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Зерно за рубли

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На фоне выхода России из "зерновой сделки" и уничтожения украинской портовой инфраструктуры, наконец то дозрели до перевода торговли зерном за рубли. Схема чем-то напоминает аналогичные схемы существующие для торговли нефтью и газом. Теперь валюту надо направлять в специальный российский банк, покупать там рубли и уже после этого за эти рубли покупать зерно в России. Тем самым как минимум часть торговли выводиться из под санкционного давления, а страна сохраняет стабильный приток валюты.






Подобные схемы необходимо расширять и на другие стратегические экспортные отрасли, которые США пытаются ограничить санкционным давлением.

PS. Про "конвои в Одессу" сейчас уже почти не говорят – Запад сейчас занят перестройкой сухопутных маршрутов по вывозу зерна из Украины в Европу.
У Турции также "очень вовремя" взорвался зерновой терминал, что также сказывается на перспективах зерновой сделки.
Полагаю, новые форматы торговли зерной между Турцией и РФ будут обсуждаться на встрече Путина и Эрдогана в ближайший месяц. Турки очень хотят старое/новое соглашение, чтобы поддержать свои экономические штаны – лира продолжате сыпаться и с экономической точки зрения Турция продолжает оставаться "больным человеком Европы/Азии", что конечно диссонирует с военно-политическими амбициями Эрдогана – у всех его завоеваний и успехов есть важный нюанс – стоят они на крайне шатком экономическом фундаменте, поэтому Эрдоган всеми силами пытается получать гешефты и от России и от Запада и сделать своою страну коммуникативно-логистическим хабом в отношениях между враждующими сторонами. Если отбросить симпатии/антипатии к Эрдогану, то это разумный подход с точки зрения интересов Турции, что Россия конечно также может использовать в своих интересах, используя Турцию за предоставляемые гешефты как торгово-экономический шлюз, через который в страну поступают в том числе и санкционные товары, а часть российских товаров продолжает под турецкой вывеской поступать на западные рынки, обнуляя по многим параметрам западные санкции. В этой плоскости, перспективы новых договорняков между Путиным и Эрдоганом (несмотря на все если и но) весьма существенные. При полном понимании, что спиной к "другу Реджепу" лучше не поворачиваться – уж больно любит сия переменчивая и крайне оппортунистическая натура тыкать ятаганом в чужие спины. Недавно вот Макрона ткнул.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8554799.html
Метки: банки, валюта, деньги, документы, Путин, Россия, экономика
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