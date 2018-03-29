Тьерри Мейсан. Внешняя политика Терезы Мэй

Тьерри Мейсан продолжает анализировать внешнюю политику мировых держав. После Франции он переходит к Великобритании. И если у первой внешняя политика считается уделом президента Республики и, следовательно, не подлежит публичному обсуждению, то у второй она вырабатывается окружением королевы и тоже народному контролю не подлежит. Избираемый всеобщим голосованием Премьер-министр призван воплощать в конкретные дела выбор её Величества. Сегодня Лондон, в связи с крахом идеи однополярного мира, пытается восстановить прежнюю имперскую власть.

Первая статья данного цикла « Внешняя политика президента Макрона », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 13 марта 2018.

«Глобальная Британия»

13 ноября прошлого года Тереза Мэй во время ежегодного выступления в мэрии Лондона обрисовала новую британскую стратегию [1]. После выхода из ЕС Соединённое Королевство намерено восстановить Империю («Глобальная Британия»), поддерживая свободную торговлю с Китаем [2] и исключая Россию из международных организаций при поддержке своих военных союзников – Соединённых Штатов, Франции, Германии, Иордании и Саудовской Аравии. Всё, что мы видим сегодня, было изложено в её выступлении, хотя сразу мы это не поняли.

Давайте вернёмся немножко назад. В 2007 г. в своём выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Путин заявил, что вынашиваемый НАТО проект однополярного мира является по своей сути антидемократическим, и призвал европейские страны отказаться от американских фантазий [3]. Не отвечая на замечание об отсутствии демократии в международных отношениях, НАТО представила это как попытку России ослабить Альянс и угрожать ему.

Однако британский эксперт Крис Доннелли довёл эту риторику до совершенства. Чтобы ослабить Запад, Россия, мол, будет пытаться объявить социально-экономическую систему, на которой основана его военная мощь, порочной. Это положение ляжет в основу российской критики, в частности, через СМИ. Заметим, что Доннелли отвечает на основное замечание Владимира Путина почти как и НАТО – а зачем спорить о демократии с человеком, являющимся авторитарной личностью?

Я думаю, что Доннелли прав в своём анализе, а Россия в своей цели. Действительно, Соединённое Королевство и Россия – это две диаметрально противоположные культуры.

Первая представляет собой классовое общество с тремя уровнями гражданства, закреплёнными законом и фигурирующими в удостоверении личности каждого гражданина, тогда как вторая, как и Франция, представляет нацию, где по закону все граждане «равны в правах» и где различие в политических и социальных правах, как это имеет место в Королевстве, немыслимо [4]. Целью социальной организации Соединённого Королевства является накопление благ, а в России – обеспечение личной свободы. Поэтому в Соединённом Королевстве, в противоположность России и особенно Франции, вся земля сосредоточена в нескольких руках. В Лондоне купить квартиру почти невозможно. Максимум, что возможно, – это подписать аренду на 99 лет, как в Дубае. Вот уже несколько веков почти весь город принадлежит всего лишь четырём лицам. Когда британец умирает, его наследство не обязательно переходит к детям – он волен сам решить, кому его передать. А когда умирает русский, его собственность обязательно переходит к его детям, вне зависимости от воли усопшего.

Действительно, Россия пытается объявить англо-саксонскую модель порочной, и сделать это будет тем легче, чем быстрее все в мире поймут её ужасную суть.

А теперь вернёмся к политике Терезы Мэй. Через два месяца после своего выступления на банкете в день вступления лорд-мэра в должность, начальник штаба Её Величества генерал сэр Найк Картер произнёс 22 января 2018 г. очень важную речь, посвящённую будущей войне с Россией и основанную на идеях Доннелли [5]. Сделав выводы из сирийского опыта, он сообщил, что враг располагает новым чрезвычайно мощным ядерным оружием (это было за два месяца до того, как президент Путин сообщил о новом ядерном оружии России [6]). Он заявлял о необходимости увеличения численности сухопутных войск, разработки нового британского оружия и подготовки к войне, в которой картины, которые будут вбрасывать в СМИ, важнее побед на земле.

На следующий после конференции в Королевском Объединённом институте оборонных исследований (британский аналитический центр по вопросам обороны) день Совет национальной безопасности объявил о создании военного подразделения по противодействию «русской пропаганде» [7].

В чём состоит британский проект?

Хотя Комиссия по иностранным делам Палаты Общин высказала сомнение в отношении проекта «Глобальная Британия» [8], некоторые пункты были приняты, несмотря на подводные камни.

Важно понять, что г-жа Мэй не пытается изменить политику, она всего лишь хочет переставить местами пункты. За последние полвека Соединённое Королевство пыталось интегрироваться в европейскую конструкцию, постепенно теряя преимущества, унаследованные от бывшей Империи. Теперь нужно отказаться от всего, что было сделано за это время, и восстановить прежнюю мировую иерархию, когда чиновники Её Величества и мелкие английские дворяне джентри во всех частях света проводили время в клубах, в которых им прислуживали местные жители.

• Во время поездки в Китай через неделю после выступления сэра Ника Картера Тереза Мэй подписала много торговых соглашений, однако с приглашающей стороной она крепко подружиться не смогла. Пекин не согласился дистанцироваться от Москвы, а Лондон отказался поддержать проект шёлкового пути. Свободная торговля – да, но только не через пути, контролируемые Китаем. После 1941 г. и подписания Атлантической хартии Соединённое Королевство разделяет ношу «свободных пространств» (морских и сухопутных) с Соединёнными Штатами. ВМС обеих стран тесно взаимодействуют друг с другом, хотя американский флот более мощный, чем британский. По этой причине Корона усилила управление австралийским доминионом и возобновила деятельность антикитайской группы Quads, образованной ещё при Буше мл. [9]. Кроме Австралии, в неё входят Япония, Индия и США. В обязанности Пентагона теперь входит создание смуты на шёлковых путях в Тихом океане и на суше.

• Упомянутый военный союз существует в виде засекреченной «Малой Группы» [10]. Германия, только что пережившая правительственный кризис, сначала в нём не участвовала, но в начале марта, похоже, наверстала упущенное. Все члены этого объединения в Сирии координируют свои действия. Однако, несмотря на все усилия, им так и не удалось организовать химическую атаку под фальшивым флагом в Восточной Гуте. Сирийские и российские войска захватили их лаборатории в Афтризе и Шифонье [11]. Тем не менее, им удалось опубликовать антироссийское коммюнике по делу Скрипаля [12] и настроить НАТО [13] и ЕС против России [14].

Как могут развиваться дальнейшие события?

Странно, что Франция и Германия поддерживают проект «Глобальной Британии», который явно направлен против них, ибо Брекзит – это не столько освобождение от власти бюрократии ЕС, сколько ставка на соперничество.

Как бы то ни было, проект «Глобальная Британия» сводится к следующему:

• стимулирование свободной торговли, но при условии, что США будут препятствовать китайским путям сообщений;

• попытка исключить Россию из Совета безопасности и разделить мир на две части, о чём свидетельствуют манипуляции с химическим оружием в Сирии и дело Скрипаля.

Исходя из этого проекта, можно сделать несколько побочных выводов:

• Сегодняшний кризис напоминает кризис, имевший место в конце президентского срока Обамы, за тем исключением, что в центре игры теперь не Вашингтон, а Лондон. Соединённое Королевство, за неимением возможности опираться на госсекретаря Рекса Тиллерсона, повернётся к новому советнику по национальной безопасности Джону Болтону [15]. В противовес утверждениям американской прессы, последний вовсе не неоконсерватор, он по убеждениям близок со Стивом Бенноном. Он не согласен с тем, чтобы его страна подчинилась международному праву, и яростно выступает против коммунистов и мусульман. Тем не менее, он не намерен развязывать новые войны против других стран и у себя дома хочет только покоя. Он подпишет любые декларации против России, Ирана, Венесуэлы Северной Кореи и.т.д. Но Лондон не сможет манипулировать им по исключению Москвы из Совета безопасности, потому что его цель состоит не в том, чтобы реформировать ООН, а в том, чтобы избавиться от этой организации. Наоборот, он будет поддерживать контроль над «общими пространствами» и бороться против китайского «шёлкового пути», тем более, что в 2003 г. он был сторонником «Инициативы по обеспечению гарантий нераспространения» (Proliferation Security Initiative – PSI). Так что там, где проходят китайские пути, мы будем наблюдать возникновение новых якобы гражданских войн, поддерживаемых англо-саксами.

• Саудовская Аравия готовит создание нового налогового рая, один на Синае, а другой в строящемся Неоме на Красном море. Они должны заменить Бейрут и Дюбай, но не Тель-Авив. Лондон соединит их с другими оффшорными зонами Короны, в числе которых Лондонский Сити, который не является английским, он зависит непосредственно от королевы Елизаветы и гарантирует непрозрачность всемирной торговли.

• Многочисленные организации джихадистов, хлынувших из Леванта, управляются МИ6 через Братьев-мусульман и Орден Нахшбанди. Этот механизм должен быть направлен, главным образом, против России, а не против Китая, и он не будет развёрнут, как это принять считать, на Карибах.

После Второй мировой войны мы стали свидетелями сначала деколонизации европейских империй, затем после войны во Вьетнаме финансового подчинения мировой торговли англо-саксам и, наконец, после распада СССР попытки управления всем миром Соединёнными Штатами. Сегодня с обретением силы Россией и Китаем иллюзии о культурно глобализованном однополярном мире рассеиваются, и западные державы, в особенности Соединённое Королевство, возвращаются к прежним имперским амбициям. Конечно, высокий уровень образования в бывших колониях вынуждает их изобретать новые способы доминирования над миром.