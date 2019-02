Тьерри Мейсан. Смогут ли Венесуэла и её соседи выжить в надвигающейся войне?

Чтобы противостоять кризису, который разразился в Венесуэле и уже даёт о себе знать в Никарагуа и Гаити, его нужно тщательно проанализировать. Тьерри Мейсан рассматривает три возможные гипотезы, и приводит аргументы в пользу одной из них, ссылаясь на стратегию Соединённых Штатов и на то, как она ими реализуется.

29 октября, то есть спустя полтора месяца после терактов 11 сентября министр обороны США Дональд Рамсфельд создаёт Бюро трансформации силы (Office of Force Transformation), задачей которого была коренная перестройка вооружённых сил и изменения их менталитета согласно радикально новым целям по обеспечению Соединённым Штатам мирового лидерства. Эта задача была возложена на адмирала Артура Цебровски, который к этому времени уже осуществил внедрение доктрины сетевой войны (Network-centric warfare) [ 2 ].

Перевод

Эдуард Феоктистов



1 ] “ The Making of Juan Guaidó: US Regime-Change Laboratory Created Venezuela’s Coup Leader ”, Max Blumenthal & Dan Cohen, Grayzone Project, January 29, 2019.

[2] Transforming Military Force: The Legacy of Arthur Cebrowski and Network Centric Warfare, James R. Blaker, Greenwood, 2007.

[3] The Pentagon’s New Map, Thomas P.M. Barnett, Putnam Publishing Group, 2004.

[4] “Declaration of a National Emergency with Respect to Venezuela”, “Executive Order – Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela”, by Barack Obama, Voltaire Network, 9 March 2015.

[5] « Opération manquée au Venezuela », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 18 mai 2002.

[6] « Институт Альберта Эйнштейна: отказ от применения насильственных методов в версии ЦРУ », Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер, 4 января 2005.

[7] « Impérialistes de droite et impérialistes de gauche », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 25 août 2008.

[8] « Le manuel états-unien pour une révolution colorée en Égypte », Réseau Voltaire, 1er mars 2011.

Источник: https://www.voltairenet.org/article205144.html