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Юрий Казаков. Манька. Рассказ. Читает Афанасий Кочетков (1978)

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Юрий Казаков. Манька. Рассказ. Читает Афанасий Кочетков

Героиня рассказа 17-летняя сирота Манька живет в поселке у Белого моря и работает почтальоном. Много километров приходится ей шагать с полной сумкой, набитой посылками и журналами. Но она знает, что рыбаки очень ждут ее прихода. А в один из поселков Манька идет всегда с тревогой и волнением, ведь там живет Перфилий – ее первая любовь… Из сборника "Во сне ты горько плакал".

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Исполнители: Кочетков Афанасий
Год производства: 1978 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aT5C9qWxpV8
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