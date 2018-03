Тьерри Мейсан. Внешняя политика Терезы Мэй

Тьерри Мейсан продолжает анализировать внешнюю политику мировых держав. После Франции он переходит к Великобритании. И если у первой внешняя политика считается уделом президента Республики и, следовательно, не подлежит публичному обсуждению, то у второй она вырабатывается окружением королевы и тоже народному контролю не подлежит. Избираемый всеобщим голосованием Премьер-министр призван воплощать в конкретные дела выбор её Величества. Сегодня Лондон, в связи с крахом идеи однополярного мира, пытается восстановить прежнюю имперскую власть.

Первая статья данного цикла « Внешняя политика президента Макрона », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 13 марта 2018.

Перевод

Эдуард Феоктистов

Источник: http://www.voltairenet.org/article200359.html