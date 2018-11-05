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Почему СССР не продавал зерно за границу?

16:21. 5 ноября 2018 Просмотров - 294 Один комментарий Опубликовал:

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СССР на душу населения производил зерна значительно больше царской России, но зерно не продавал, так как потреблял его внутри страны.

Правительство России гордится, что наша страна экспортирует зерно за границу. И нам бы радоваться вместе с ним, но радует только то, что правительству не безразлично состояние сельского хозяйства страны. Сам по себе факт экспорта зерна не указывает на достижения в сельскохозяйственном производстве.

Но правительство считает данный факт достижением, своей заслугой и прямо или косвенно указывает на СССР, который, якобы, постоянно закупал зерно за границей, так как колхозы и совхозы не могли обеспечить потребности страны в зерне.

Один из приближённых к правительству телеведущих даже заявил, что в народе водку называли американкой, намекая на её производство из американского зерна. Неизвестно из каких источников он черпает информацию, но известно, что не было в истории СССР периода, когда русскую водку или самогонку называли американкой.

Статистика сельскохозяйственного производства в СССР не даёт оснований утверждать об успехах фермерских хозяйств России по сравнению с колхозными хозяйствами СССР.

В СССР за 45 послевоенных лет население возросло на 100 млн. человек. Всех людей надо было накормить досыта. Производство зерна в СССР в 1986 году составило более 210 млн. тон, в том числе в РСФСР почти 118 млн. тонн, что обеспечивало продовольственную безопасность Советского государства. Надо отметить, что с тех пор прошло более 30 лет и за это время появились новые более совершенные технологии выращивания зерновых, более урожайные сорта семян. Но в России по существу производство зерна осталось на уровне 30 летней давности. 

Последние 30 лет роста населения практически нет, а доходы не позволяют многим семьям покупать разнообразные продукты питания, особенно продукты, для производства которых требуется зерно. Кроме того, количество КР скота в СССР превышало его количество в США и требовало много фуражного зерна, а также огромное количество зерна и круп потребляли птицефабрики. Рост экспорта зерна, муки и круп в настоящее время связан исключительно с низким потреблением внутри страны. Радоваться здесь особенно нечему.

При сравнении с царской Россией используются те же самые утверждения: при царе Россия экспортировала зерно, а СССР закупал зерно за границей. Фактически СССР производил на душу населения зерна более чем в полтора раза больше, чем царская Россия и зерно не продавал, так как потреблял его внутри страны.

Новые хозяева жизни стремятся утвердить себя критикой всех без исключения сторон хозяйственной, политической и культурной жизни СССР как в сравнении с царской, так и в сравнении с сегодняшней Россией. Неужели они не понимают, что неправдивой критикой прошлого своей страны они разрушают связь поколений, порождают комплекс неполноценности у нации, что, в конечном счёте, может привести к полной деградации общества, разрушению государства и гибели нации?

С целью уменьшения вероятности указанного развития событий, торжества правды о нашем прошлом имеет смысл рассмотреть состояние сельского хозяйства в СССР.

Только образование колхозов и совхозов обеспечило ежегодный прирост производства сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна. Само образование колхозов было вызвано тем, что крестьянские хозяйства оказались неспособными обеспечить страну в необходимом количестве зерном и другой сельхозпродукцией. Производство зерновых останови­лось на довоенном уровне: 1913 год - 76,5 млн. т; 1925 - 72,5; 1926 - 76,8; 1927 - 72,3; 1928 - 73,3; 1929 - 71,7. Но в сознание граждан десятилетиями вкладывается созданный на Западе миф о неправильном решении правительства СССР по созданию колхозов.

Фактически в результате коллективизации были решены все проблемы не только на селе, но и в городе. Невиданными в мире темпами росло производство промышленной продукции, увеличилось производство зерна, резко поднялась производительность труда, в результате чего были высвобождены люди для индустриализации.

Например, в 1929 году сель­ским хозяйством занималось 80 млн. человек, а в 1933 году в сельском хозяйстве осталось 56 млн. человек. Однако и в 1929 году, и в 1934 году был получен один и тот же урожай зерна - 74 млн. тонн. То есть примерно на треть сократилось число занятого в аграрном секторе населения, но производство зерна осталось на том же уровне. Сельское хозяйство высвободило для промышленности крайне необходимые ей 24 миллиона пар рабочих рук.

В 1938 году один работающий крестьянин производил зерна на 70% больше, чем в 1928 году. Без коллективизации не было бы ни индустриализации, ни Победы 1945 года. Благодаря проведённой коллективизации производство зерна уже через пять лет увеличилось более чем на одну треть и к январю 1941 года СССР смог создать государственный запас в 6,162 млн. тонн зерна и муки.

О сельском хозяйстве в Интернете, исторических, экономических книгах,  издающихся с 1985 года по настоящее время, вы прочитаете сплошную неправду о колхозах и совхозах СССР. В них пишут, что государство выделяло огромные деньги на развитие сельского хозяйства, но последнее не развивалось, что деньги, вырученные за продажу нефти (как будто в то время мы продавали нефть, а продукцию машиностроения не продавали) и всё золото уходили за границу на покупку зерна. Об этом написано в 99,9% книг об истории СССР, изданных в последние тридцать лет.

Но когда мы начинаем рассматривать факты, то убеждаемся, что нам говорят неправду. Не думаю, что эта неправда порождена недостаточной компетенцией авторов. Возможно, есть отдельные недоучки. Сейчас они в избытке имеются во всех областях знаний. Но больше это похоже на сговор противников России между собой. Ненависть к нашей стране и западные деньги породили массу лживых книг о сельском хозяйстве СССР.   

В умы наших граждан либералы заложили мнение о крайней неэффективности колхозов по сравнению с фермерским ведением хозяйства. Коллективные хозяйства (колхозы) – это русская община на новой ступени развития общества и государства. Та самая община, которая веками существовала на Руси и легла в основу построенного социалистического общества.

Критику колхозов, после выдуманных массовых сталинских репрессий и фальсификации событий Великой Отечественной войны, можно назвать одним из вражеских ударов по СССР, всего этих ударов было нанесено десятки тысяч и сегодня каждый день через телевидение и прессу наносятся удары по Советскому Союзу, то есть по нашему великому прошлому.

Критика СССР и колхозов основана на информации, подготовленной в Западных подрывных центрах. Мы такое идеологическое оружие как ложь не производили и в холодной войне с Западом ложь не применяли. Поэтому и проиграли.

Но по-другому быть и не могло, потому что мы, советские, принадлежим к самому честному и благородному народу на земле. И Россия в своей внешней и внутренней политике всегда была прямой и честной. Коварство и ложь являлись совершенно неприемлемыми идеологическими приёмами, как в царской, так и в Советской России.

В действительности колхозы – это одно из величайших творений советской цивилизации. С. Г. Кара-Мурза пишет, что не считает советское сельское хозяйство идеально устроенным – возможности его улучшения были велики. Но они могли быть реализованы только через развитие, а не шельмование и разрушение того, чем мы реально располагали. Мы говорим о типе хозяйства и о тенденции его развития в рамках этого типа.

А если уж сравнивать с Западом, то всем нам надо было, прежде всего, поклониться нашим колхозам и совхозам – по эффективности фермеры им в подмётки не годились. Ибо эффективность – это соотношение того, что производится, с тем, что вкладывается в производство.

Даже в 1992 году российские колхозы продавали зерно по цене несколько более 10 рублей за один кг, а в США в эту же осень покупали зерно по 70 рублей за один кг. Разница в цене объясняется тем, что вместе с государственными дотациями и другими вложениями стоимость производства зерна фермерами США была в 7 раз выше стоимости производства зерна колхозами СССР.

Колхозы разрушали специально, как специально разрушали веру в Сталина, социализм, советскую власть. Архитектор перестройки, то есть уничтожения СССР, А. Н. Яковлев писал: «Нужны воля и мудрость, чтобы постепенно разрушить большевистскую общину – колхоз. Здесь не может быть компромисса, имея в виду, что колхозно-совхозный агро-ГУЛАГ крепок, люмпенизирован беспредельно. Деколлективизацию необходимо вести законно, но жёстко». И на радость Западу разрушили.

А взамен получили то, о чём пишет Михаил Шталь. «Недавно, пользуясь последними тёплыми и погожими деньками, поехал за грибами и клюквой на р. Свирь (Лодейнопольский р-н, где Пётр I флот начал строить). Сказочной красоты сосновые боры на возвышенностях чередуются с клюквенными болотами в низинах.

По старой памяти решил съездить в места, куда в начале 80-х нас, сотрудников объединения " Нева" в порядке шефской помощи, возили в совхоз. Поворот с шоссе М18 на Андреевщену, деревня Кондуши. В то время довольно большое животноводческое, молочное хозяйство с большим стадом, молочной фермой, заводиком, мастерскими, парком с/х техники. Кругом, на всех ровных местах посадки кормовой свеклы, которую мы и собирали. Почти в каждом дворе корова или две.

Проезжая через деревню в бор, вижу один из элементов Русской мечты - новую церквушку. Половина домов полуразрушены, заброшены, в некоторых ещё живут, в некоторых дачники, руины скотного двора, мастерских, производственных построек, поля заросли деревьями.
Ни одной животины. Работы нет, людей мало. Если " Русская мечта", выращенная в ретортах Изборского, клуба заключается в строительстве храма и военного завода, то жители деревни Кондуши, Пога, Андреевщина пусть без работы, но уже на половине пути к мечте».

Взамен колхозов мы получили поля зарастающие лесом, покинутые сёла и деревни без коров в Костромской, Ярославской, Вологодской и других областях России. А там, где сёла ещё существуют, мы получили сельскую буржуазию и сельский пролетариат.

ЦИТАТА

"Никита Хрущев своим краснобайством лишил колхозы не только правом владения землей, но и всем имуществом, которые было приобретено колхозами на правах коллективной собственности.
Вот что писала "Правда" в сентябре 1953 года:
«Социалистическая собственность в двух ее основных формах - государственной, то есть общенародной, и колхозной, то есть групповой, - составляет экономическую основу Советского государства, условие непрерывного роста общественного богатства, материального благосостояния и культуры трудящихся…
…Известно, что в государственных предприятиях средства производства и вся продукция составляют общенародную собственность. В колхозах же государству принадлежат важнейшие средства производства - земля и машины, а продукция колхозного производства является групповой собственностью. К тому же землей, закрепленной за колхозами на вечное пользование, колхозы распоряжаются фактически как своей собственностью, хотя они и не могут продать ее, купить, сдать в аренду или заложить».

Новая «Социалистическая система хозяйства, общественная социалистическая собственность в городе и в деревне не разъединяют людей, как частная собственность и капитал, и сплачивают весь советский народ, трудящихся всех наций, населяющих СССР, в единую, дружную братскую семью. Рабочие, крестьяне и интеллигенция, составляющие советское общество, живут и работают на началах дружественного сотрудничества, вместе строят коммунизм».

Вот так закончилась сталинская эпоха социализма, где самоуправление являлась главным мотивирующим фактором . Потом произошло эпохальное ограбление коллективной собственности, не только колхозов, но и многочисленных артелей, коопторгов и их хозяйств. Это около 70 миллионов жителей страны, у которых был девиз: "Сохраним и преумножим". 
Царское правительство три столетия, Столыпинские реформы не могли сломать русскую общину, зато Хрущев одним росчерком ликвидировал все, весь многовековой уклад общины. И девизом партократии стало: "Это все наше"!!!
Этим и закончился социализм, остался "лжесоциализм" с 50 годов.
Посмотрите : "Два лика социализма",  бюрократию при Сталине держали в узде, а после она переросла в партократию, а ныне сословие хищническое, низвергаемая и самая многочисленная - это власть."

Источник: zavtra.ru

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Один комментарий»

  • 3811 2854
    любопытный 5 ноября 2018 в 16:34 Ссылка Пометить
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    Да, а какая сейчас пшенка?? Во первых цена взлетели в заоблачные даль, а качество, отстой какой то можешь и вода белая, а сварить пшено ни жёлтое, а белое, это что за зерно? Где наша пшенка??

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