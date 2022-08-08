Юрий Казаков. Ночь. Радиоспектакль
Юрий Казаков. Ночь. Радиоспектакль
Лирические воспоминания автора, который, отправившись на охоту, шел ночью через лес, чтобы к рассвету попасть на утиное озеро. Там он встретил двух мальчишек-братьев, маленького Лешу и 16-летнего Семена. Семен поразил автора рассказом о своей мечте написать музыку, передающую красоту природы, ночной тишины, звездного неба…
По одноименному рассказу.
Режиссер Киселева Надежда
#Радиодетям
В ролях: От автора – Бочкарев Василий; Петр Андреевич – Охлупин Игорь; Семен – Никитин Виктор; Леша – Корабельникова Маргарита
Год производства: 1986