Почему СССР не продавал зерно за границу?

СССР на душу населения производил зерна значительно больше царской России, но зерно не продавал, так как потреблял его внутри страны.

Правительство России гордится, что наша страна экспортирует зерно за границу. И нам бы радоваться вместе с ним, но радует только то, что правительству не безразлично состояние сельского хозяйства страны. Сам по себе факт экспорта зерна не указывает на достижения в сельскохозяйственном производстве.

Но правительство считает данный факт достижением, своей заслугой и прямо или косвенно указывает на СССР, который, якобы, постоянно закупал зерно за границей, так как колхозы и совхозы не могли обеспечить потребности страны в зерне.

Один из приближённых к правительству телеведущих даже заявил, что в народе водку называли американкой, намекая на её производство из американского зерна. Неизвестно из каких источников он черпает информацию, но известно, что не было в истории СССР периода, когда русскую водку или самогонку называли американкой.

Статистика сельскохозяйственного производства в СССР не даёт оснований утверждать об успехах фермерских хозяйств России по сравнению с колхозными хозяйствами СССР.

В СССР за 45 послевоенных лет население возросло на 100 млн. человек. Всех людей надо было накормить досыта. Производство зерна в СССР в 1986 году составило более 210 млн. тон, в том числе в РСФСР почти 118 млн. тонн, что обеспечивало продовольственную безопасность Советского государства. Надо отметить, что с тех пор прошло более 30 лет и за это время появились новые более совершенные технологии выращивания зерновых, более урожайные сорта семян. Но в России по существу производство зерна осталось на уровне 30 летней давности.

Последние 30 лет роста населения практически нет, а доходы не позволяют многим семьям покупать разнообразные продукты питания, особенно продукты, для производства которых требуется зерно. Кроме того, количество КР скота в СССР превышало его количество в США и требовало много фуражного зерна, а также огромное количество зерна и круп потребляли птицефабрики. Рост экспорта зерна, муки и круп в настоящее время связан исключительно с низким потреблением внутри страны. Радоваться здесь особенно нечему.

При сравнении с царской Россией используются те же самые утверждения: при царе Россия экспортировала зерно, а СССР закупал зерно за границей. Фактически СССР производил на душу населения зерна более чем в полтора раза больше, чем царская Россия и зерно не продавал, так как потреблял его внутри страны.

Новые хозяева жизни стремятся утвердить себя критикой всех без исключения сторон хозяйственной, политической и культурной жизни СССР как в сравнении с царской, так и в сравнении с сегодняшней Россией. Неужели они не понимают, что неправдивой критикой прошлого своей страны они разрушают связь поколений, порождают комплекс неполноценности у нации, что, в конечном счёте, может привести к полной деградации общества, разрушению государства и гибели нации?

С целью уменьшения вероятности указанного развития событий, торжества правды о нашем прошлом имеет смысл рассмотреть состояние сельского хозяйства в СССР.

Только образование колхозов и совхозов обеспечило ежегодный прирост производства сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна. Само образование колхозов было вызвано тем, что крестьянские хозяйства оказались неспособными обеспечить страну в необходимом количестве зерном и другой сельхозпродукцией. Производство зерновых останови­лось на довоенном уровне: 1913 год - 76,5 млн. т; 1925 - 72,5; 1926 - 76,8; 1927 - 72,3; 1928 - 73,3; 1929 - 71,7. Но в сознание граждан десятилетиями вкладывается созданный на Западе миф о неправильном решении правительства СССР по созданию колхозов.

Фактически в результате коллективизации были решены все проблемы не только на селе, но и в городе. Невиданными в мире темпами росло производство промышленной продукции, увеличилось производство зерна, резко поднялась производительность труда, в результате чего были высвобождены люди для индустриализации.

Например, в 1929 году сель­ским хозяйством занималось 80 млн. человек, а в 1933 году в сельском хозяйстве осталось 56 млн. человек. Однако и в 1929 году, и в 1934 году был получен один и тот же урожай зерна - 74 млн. тонн. То есть примерно на треть сократилось число занятого в аграрном секторе населения, но производство зерна осталось на том же уровне. Сельское хозяйство высвободило для промышленности крайне необходимые ей 24 миллиона пар рабочих рук.

В 1938 году один работающий крестьянин производил зерна на 70% больше, чем в 1928 году. Без коллективизации не было бы ни индустриализации, ни Победы 1945 года. Благодаря проведённой коллективизации производство зерна уже через пять лет увеличилось более чем на одну треть и к январю 1941 года СССР смог создать государственный запас в 6,162 млн. тонн зерна и муки.

О сельском хозяйстве в Интернете, исторических, экономических книгах, издающихся с 1985 года по настоящее время, вы прочитаете сплошную неправду о колхозах и совхозах СССР. В них пишут, что государство выделяло огромные деньги на развитие сельского хозяйства, но последнее не развивалось, что деньги, вырученные за продажу нефти (как будто в то время мы продавали нефть, а продукцию машиностроения не продавали) и всё золото уходили за границу на покупку зерна. Об этом написано в 99,9% книг об истории СССР, изданных в последние тридцать лет.

Но когда мы начинаем рассматривать факты, то убеждаемся, что нам говорят неправду. Не думаю, что эта неправда порождена недостаточной компетенцией авторов. Возможно, есть отдельные недоучки. Сейчас они в избытке имеются во всех областях знаний. Но больше это похоже на сговор противников России между собой. Ненависть к нашей стране и западные деньги породили массу лживых книг о сельском хозяйстве СССР.

В умы наших граждан либералы заложили мнение о крайней неэффективности колхозов по сравнению с фермерским ведением хозяйства. Коллективные хозяйства (колхозы) – это русская община на новой ступени развития общества и государства. Та самая община, которая веками существовала на Руси и легла в основу построенного социалистического общества.

Критику колхозов, после выдуманных массовых сталинских репрессий и фальсификации событий Великой Отечественной войны, можно назвать одним из вражеских ударов по СССР, всего этих ударов было нанесено десятки тысяч и сегодня каждый день через телевидение и прессу наносятся удары по Советскому Союзу, то есть по нашему великому прошлому.

Критика СССР и колхозов основана на информации, подготовленной в Западных подрывных центрах. Мы такое идеологическое оружие как ложь не производили и в холодной войне с Западом ложь не применяли. Поэтому и проиграли.

Но по-другому быть и не могло, потому что мы, советские, принадлежим к самому честному и благородному народу на земле. И Россия в своей внешней и внутренней политике всегда была прямой и честной. Коварство и ложь являлись совершенно неприемлемыми идеологическими приёмами, как в царской, так и в Советской России.

В действительности колхозы – это одно из величайших творений советской цивилизации. С. Г. Кара-Мурза пишет, что не считает советское сельское хозяйство идеально устроенным – возможности его улучшения были велики. Но они могли быть реализованы только через развитие, а не шельмование и разрушение того, чем мы реально располагали. Мы говорим о типе хозяйства и о тенденции его развития в рамках этого типа.

А если уж сравнивать с Западом, то всем нам надо было, прежде всего, поклониться нашим колхозам и совхозам – по эффективности фермеры им в подмётки не годились. Ибо эффективность – это соотношение того, что производится, с тем, что вкладывается в производство.

Даже в 1992 году российские колхозы продавали зерно по цене несколько более 10 рублей за один кг, а в США в эту же осень покупали зерно по 70 рублей за один кг. Разница в цене объясняется тем, что вместе с государственными дотациями и другими вложениями стоимость производства зерна фермерами США была в 7 раз выше стоимости производства зерна колхозами СССР.

Колхозы разрушали специально, как специально разрушали веру в Сталина, социализм, советскую власть. Архитектор перестройки, то есть уничтожения СССР, А. Н. Яковлев писал: «Нужны воля и мудрость, чтобы постепенно разрушить большевистскую общину – колхоз. Здесь не может быть компромисса, имея в виду, что колхозно-совхозный агро-ГУЛАГ крепок, люмпенизирован беспредельно. Деколлективизацию необходимо вести законно, но жёстко». И на радость Западу разрушили.

А взамен получили то, о чём пишет Михаил Шталь. «Недавно, пользуясь последними тёплыми и погожими деньками, поехал за грибами и клюквой на р. Свирь (Лодейнопольский р-н, где Пётр I флот начал строить). Сказочной красоты сосновые боры на возвышенностях чередуются с клюквенными болотами в низинах.

По старой памяти решил съездить в места, куда в начале 80-х нас, сотрудников объединения " Нева" в порядке шефской помощи, возили в совхоз. Поворот с шоссе М18 на Андреевщену, деревня Кондуши. В то время довольно большое животноводческое, молочное хозяйство с большим стадом, молочной фермой, заводиком, мастерскими, парком с/х техники. Кругом, на всех ровных местах посадки кормовой свеклы, которую мы и собирали. Почти в каждом дворе корова или две.

Проезжая через деревню в бор, вижу один из элементов Русской мечты - новую церквушку. Половина домов полуразрушены, заброшены, в некоторых ещё живут, в некоторых дачники, руины скотного двора, мастерских, производственных построек, поля заросли деревьями.

Ни одной животины. Работы нет, людей мало. Если " Русская мечта", выращенная в ретортах Изборского, клуба заключается в строительстве храма и военного завода, то жители деревни Кондуши, Пога, Андреевщина пусть без работы, но уже на половине пути к мечте».

Взамен колхозов мы получили поля зарастающие лесом, покинутые сёла и деревни без коров в Костромской, Ярославской, Вологодской и других областях России. А там, где сёла ещё существуют, мы получили сельскую буржуазию и сельский пролетариат.