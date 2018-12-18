Тьерри Мейсан. Соединённые Штаты развязывают войну в Латинской Америке

Президент Трамп сразу с приходом в Белый дом выступил против плана Цебровски. За два года ему удалось заставить Пентагон и НАТО отказаться от создания на базе террористических формирований полноценного государства (Халифат), но заставить отказаться от манипулирования терроризмом ему так и не удалось. В отношении Большого Ближнего Востока ему удалось снизить напряжённость, но войны продолжаются, хотя и менее интенсивно. Что до Карибского бассейна, он крепко связал Пентагону руки, запретив ему вступать в прямые военные операции.

В мае этого года в руки Стеллы Каллони попало сообщение главы Южного Командования адмирала Курта Тэдда, в котором раскрывались средства, используемые против Венесуэлы [1]. Второе вмешательство проводилось против Никарагуа, а третье, длящееся на протяжении полувека, – против Кубы.

В более ранних анализах мы пришли к выводу, что дестабилизация Венесуэлы, начавшаяся с движения guarimbas, продолжилась попыткой госпереворота 12 феврвля 2015 г. (операция Jéricho) [2], затем атаками на национальную валюту и организацией эмиграции, приведших к военным операциям [3], которые с тех пор не прекращают Бразилия, Колумбия и Гвиана. В августе 2017 г. Соединённые Штаты и их союзники организовали совместные манёвры по переброске войск [4]. Приход к власти в Бразилиа 1 января 2019 г. произраильского президента Жаира Болсонаро делает такую переброску возможной.

Вице-президент Бразилии Гамильтон Мурао и президент Жаир Болсонаро

Следующим вице-президентом Бразилии станет генерал Гамильтон Мурао, отец которого сыграл значительную роль в военном госперевороте 1964 г. Сам он прославился заявлениями против президентов Лула и Русеф. В 2017 г. он от имени Великого востока Бразилии заявил, что пришло время нового госпереворота. В итоге, он был избран вместе с президентом Болсонаро. В интервью журналу Piaui он заявил о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро скоро будет свергнут, и в Бразилии будут развёрнуты силы «мира». Учитывая серьёзность этих противоречащих Уставу ООН заявлений, президент Болсонаро заверил, что никто ни с кем воевать не собирается и что вице-президент наговорил лишнего.

12 декабря 2018 г. президент Мадуро на пресс-конференции сообщил, что советник по Национальной безопасности США Джон Болтон устанавливает связь между командой президента Колумбии Ивана Дуке и командой вице-президента Бразилии. Группа, включающая 734 наёмника, в настоящее время проходит обучение в Тоне (Колумбия) с целью совершения атаки на Венесуэлу под ложным флагом и оправдания войны Колумбии против Венесуэлы. Командование группировкой будет осуществлять бывший полковник Освальдо Валентин Гарсия Паломо, находящийся в бегах после попытки убийства с помощью дрона президента Мадуро во время празднования годовщины Национальной гвардии 4 августа этого года. Наёмников поддерживают силы спецназа, расквартированные на военных базах США в Толемаиде (Колумбия) и Эглине (Флорида). Американский план предусматривает захват с самого начала военных действий трёх военных баз: Либертадор, Пуэрто Кабельо и Барселона.

Объявление о розыске полковника Национальной гвардии Венесуэлы Освальдо Валентин Гарсия Паломо, руководившего попыткой убийства президента Боливарской республики.

Совет национальной безопасности США пытается вынудить другие страны не признавать второй мандат Николаса Мадуро (он был переизбран в мае этого года и должен вновь вступить в должность в новом году). Имеенно по этой причине страны «Группы Лима» стали опротестовывать выборы президента ещё до его избрания и незаконно запретили их проведение в венесуэльских консульствах. Более того, миграционный кризис оказался всего лишь очередной манипуляцией: венесуэльцы, которые в связи с финансовым кризисом покинули страну в поисках работы в других странах Латинской Америки, теперь стараются вернуться в родные пенаты. Однако страны «Группа Лима» этому препятствуют, запрещая не только венесуэльским самолётам пересекать их воздушные пространства и осуществлять репатриацию венесуэльцев, но и автобусам заходить на их территорию.

Всё происходит так, словно войны, залившие кровью Большой Ближний Восток после 11 сентября 2001 г., кто-то хочет возобновить в другом месте. И главное не в военных операциях, а в том, что всё это направлено на установлении хаоса. Нас хотят заставить поверить в небылицы [5]. За пять лет Венесуэла и Никарагуа, которые раньше считались благополучными, теперь незаслуженно считаются «государствами-банкротами». И хотя историю сандинистов и их борьбу против диктатуры Сомосы ещё не переписали, то Уго Чавеса уже объявили «коммунистическим диктатором», тогда как при нём Венесуэла совершила невообразимый политический и экономический скачок. Скоро можно будет стереть с земли любое государство, так что никто ни единого слова не скажет.

А время быстро течёт. Когда в 1823 г. Президент Джеймс Монро решил закрыть Америрку для европейских колонизаторов, он и думать не смел, что его доктрина через 50 лет приведёт к установлению американского империализма. Так же и сегодня, когда президент Трамп заявлял во время вступления в должность, что настало время перемен, он не думал, что его соотечественники его предадут. Однако 1 ноября 2018 г. советник президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил в Майями, что Куба, Никарагуа и Венесуэла представляют собой «тройку тиранов». А министр обороны генерал Джеймс Мэттис на Форуме национальной обороны имени Рейгана 1 декабря объявил президента Мадуро «безответственным деспотом», который должен уйти со своего поста [6].