вопреки тому, на что рассчитывали Соединённые Штаты, венесуэльцы не считают правительство Мадуры ответственным за катастрофическое состояние экономики. И они продолжают борьбу за освобождение своей страны от американского империализма.

Такая аномалия является следствием национальной гордости, взращённой за 18 лет после Боливарианской революции. Благодаря ей, внешняя военная интервенция невозможна.

Кстати, несмотря на то, что один из серьёзных кандидатов (бывший губернатор штата Лара) заявил в самом начале дня выборов, что выборы нечестные, что его победу всё равно не признают, и что не стоит подходить к урнам, два миллиона избирателей, из числа принявших участие в выборах, отдали за него свои голоса. Их поведение можно объяснить желанием одновременно защитить страну и призвать политиков к примирению в условиях осуществляемой против страны агрессии.

Признаком растущего отчаяния служит миллион избирателей, голосовавших за евангельского пастора Хавьера Бертуччи, который не видит иного решения для спасения страны, кроме коллективного раскаяния и божественного вмешательства.

Ещё до объявления результатов выборов, Вашингтон издал президентский указ о запрете ряда операций, касающихся Венесуэлы [4], а Большая семёрка [5] подготовила декларацию о «непризнании выборов» [6].

Что до результатов выборов, тут полная тишина. Как продолжить план разрушения государств в регионе? Можно ли развязать войну против Венесуэлы, как это было сделано в Сирии, не встретив никакого сопротивления? Нужно ли это сделать сразу или подождать, пока венесуэльцы ещё больше не обеднеют и не разделятся?

Кроме того, тот факт, что Россия, вопреки дипломатическому этикету, преждевременно отреагировала на заявления «Группы Лимы» и подчеркнула, что они свидетельствовали о вмешательстве во внутренние дела [7], позволяет утверждать, что в Москве нет дураков. Однако неясно, в случае агрессии НАТО, вмешается ли Россия и на этот раз?

Южное командование пока ничего не решило. Тем временем Пентагон должен «обработать» венесуэльскую молодёжь, которая почти поголовно в выборах участия не принимала. Не исключено, что будет усилено давление на другие страны «Карибского бассейна» и, в частности, на Никарагуа.

Тьерри Мейсан

Перевод

Эдуард Феоктистов

