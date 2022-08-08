Главная » Видео, История, Литература, Творчество

Юрий Казаков. Ночь. Радиоспектакль

17 0

Юрий Казаков. Ночь. Радиоспектакль

Лирические воспоминания автора, который, отправившись на охоту, шел ночью через лес, чтобы к рассвету попасть на утиное озеро. Там он встретил двух мальчишек-братьев, маленького Лешу и 16-летнего Семена. Семен поразил автора рассказом о своей мечте написать музыку, передающую красоту природы, ночной тишины, звездного неба…
По одноименному рассказу.
Режиссер Киселева Надежда

#Радиодетям

В ролях: От автора – Бочкарев Василий; Петр Андреевич – Охлупин Игорь; Семен – Никитин Виктор; Леша – Корабельникова Маргарита

Год производства: 1986

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8Dua1_1vlkY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как я хреново жил в СССР
НТВшники: Бог с ними или Модернизация РПЦ
Украине упорно навязывают «свободу»
Русские не сдаются
Затопление Крымска - "Крымский Инцидент"

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru